Protégez vos yeux à la plage et à la piscine : Découvrez les meilleurs conseils pour éviter les infections oculaires

L'été arrive avec une multitude d'infections qui affectent les yeux. À cette période de l'année, nous changeons les activités que nous menons habituellement au quotidien.

Pendant les mois les plus chauds, nous fréquentons la piscine ou la plage et, pour atténuer les températures élevées, nous allumons la climatisation ou les ventilateurs, générant des courants d'air froid. En parallèle, les rayons du soleil sont plus dommageables à cette période de l'année car ils nous tombent plus perpendiculairement.

Miranza, un groupe spécialisé en ophtalmologie, rappelle l'importance de prendre soin de notre vision pendant les mois d'été pour éviter d'éventuelles infections et conditions dérivées de ces changements et offre les clés d'un été sans frayeurs. Ronald Sánchez, ophtalmologiste et spécialiste de Miranza, affirme que « nos yeux peuvent être affectés par des facteurs externes auxquels notre vision n'est pas habituée. Le contour des yeux est très sensible et pendant l'été, il peut subir des altérations s'il n'est pas soigné correctement et qu'une série de recommandations ophtalmologiques sont suivies ».

Protéger les yeux du soleil

D'autre part, l'exposition continue au soleil, qui pendant ces mois tombe plus perpendiculairement sur la terre, fait souffrir les yeux plus pendant l'été que le reste de l'année. Le rayonnement des rayons ultraviolets affecte l'intérieur de l'œil et peut endommager la rétine s'il est observé directement. Les spécialistes rappellent donc l'importance d'utiliser des lunettes de soleil approuvées, ainsi que de prendre en compte le filtre de la lentille.

De même, “la chaleur produit une dessiccation du film lacrymal, principalement due à l'utilisation de la climatisation ou à l'évaporation de l'environnement lui-même due à la chaleur. Pour des soins appropriés, il est important d'avoir une bonne hydratation, d'éviter le contact direct avec les courants d'air et l'utilisation de larmes artificielles », explique Ronald Sánchez.

Lunettes de plongée

Amibes, bactéries et/ou maladies contagieuses coexistent dans l'eau de la mer et de la piscine qui peuvent affecter la santé de nos yeux si nous y plongeons et ouvrons les yeux. Ces infections peuvent même entraîner des affections graves produisant des ulcères ou des kératites, qui peuvent être surinfectées par lesdites bactéries ou amibes. Les porteurs de lentilles de contact sont plus sensibles à ces blessures, il est donc important de ne pas se baigner avec.

Sánchez rappelle que “lors de la plongée, il est essentiel d'utiliser des lunettes de plongée. Son utilisation préviendra les lésions oculaires telles que la kératoconjonctivite irritative ou le prononcé d'une affection ouverte qui ne nous a pas dérangés jusqu'à présent et qui pourraient être affectées.” De même, les lunettes de plongée sont absolument nécessaires dans les piscines au chlore car cela peut provoquer des picotements, des rougeurs et des brûlures aux yeux. “Le contact avec le chlore et d'autres produits chimiques utilisés pour maintenir l'eau de la piscine peut altérer le film lacrymal, laissant l'œil sans protection et provoquant des rougeurs, une gêne et une vision floue. De plus, les bactéries qui survivent au chlore peuvent provoquer une infection (conjonctivite). D'autre part, se baigner fréquemment sans lunettes dans la piscine ou sur la plage peut aggraver davantage les symptômes de la sécheresse oculaire. L'exposition au chlore nous amène à nous frotter les yeux et, par conséquent, ils finissent par être encore plus irrités, ce qui augmente la sensibilité à la lumière », explique le spécialiste.

De son côté, l'eau de mer contient une grande quantité de sel qui, au contact de la larme par effet osmotique, provoque l'assèchement des conduits lacrymaux, laissant l'œil sans protection et augmentant l'irritation. « L'utilisation de lunettes sous la mer ou, à défaut, d'un masque de plongée est toujours recommandée, car le contact du sel marin avec l'œil peut provoquer, outre le dessèchement du film lacrymal, des lésions irritatives potentiellement graves telles que des ulcères ou infections », explique le Dr Sánchez.

Recommandations pour prendre soin de la santé des yeux

Le médecin rappelle une série de conseils de base pour améliorer la santé oculaire et éviter les infections ou conditions ophtalmologiques pendant l'été. En plus de ces consignes pour pouvoir profiter des vacances, rappelez-vous qu'il est important de consulter un spécialiste en cas de symptômes d'inconfort :

Limitez l'exposition au soleil.

Ne portez pas de lentilles de contact pour vous baigner dans la piscine ou sur la plage.

Portez toujours des lunettes de plongée lorsque vous nagez dans la piscine ou sur la plage.

Évitez les environnements secs et maintenez une bonne hydratation.

Ne partagez pas les serviettes. Ils peuvent contenir des infections contagieuses.

Éviter le contact avec les yeux des crèmes protectrices et, si cela se produit, laver abondamment à l'eau.

Lubrifiez bien vos yeux pendant les voyages en avion en utilisant des larmes artificielles.

Ayez une alimentation correcte à base de fruits et légumes et faites de l'exercice.

Suivez ces recommandations pour prendre soin de vos yeux et profiter pleinement de l'été sans souffrir d'infections oculaires. Et n'oubliez pas de consulter un spécialiste en cas de symptômes d'inconfort.

