Que voient les bébés avant de naître? Le mystère a été résolu

Avant d'arriver au monde, tout notre univers est l'utérus maternel. On pourrait imaginer qu'il y a peu à voir à l'intérieur ; et en fait, c'est bien ainsi parce qu'un fœtus humain est à ce moment en train de se former, d'acquérir des yeux.

Cela signifie-t-il qu'il ne voit rien ? Il y a quelques années, une étude publiée dans la revue Current Biology a démontré que pendant le troisième trimestre de la grossesse, les bébés avaient déjà des capacités visuelles beaucoup plus avancées que ce que l'on pensait. Ils voient, mais que voient-ils ?

Tout commence par une vision très floue : les objets, la lumière et le mouvement se confondent quand ils se présentent à eux. Ils le font, de plus, sous un spectre de tons gris. Cependant, après deux ou trois jours, la créature percevra déjà des visages et, probablement, des expressions sur ces visages. C'est-à-dire, seulement de ce qui est à une distance de pas moins de trente centimètres. Si le monde s'éloigne davantage, ils continueront à le voir flou.

Malgré les difficultés, il s'avère que les nouveau-nés sont assez bons pour traiter les visages. En 2017, des chercheurs de l'Université de Lancaster au Royaume-Uni ont voulu approfondir leurs connaissances sur ce sujet et, pour le dire ainsi, ils ont vu la lumière.

Quand la lumière se fait

Pour commencer, ils ont examiné 39 fœtus d'un âge gestationnel entre 231 et 252 jours. Pour ce faire, ils ont utilisé des processus non invasifs qui permettaient d'évaluer leurs capacités visuelles. Comment ? En allumant une lumière à travers le tissu maternel.

Un nouveau-né a besoin de cinquante fois plus de lumière qu'un adulte pour pouvoir voir. De plus, ce n'est qu'après le premier mois que de nouvelles couleurs apparaissent dans sa palette visuelle.

Un nouveau-né a besoin de cinquante fois plus de lumière qu'un adulte pour pouvoir voir. C'est pourquoi il se tourne instinctivement vers les sources de lumière les plus intenses (on peut les voir diriger leur visage vers cette lumière, vers les tons les plus vifs), c'est ce qu'il trouve sur sa scène. De même, ce n'est qu'après le premier mois, et surtout à partir du second, que de nouvelles couleurs apparaissent dans sa palette visuelle. Ils ne voient pas encore d'images, mais ils perçoivent la lumière. Entre trois et quatre mois, la perception de la lumière s'améliore enfin et les bébés reconnaissent plus de couleurs.

Avec ces notions de base, la lumière que les chercheurs ont utilisée se composait de trois points de fuite, parfois disposés de manière à représenter les points qui équilibrent (et forment) un visage, c'est-à-dire deux pour les yeux et un pour la bouche. De temps en temps, ils les inversaient.

Nouvelles avancées

Pour vérifier tout mouvement des bébés, résultant des stimuli de leur regard, ils ont utilisé l'échographie 4D : si les bébés tournaient la tête, ou bougeaient les bras, ou peut-être plissaient les yeux, ils pourraient le capter. Il s'est avéré que les points qui représentaient des visages attiraient davantage leur attention.

Selon les auteurs, ces préférences trouvées ne signifient pas seulement de nouvelles avancées dans les notions qui existaient : elles pourraient signifier que nous développons cette préférence même avant de naître, ou autrement dit, qu'elle pourrait être une caractéristique innée. Bien que subtile, ils indiquent, cette attirance pour la configuration du visage marquerait une grande différence dans notre compréhension du développement de la vision. En 2019, une autre équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley a découvert que dans l'œil en développement, peut-être 3% des cellules ganglionnaires (les cellules de la rétine qui envoient des messages au cerveau via le nerf optique) sont sensibles à la lumière.

À ce jour, les chercheurs ont trouvé environ six sous-types différents qui communiquent avec plusieurs endroits dans le cerveau. Certains parlent au noyau suprachiasmatique pour synchroniser notre horloge interne avec le cycle jour-nuit. D'autres envoient des signaux à la zone qui fait se contracter nos pupilles en présence de lumière vive. Grâce à ces avancées, nous savons maintenant également que le fœtus interagit activement avec l'information visuelle dans son environnement prénatal : en effet, ils bougent la tête pour suivre les stimuli. La prochaine étape, disent-ils, est d'étudier s'ils peuvent ou non distinguer entre des quantités ou des nombres.

