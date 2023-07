Quel montant est-il approprié de donner en cadeau lors d’un mariage ? Les astuces pour faire bonne impression avec vos amis !

L'été est là et avec lui, la saison des mariages bat son plein. Si vous avez reçu une ou plusieurs invitations à assister à une cérémonie de mariage cette année, la question de savoir combien donner en cadeau se pose naturellement. La réponse, comme toujours en matière de générosité, varie en fonction de nombreux facteurs.

Le mariage d'aujourd'hui

Avant d'aborder la question du montant à offrir en cadeau, il est important de prendre en compte une donnée essentielle : selon le Livre Essentiel des Mariages publié cette année par Bodas.net en collaboration avec Google et ESADE, neuf couples sur dix qui se marient en 2023 vivent déjà ensemble avant leur mariage.

Cette évolution a un impact considérable sur les traditions et les attentes en matière de cadeaux de mariage. Autrefois, se marier signifiait le début de la vie commune et les invités offraient généralement des meubles et des appareils électroménagers. Aujourd'hui, ces cadeaux sont devenus beaucoup moins courants, avec seulement 1% des couples qui les choisissent comme option préférée, selon les données de Bodas.net. En revanche, 82% des couples préfèrent recevoir de l'argent en cadeau.

Le coût moyen d'un mariage

Le choix de l'argent comme cadeau de mariage n'est pas surprenant lorsque l'on considère le coût moyen d'un mariage en Espagne, qui s'élève à 20 500 euros. Avec un nombre d'invités moyen d'environ 130, cela se traduit par un montant d'environ 150 euros par invité. Cependant, comme mentionné précédemment, le montant le plus approprié variera en fonction de la relation que vous entretenez avec le couple.

Quel montant est recommandé ?

Pour vous aider à déterminer le montant à offrir en cadeau, Bodas.net a créé un calculateur qui tient compte de différents facteurs, tels que votre relation avec le couple. Voici quelques recommandations générales :

Moins de 100 euros : si vous ne prévoyez pas d'assister au mariage et que vous n'avez pas de relation étroite avec le couple, un montant inférieur à 100 euros peut être considéré comme suffisant.

si vous ne prévoyez pas d'assister au mariage et que vous n'avez pas de relation étroite avec le couple, un montant inférieur à 100 euros peut être considéré comme suffisant. Entre 100 et 200 euros : si le couple est un ami ou un parent éloigné, un montant compris entre 100 et 200 euros est recommandé.

si le couple est un ami ou un parent éloigné, un montant compris entre 100 et 200 euros est recommandé. Entre 200 et 300 euros : pour les meilleurs amis, les cousins ​​ou les neveux, ainsi que pour certains parents proches, un montant entre 200 et 300 euros est approprié.

pour les meilleurs amis, les cousins ​​ou les neveux, ainsi que pour certains parents proches, un montant entre 200 et 300 euros est approprié. Entre 300 et 500 euros : si vous êtes très proche du couple, comme des amis qui sont comme des frères ou des sœurs, un montant de cette gamme est recommandé.

si vous êtes très proche du couple, comme des amis qui sont comme des frères ou des sœurs, un montant de cette gamme est recommandé. Plus de 500 euros : pour les parents et les oncles les plus proches, un montant supérieur à 500 euros peut être considéré comme approprié, en tenant compte de leur degré de participation aux dépenses liées à la cérémonie.

Il est également courant pour certains invités de vérifier le prix minimum du menu une fois que le lieu de la cérémonie est connu, afin d'avoir une référence plus précise pour déterminer le montant du cadeau. De nombreux amis et membres de la famille choisissent de donner un montant qui couvre au moins le coût du menu.

Des idées originales pour offrir de l'argent

Une fois que vous avez décidé du montant à offrir en cadeau, il est temps de décider comment le remettre au couple. Si certains optent pour un virement bancaire ou des espèces remis le jour même du mariage, d'autres préfèrent être plus créatifs :

Liste de cadeaux virtuelle : certains couples créent une liste de cadeaux de mariage virtuelle sur laquelle les invités peuvent “acheter” des objets symboliques. Les jeunes mariés ne reçoivent pas les objets physiques, mais plutôt la valeur correspondante en argent.

certains couples créent une liste de cadeaux de mariage virtuelle sur laquelle les invités peuvent “acheter” des objets symboliques. Les jeunes mariés ne reçoivent pas les objets physiques, mais plutôt la valeur correspondante en argent. Boîte de billets : si le couple n'a pas déjà prévu une idée originale, vous pouvez prendre les devants en créant une boîte en carton remplie de coupures de journaux et de factures froissées. Cela ajoutera une touche de surprise à votre cadeau.

si le couple n'a pas déjà prévu une idée originale, vous pouvez prendre les devants en créant une boîte en carton remplie de coupures de journaux et de factures froissées. Cela ajoutera une touche de surprise à votre cadeau. Coffre au trésor : une autre option consiste à créer un coffre au trésor dans lequel vous mettrez des pièces ou des billets. Le couple devra alors percer les ballons gonflés pour trouver l'argent caché à l'intérieur.

En fin de compte, le montant à offrir en cadeau de mariage dépendra de votre relation avec le couple et de votre propre situation financière. La clé est d'offrir un cadeau qui soit à la fois généreux et adapté à vos moyens.

3.8/5 - (13 votes)