Quel montant est approprié pour un cadeau de mariage ?

Avec l'arrivée des beaux jours, les mariages se multiplient. Si vous avez reçu une ou plusieurs invitations à partager la célébration d'un lien de mariage en 2023, vous vous demandez peut-être combien d'argent vous devriez offrir au couple en cadeau. La réponse : ça dépend.

Avant de préciser, il faut tenir compte du fait qu'actuellement, neuf couples sur dix qui descendent l'allée vivent déjà ensemble.

Pourquoi est-il important de garder cela à l'esprit ? Parce qu'il y a quelques années, se marier signifiait le début d'une vie commune. Aujourd'hui, les couples vivent déjà ensemble, il n'est donc plus habituel de donner des meubles et des appareils électroménagers. En fait, ce n'est que l'option que 1% des couples choisissent comme cadeau préféré, selon les données du portail de la mariée. Pendant ce temps, 82% affirment qu'ils préfèrent recevoir de l'argent.

Cela ne devrait pas nous surprendre, car le coût moyen d'un mariage en Espagne est de 20 500 euros et pour les jeunes mariés, c'est un moyen de récupérer les dépenses. Sachant que le nombre d'invités est généralement d'environ 130, chaque invité doit donner environ 150 euros. Mais, comme nous l'avons dit dans les paragraphes précédents, le montant le plus approprié variera en fonction de la relation avec le couple.

Pour bien faire le cadeau, Bodas.net a créé un calculateur qui vous indiquera quel montant est le plus approprié selon qu'il s'agit du mariage d'un cousin, d'un ami proche…

Combien d'argent dois-je mettre?

Ensuite, nous vous disons quel montant est recommandé dans chaque cas :

Moins de 100 euros. Aujourd'hui, il est rare que le cadeau soit inférieur à cent euros, mais si vous ne prévoyez pas d'assister au mariage et que vous n'avez pas beaucoup de relations avec le couple, c'est un montant suffisant, selon Bodas.net.

Entre 100 et 200 euros. Si la personne qui se marie est un ami ou un parent éloigné, c'est le montant parfait.

Entre 200 et 300 euros. Dans le cas où l'un des petits amis est l'un de vos meilleurs amis, c'est le montant recommandé. Aussi pour les parents proches tels que les cousins ​​ou les neveux.

Entre 300 et 500 euros. Pour ces amis qui sont comme des frères, les frères eux-mêmes et les témoins, le chiffre le plus approprié va de cette gamme.

Plus de 500 euros. Bodas.net estime qu'il s'agit du montant approprié pour les parents et les oncles les plus proches, bien que leur degré de participation au mariage doive être pris en compte (s'ils ont couvert une partie des dépenses liées à la célébration).

Certains invités, pour affiner encore plus, vérifient le prix minimum du menu une fois que le lieu de la cérémonie est connu pour avoir une référence plus claire. Il est très courant que la famille et les amis donnent un montant qui couvre au moins le coût du menu. Bien que, comme nous l'avons mentionné précédemment, le montant le plus approprié variera en fonction de la relation avec le couple.

Des idées originales pour offrir votre cadeau

Une fois le montant à offrir en cadeau décidé, il est temps de l'envoyer. La plus fréquente est de remettre l'argent par virement bancaire ou en espèces le jour même du lien, mais il existe des moyens d'être plus originaux.

Il y a des couples qui font directement une liste de cadeaux de mariage virtuelle. Dans ces cas, le client « achète », par exemple, une chaise. Cependant, les jeunes mariés ne reçoivent pas la chaise, mais sa valeur.

Dans le cas où le couple n'a pas pris l'initiative, vous pouvez la prendre. Une idée que propose le portail de la mariée est que vous remplissiez une boîte en carton avec des coupures de journaux et des factures froissées. Une autre est que vous créez un coffre au trésor avec des pièces ou livrez des ballons gonflés avec des billets à l'intérieur, le couple devra les percer pour trouver l'argent !

