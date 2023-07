Quelle est la différence entre crème solaire physique et chimique pour protéger sa peau cet été ?

Quelle est la meilleure protection solaire pour votre peau ? Découvrez les différences entre les écrans solaires physiques et chimiques

Il va sans dire que la protection contre le rayonnement solaire est essentielle, surtout en été. C'est pourquoi il est important de connaître en profondeur les écrans solaires disponibles et leurs différences, car il en va de notre peau.

Qu'est-ce qu'une protection solaire physique ?

Connaissez-vous la différence entre une protection solaire physique et une protection solaire chimique ? L'écran solaire physique, également connu sous le nom de filtre minéral, est une protection solaire qui forme une barrière physique réfléchissant les rayons UV loin de la peau. Les dermatologues les recommandent surtout si vous avez une peau sensible ou acnéique. Les principaux représentants de cette catégorie sont des actifs minéraux tels que l'oxyde de zinc ou le dioxyde de titane. Contrairement aux filtres chimiques, ces actifs minéraux restent en surface et ne pénètrent pas dans la peau, évitant ainsi tout type d'irritation ou d'obstruction des pores.

En outre, l'oxyde de zinc est si apaisant qu'il est l'ingrédient principal des crèmes pour bébés. Ce sont également les deux seuls filtres qui peuvent faire partie d'un cosmétique biologique, ce qui en fait une option idéale pour ceux qui recherchent des produits respectueux de l'environnement.

Qu'est-ce qu'un écran solaire chimique ?

D'un autre côté, les écrans solaires chimiques utilisent des ingrédients actifs pour absorber les rayons du soleil, les convertir en chaleur et libérer cette chaleur à travers la peau. Ils sont tout aussi efficaces, mais leur façon de bloquer les rayons UV est différente de celle des écrans solaires physiques.

Ces filtres synthétiques sont souvent plus légers et plus transparents, ce qui les rend populaires pour leur sensation au toucher. Cependant, certains reprochent à ces écrans solaires d'irriter les peaux sensibles ou de favoriser l'acné.

Différences physiques et chimiques

Maintenant que vous savez en quoi consistent les écrans solaires physiques et chimiques, il est important de connaître les différences entre ces deux types de produits :

Les produits physiques se posent sur la peau et bloquent les rayons en surface grâce à des ingrédients tels que l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane, tandis que les produits chimiques absorbent les rayons comme une éponge grâce à des ingrédients non théoriques tels que l'oxybenzone, l'avobenzone, l'octisalate, l'octocrylène, l'homosalate ou l'octinoxate.

Les personnes à la peau sensible ou acnéique, ainsi que les yeux, peuvent être irritées par les filtres chimiques. De plus, certaines études suggèrent que ces filtres pourraient avoir des effets néfastes sur la santé.

Les filtres physiques ont également leurs inconvénients. Ils peuvent être plus collants et décolorer davantage la peau, ce qui peut affecter le confort cosmétique.

Dans tous les cas, à partir de l'âge de trois ans, une utilisation combinée des deux types de filtres solaires est recommandée pour une protection optimale.

