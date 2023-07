Quelle est la fréquence idéale pour changer d’oreiller et garantir un sommeil réparateur ?

Le sommeil est essentiel pour notre bien-être, et une bonne nuit de repos est primordiale pour notre santé physique et mentale.

Saviez-vous que nous passons environ un tiers de notre journée à dormir si nous respectons les recommandations de 8 heures de sommeil par nuit ? C'est pourquoi il est crucial d'optimiser notre environnement de sommeil, notamment notre chambre à coucher et notre lit. Et parmi les éléments importants pour un bon sommeil, l'oreiller joue un rôle fondamental.

Choisir le bon oreiller adapté à nos caractéristiques personnelles est crucial pour améliorer notre sommeil. Cependant, il ne faut pas oublier que comme les autres éléments du lit, les oreillers s'usent avec le temps. Nous passons de nombreuses heures la tête posée sur un oreiller, il est donc essentiel d'en prendre soin et de savoir quand le remplacer par un nouveau.

Les signes qui montrent qu'il est temps de remplacer votre oreiller

Selon la National Sleep Foundation, la durée de vie moyenne d'un oreiller est d'environ 1 à 2 ans, bien que certains oreillers de meilleure qualité puissent durer jusqu'à 2 à 3 ans. Il est recommandé de suivre cette recommandation pour s'assurer d'utiliser un oreiller offrant un bon soutien, un environnement propre et sans allergènes. Mais comment savoir quand il est temps de remplacer son oreiller ?

Plusieurs signes peuvent indiquer qu'il est temps de changer votre oreiller. Se réveiller avec une nuque douloureuse ou ne pas trouver une position de sommeil confortable sont des signes évidents que votre oreiller ne fait plus son travail. Il peut s'être affaissé ou aplati au fil du temps, ce qui ne vous offre plus le soutien dont vous avez besoin pour bien dormir. Les personnes qui dorment sur le côté peuvent aussi ressentir des douleurs à l'épaule à cause d'un oreiller aplati.

D'autres signes indiquent qu'il est temps de chercher un nouvel oreiller : il se détend ou forme des bosses, jaunit ou dégage une forte odeur. Si vous remarquez également une augmentation de vos allergies pendant la nuit, cela peut être dû à des allergènes accumulés dans votre oreiller, tels que les acariens, les champignons, les moisissures ou les squames d'animaux. Dormir près de ces allergènes peut provoquer une congestion nasale, des démangeaisons cutanées et des irritations des yeux qui nuisent à la qualité de votre sommeil.

Comment prolonger la durée de vie de votre oreiller

Le nettoyage régulier de votre oreiller et de la taie d'oreiller peut prolonger sa durée de vie. Il est important de suivre les instructions de chaque fabricant, car chaque type d'oreiller a ses propres recommandations d'entretien. Certains oreillers peuvent être lavés, tandis que d'autres nécessitent un nettoyage à sec ou un dépoussiérage.

Il est également important de choisir un oreiller de qualité et adapté à vos besoins. Certains matériaux, comme le latex ou la mousse viscoélastique, ont une durée de vie plus longue que d'autres, comme le polyester. Prenez en compte le confort, mais gardez à l'esprit que certains matériaux dureront plus longtemps et offriront un meilleur soutien.

