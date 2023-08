Préservez votre santé cet été en optant pour la course à pied et en évitant les coups de chaleur

Pendant les mois d'été, de nombreuses personnes souhaitent maintenir leur routine d'exercice physique pour rester en forme. Il y a aussi de nombreux citoyens qui décident de commencer à courir comme objectif avec l'arrivée de l'été.

L'exercice en plein air est devenu une tâche essentielle pour de nombreux athlètes qui souhaitent renforcer leurs muscles, augmenter leur capacité cardiovasculaire ou leur force. Cependant, il est important de prendre certaines précautions pour éviter tout risque de fatigue excessive ou de déshydratation.

1. Les horaires et itinéraires clés pour aller courir

Avec des températures élevées, la première chose à prendre en compte est que vous avez la sensation de vous sentir plus gonflé. De cette façon, il est conseillé de courir avec moins d'intensité pour que le corps s'adapte progressivement à la chaleur et ne ressente pas une température extrême brutalement due à la course à grande vitesse.

Chaque été, la même question se pose : quand est-il préférable d'aller courir ? La réponse est que pendant les journées chaudes, il y a deux plages horaires pendant lesquelles il est conseillé d'aller courir.

Ce sont les premières heures de la journée, qui coïncident avec les températures les plus basses de la journée et avec l'air frais. Vous pouvez également faire du jogging au crépuscule, car lorsque le soleil se couche, les températures ont tendance à baisser. Un autre des avantages de courir dans ces deux créneaux horaires est qu'il y aura moins de monde pour faire du sport, donc vous pourrez vous exercer plus sereinement.

2. Hydratation et itinéraire : comment choisir la meilleure option

Le plus grand danger de courir à des températures très élevées est dû au fait que le corps essaie de se refroidir par la sueur, car il consomme une grande partie de l'eau présente dans le sang. Pour faciliter ce processus, le sang se déplace en plus grande quantité à la surface de la peau, à travers laquelle la transpiration est sécrétée. En conséquence, la disponibilité pour les muscles diminue, provoquant une apparition beaucoup plus précoce de la fatigue. Par conséquent, il est important de suivre les conseils suivants.

Lorsqu'il s'agit de courir, un autre des facteurs les plus influents est de transporter une bouteille d'eau pour pouvoir rester bien hydraté. C'est une action qui doit être répétée avant, pendant et après avoir couru.

Pendant l'été, il est conseillé de manger des aliments qui contiennent de l'eau pour maintenir l'hydratation comme le melon ou la pastèque ou les légumes. Cependant, il faut garder à l'esprit que l'itinéraire est un facteur fondamental pour ne pas trop s'exposer au soleil. Ainsi, vous pouvez choisir de courir à proximité de zones plus fraîches telles que des rivières ou des parcs.

3. Vêtements ou protection solaire contre le soleil

Courir par temps chaud peut être plus confortable si vous choisissez des vêtements appropriés. De cette façon, vous pouvez choisir de porter des vêtements légers et respirants afin de pouvoir vous déplacer avec plus d'agilité.

L'utilisation d'une protection solaire contre le soleil est essentielle tous les mois de l'année, même si des précautions particulières doivent être prises pendant les mois d'été. Avant d'aller courir, un écran solaire doit être appliqué sur le visage et les zones exposées au soleil.

En suivant ces recommandations, vous pouvez continuer à courir pendant les mois d'été tout en prenant les précautions nécessaires pour ne pas mettre votre santé en danger.

