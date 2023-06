Pourquoi il est déconseillé de toucher les chiens d’aveugle ?

Les chiens guides : plus qu'un simple accompagnement pour les personnes aveugles

Le chien guide : entre jeu et travail

Contrairement aux idées reçues, le chien guide n'est pas simplement un outil d'accompagnement pour les personnes aveugles. Il joue un rôle essentiel dans leur autonomie. En effet, le chien guide possède deux modes de fonctionnement : le mode jeu et le mode travail.

Dans le premier mode, le chien guide se comporte comme un animal de compagnie classique. On peut le caresser et jouer avec lui sans problème. Cependant, dans le second mode, il doit se concentrer entièrement sur son travail.

Il est primordial de distinguer ces deux rôles afin de respecter à la fois la personne aveugle et son compagnon. L'autonomie des personnes aveugles est une responsabilité partagée par tous.

Le port du harnais, un signe à respecter

Lorsqu'un chien guide porte un harnais, il est important de réfréner toute envie de le toucher, car cela signifie qu'il est en train de travailler. Le harnais est souvent muni d'un panneau indiquant “Ne me touchez pas, je travaille”, il n'y a donc aucune excuse pour ne pas respecter cette consigne.

Il existe cependant de nombreux autres facteurs pouvant distraire un chien guide dans l'exercice de ses fonctions et perturber son travail, ce qui représente un problème pour la personne aveugle.

Les distractions à éviter

Il est fréquent que des passants tendent la main pour toucher un chien guide lors de la traversée d'un passage piéton, notamment parce que l'animal reste immobile. Cela met en danger la personne aveugle, car le chien n'est pas attentif à 100% à son travail. Il est donc essentiel de ne pas distraire l'animal de quelque manière que ce soit.

De même, la nourriture est un facteur de distraction important pour les chiens guides. Il est primordial de ne pas leur offrir de nourriture, car cela peut non seulement provoquer des problèmes digestifs, mais également briser leur concentration.

Respecter l'espace du chien guide

Laisser son chien en liberté à proximité d'un chien guide peut également constituer une distraction. En effet, les animaux ont tendance à jouer entre eux, ce qui peut détourner l'attention du chien guide. Il est donc préférable de maintenir une distance et de garder son chien silencieux.

Par ailleurs, il est important de ne pas toucher le harnais qui tient le chien guide. Cela interfère avec son travail et n'est réservé qu'à la personne aveugle.

Respecter les droits des chiens guides

Tous les chiens guides ont le droit d'accéder librement à tous les établissements, lieux publics, moyens de transport ou restaurants. Refuser l'entrée à ces animaux prive non seulement la personne aveugle de son accompagnement, mais est également contraire à la loi.

La responsabilité des enfants

Il ne revient pas uniquement aux adultes de s'abstenir d'interférer avec le travail du chien guide, mais aussi aux enfants. Ces derniers doivent également être responsables et respectueux envers ces animaux.

