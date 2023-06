Pourquoi déteste-t-on autant les téléopérateurs ? Les cinq raisons qui font fureur !

Vous en avez assez de ces appels constants qui tentent de vous vendre des produits ou des services, surtout dans le domaine de la téléphonie ? Vous n'êtes pas seul. Le telemarketing n'est pas exactement la profession la plus appréciée, et il y a de bonnes raisons à cela. Dans cet article, nous plongeons dans les principales raisons pour lesquelles la majorité des gens préfèrent rester fidèles à une entreprise, même si cela signifie éviter de passer du temps à changer de fournisseur par téléphone.

Voici ce qui se passe vraiment quand on vous laisse en attente

Une téléopératrice révèle ce qui se passe vraiment lorsque vous êtes mis en attente. (Pixabay). Il y a de nombreux aspects des téléopérateurs que nous détestons, mais il existe une série d'attributs fondamentaux que les entreprises de ce secteur devraient commencer à prendre en compte. Nous allons mettre en lumière certains de ces détails gênants qui sont souvent négligés.

Appeler trop tard : Une manière sûre de rendre les gens furieux

Rien n'est plus irritant que de terminer une longue journée de travail pour ensuite être plongé dans une conversation téléphonique sur l'état de votre tarif d'électricité. Bien que les heures de travail de ces services soient limitées, il se peut qu'il y ait toujours des appels à passer. Si vous avez le malheur de recevoir ces appels tardifs, le meilleur moyen de vous débarrasser rapidement de votre interlocuteur est de dire : “Je suis désolé, je viens de finir ma journée et je suis épuisé. Appelez-moi demain.”

L'anonymat du téléopérateur : Une énigme irritante

C'est particulièrement agaçant quand on vous demande constamment des informations personnelles, mais que la personne à l'autre bout de la ligne reste anonyme. C'est gênant de ne pas savoir si vous parlez à un robot ou à une personne réelle. Heureusement, cela a évolué avec le temps, et même les robots les plus sophistiqués ont maintenant des noms et des prénoms.

L'impossibilité de rappeler : Un désavantage frustrant

Imaginez être arnaqué ou ne pas être d'accord avec ce qui a été convenu. Vous essayez de retrouver la personne qui vous a vendu un produit ou un service, mais c'est impossible. Les entreprises de telemarketing doivent donner la possibilité à leurs clients de rappeler et de parler à la même personne qui les a initialement aidés.

Les robots au bout du fil : Une solution non sollicitée

C'est particulièrement frustrant quand vous êtes celui qui appelle pour réclamer quelque chose, et qu'un robot répond à votre appel. Si le processus pour parler à une personne réelle est trop long, le client risque de se lasser rapidement, ce qui ne fera qu'augmenter sa frustration.

La publicité non sollicitée : Un geste désespérant

Si vous avez récemment effectué une transaction avec une entreprise et qu'elle commence à vous bombarder d'informations sur ses produits, que ce soit en ligne ou par courrier traditionnel, vous risquez de vous sentir dépassé et d'annuler votre abonnement. Les entreprises doivent être claires sur la manière dont elles utiliseront vos coordonnées et ne pas vous inonder de publicité ou de promotions non sollicitées.

