Quel budget allouer à un cadeau de mariage ?

Combien devriez-vous dépenser pour un cadeau de mariage ? Utilisez le coût médian des éléments de registre comme guide.

Trop souvent, les invités au mariage commettent l'erreur de donner un montant de cadeau basé sur les dépenses perçues du mariage. “Contrairement au mythe, ce que vous dépensez pour un cadeau de mariage dépend de votre budget, et non de ce que les hôtes ont dépensé pour le mariage“, déclare Jodi RR Smith, fondatrice et propriétaire de Conseil en étiquette Mannersmith. “Pas besoin de se demander ou de s'inquiéter du montant que l'hôte dépense par assiette.” Smith dit qu'une bonne façon de commencer est de penser à ce que vous dépenseriez pour une soirée spéciale. “Le double pour un point de départ“, conseille-t-elle. “Si vous êtes un récent diplômé universitaire, avec beaucoup de prêts, travaillant dans un emploi à petit budget, vous dépenserez moins. Si vous êtes établi dans votre carrière ou riche de manière indépendante, vous dépenserez plus.”

En plus de votre propre budget, vos choix de cadeaux peuvent à juste titre dépendre de votre relation avec le couple, explique Jules Hirst, fondateur et propriétaire de Conseil en étiquette. “Votre relation avec le couple devrait avoir un impact sur le montant de votre cadeau car vous voulez dépenser plus pour montrer votre amour et votre soutien“, a-t-elle déclaré. Smith convient qu'il s'agit d'un facteur clé et dit qu'il devrait façonner non seulement le montant en dollars, mais aussi la prévenance du cadeau. “Pour un cousin germain que vous voyez rarement, quelque chose directement du registre fonctionnera. Pour votre meilleur ami de toujours, votre cadeau devrait avoir un peu plus de sens ou de connexion en fonction de votre histoire commune“, dit-elle.

Même si vous décidez de ne pas acheter un cadeau de la liste de mariage, cela peut toujours envoyer des signaux sur le montant qu'il convient de dépenser, dit Jules Hirst. Par exemple, si vous remarquez que le coût médian d'un cadeau de registre a tendance à se situer entre 150 $ et 250 $, quelque chose dans ce stade est susceptible d'être apprécié. “Une liste de mariage peut être un guide utile pour déterminer les options de cadeaux appropriées et leur fourchette de prix prévue. Il est approprié de sélectionner un cadeau dans la liste qui correspond à votre budget“, note-t-elle.

Si vous assistez au mariage avec un plus un en remorque, vous devriez augmenter le montant que vous dépensez pour le cadeau d'une fois et demie à deux fois, disent les experts. Si vous décidez d'offrir un cadeau physique plutôt qu'en espèces, vous pouvez inclure votre invité en passant à la version premium de votre cadeau. Par exemple, si le couple fiancé aime recevoir, Smith suggère d'acheter des articles de bar de Tiffany & Co., plutôt que d'une marque moins connue.

Se présenter à un mariage à destination démontre littéralement jusqu'où vous iriez pour soutenir l'heureux couple dans leur nouveau chapitre. Cependant, les coûts associés à la participation à un tel mariage peuvent s'accumuler rapidement, ce qui laisse moins d'argent pour votre budget de dons. “Lorsque vous assistez à un mariage à destination, il est raisonnable d'ajuster votre budget cadeau en raison des frais de déplacement nécessaires pour assister à l'événement“, a déclaré Hirst.

Habituellement, plus vous êtes proche du couple et du mariage lui-même – bonjour, fête nuptiale ! – plus vous devriez donner. Cependant, bien que votre objectif ultime soit d'offrir un cadeau généreux qui exprime votre bonheur pour l'union du couple, cela ne devrait pas signifier que vous êtes émotionnellement et financièrement épuisé au moment où c'est fait. Si vous avez été enrôlé par la mariée ou le marié pour consacrer beaucoup de temps et d'efforts aux préparatifs du mariage, il est normal d'ajuster le montant que vous dépensez, dit Jules Hirst. Cela est particulièrement vrai pour les mariages de bricolage, dans lesquels les amis et les membres de la famille du couple gèrent les aspects clés de la célébration, tels que les décorations, les fleurs ou la nourriture. “Si vous avez consacré beaucoup de temps et d'efforts à aider aux préparatifs et à la planification du mariage, ceux-ci peuvent être considérés comme faisant partie de votre cadeau de mariage. Un cadeau modeste avec une note sincère serait approprié“, ajoute Jules Hirst.

Maintenant que vous avez ces conseils d'experts en étiquette, vous pouvez décider combien dépenser pour un cadeau de mariage en toute confiance. N'oubliez pas de rester fidèle à votre budget et de réfléchir à la relation que vous avez avec le couple. Au bout du compte, c'est votre présence et votre soutien qui importent le plus.

