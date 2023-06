Préparez une semaine de repas en seulement deux heures avec cette méthode efficace !

Dans notre vie trépidante, trouver du temps pour cuisiner des repas frais et équilibrés peut être un véritable défi. Entre le travail, la famille et les tâches quotidiennes, il peut être tentant de céder à la facilité et de se tourner vers les plats préparés surgelés.

Cependant, ces choix ne sont pas seulement coûteux, mais ils sont également souvent peu sains et pauvres sur le plan nutritionnel. C'est là que le batch cooking entre en jeu. Cette méthode consiste à préparer plusieurs repas à l'avance pour la semaine, en combinant ensuite ces préparations pour créer des plats différents chaque jour. Caroline Pessin, spécialiste de la publicité, va encore plus loin en proposant une méthode pour cuisiner toute la semaine en seulement deux heures.

Gagnez du temps et profitez d'une alimentation équilibrée grâce au batch cooking

Caroline Pessin explique que depuis qu'elle a découvert la méthode du batch cooking, elle a pu faire des économies, améliorer son alimentation et se libérer du stress de cuisiner tous les jours. Chaque week-end, elle consacre environ deux heures à éplucher et couper des légumes, à faire mariner et cuire différents plats. En semaine, il ne lui reste plus qu'à réchauffer, mixer ou cuire quelque chose de rapide. En seulement quinze minutes, elle a un dîner ou un déjeuner prêt pour le lendemain. Son livre, “Cocina en 2H para toda la semana” (Planeta, 2019), contient 16 menus hebdomadaires répartis par saison, avec des ingrédients facilement disponibles dans n'importe quel supermarché et basés sur les produits de chaque saison. Elle recommande également de toujours avoir certains aliments de base en stock, tels que le riz, les pâtes, la farine et l'huile d'olive. L'auteur souligne également l'importance d'avoir le bon équipement de cuisine, tels qu'une marmite, une poêle, des casseroles, des plaques à pâtisserie et des bols à mélanger, ainsi que des récipients de stockage pour conserver les aliments frais tout au long de la semaine. Les aliments peuvent être conservés au réfrigérateur pour une utilisation dans les premiers jours de la semaine, tandis que certains plats destinés à être consommés plus tard peuvent être conservés au congélateur.

Les sept étapes pour réussir le batch cooking

Pour appliquer sa méthode, Caroline Pessin propose sept étapes simples à suivre. Tout d'abord, choisissez le menu que vous souhaitez réaliser pour la semaine. Ensuite, faites les courses pendant le week-end pour vous procurer tous les ingrédients nécessaires. Prévoyez une journée de cuisson, de préférence le dimanche, pour que les aliments soient frais. Avant de commencer, placez tous les ingrédients sur le plan de travail ou la table pour gagner du temps. Sortez également tous les ustensiles de cuisine dont vous aurez besoin pour cuisiner. Respectez les temps de cuisson de chaque aliment afin d'obtenir des résultats optimaux. Enfin, conservez les plats et les ingrédients selon les recommandations de l'auteur. Les plats du début de la semaine doivent être conservés au réfrigérateur, tandis que ceux de la fin de semaine peuvent être mis au congélateur. Grâce à ces étapes, Caroline Pessin affirme qu'il ne faut que moins d'un quart d'heure chaque jour pour cuisiner ou réchauffer les plats préparés.

Un exemple de menu d'été pour toute la semaine

Chaque menu proposé par Caroline Pessin est conçu pour nourrir une famille de quatre personnes. Voici un exemple de menu d'été avec les ingrédients nécessaires : aubergines, courgettes, pommes de terre, haricots verts, champignons, petits pois, concombre, tomates cerises, oignons nouveaux, mézclum à salade, menthe, aneth, citron, ail, oignons rouges, chapelure, noix de muscade, vinaigre de vin, huile d'olive, sel et poivre, viande de bœuf hachée, filets de saumon, longes de cabillaud, beurre, crème liquide, feta, ricotta, parmesan, œufs, lentilles vertes, riz blanc ou semi-complet, tomates concassées et sauce tomate naturelle, cannelle. Avec ces ingrédients, les repas de la semaine seraient : salade de pommes de terre avec saumon, lentilles à la grecque et courgettes farcies, moussaka, ragoût d'aneth avec riz, soupe de pois avec feta et menthe, et boulettes de lentilles avec sauce tomate et haricots verts.

En suivant les étapes du batch cooking de Caroline Pessin, il est possible de gagner du temps en cuisine tout en ayant des repas sains et équilibrés pour toute la semaine. Grâce à cette méthode, fini le stress de se demander chaque soir “Qu'est-ce qu'on mange ce soir?”. En investissant un peu de temps et d'organisation le week-end, vous pourrez profiter de repas délicieux tout au long de la semaine, sans sacrifier votre santé ni votre budget. Alors, pourquoi ne pas essayer le batch cooking dès maintenant et libérer votre temps pour faire autre chose que de passer des heures en cuisine ?

3.8/5 - (13 votes)