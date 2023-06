Pourquoi il est préférable de ne pas tomber amoureux de vos collègues de travail: Préparez-vous à être surpris!

Découvrez la vérité surprenante et incontestable qui vous fera réfléchir à deux fois avant d'entamer une relation amoureuse avec un collègue de travail. Une étude récente a dévoilé les conséquences insoupçonnées d'un tel scénario. Préparez-vous à être surpris!

La proximité au travail, un terreau pour L'amour?

Il est fort probable que votre futur partenaire se trouve parmi vos collègues de travail. Le lieu de travail est un environnement de socialisation majeur, surtout lorsque vous atteignez un certain âge. Le fait de passer tant de temps ensemble, d'échanger des idées entre deux tasses de café et de travailler sur des projets communs, crée inévitablement une étincelle. Cependant, les relations au bureau ne sont pas sans conséquences.

Le secret de la réussite: Une romance discrète

Si vous êtes chanceux et que vous avez une affinité parfaite avec un(e) collègue, et que vous êtes absolument sûr de vouloir entamer une relation romantique, allez-y. Cependant, le conseil d'or est de ne pas le dire aux autres. C'est la première règle pour éviter les complications et maintenir votre travail ainsi que votre nouvelle relation. Une étude récemment publiée dans la revue PLOS ONE a souligné l'importance de cette discrétion.

Une relation au bureau: Un facteur D'isolement?

L'étude a révélé que ceux qui entretiennent une relation amoureuse ou sexuelle au travail risquent de vivre une série d'événements déplaisants. Les chercheurs ont interrogé 343 employés du secteur des services au Pakistan pour déterminer l'impact de ces relations sur l'intégration dans l'équipe de travail. Les résultats étaient plutôt surprenants.

Le coût d'une romance au bureau: L'ostracisme

Selon l'étude, ceux qui entretenaient des relations sexuelles ou amoureuses avec leurs collègues se sentaient plus isolés et mis à l'écart, car ils pensaient que leur relation était mal vue par les autres. L'étude a révélé que ceux qui maintenaient une liaison sentimentale au bureau étaient victimes d'un haut degré d'ostracisme, avec des collègues sabotant leur travail en leur fournissant des documents incorrects ou des informations fausses.

Une Découverte étonnante

En creusant davantage, les chercheurs ont découvert que cette tendance s'appuie sur ce qu'ils ont appelé l'”altruisme provinciano”. Ce phénomène se manifeste lorsque les collègues les plus proches persuadent ceux qui ont des relations au travail de s'isoler afin de protéger leur couple de la publicité négative, des conflits ou de l'hostilité du reste de l'équipe.

Une spirale de conflits: La répercussion d'une relation ouverte au bureau

En résumé, si une romance naît sur votre lieu de travail et que vous ne pouvez ou ne voulez pas l'éviter, il serait préférable de la garder secrète. Sinon, vous risquez de vous engager dans une spirale de conflits qui pourrait augmenter votre envie de quitter votre emploi, ou celle de votre partenaire. Cependant, chaque relation est unique et si vous êtes bien intégré au travail et que vous pensez que vos collègues le comprendraient, il pourrait être judicieux de prendre le risque et de révéler votre relation.

