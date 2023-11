Quelles plantes à feuillage persistant choisir pour une jardinière ?

Vous souhaitez embellir votre extérieur avec des jardinières et vous vous demandez quelles plantes à feuillage persistant choisir ? Découvrez notre sélection de plantes qui garderont leur feuillage tout au long de l'année, pour un effet décoratif garanti. Nous vous proposons également quelques conseils pour entretenir et agencer vos jardinières afin d'obtenir un résultat harmonieux et esthétique.

Les plantes à feuillage persistant pour jardinière

Il existe de nombreuses plantes à feuillage persistant qui conviennent parfaitement pour une jardinière. Voici notre sélection des meilleures plantes à intégrer dans vos compositions :

Le buis (Buxus sempervirens) : cette plante compacte et dense est idéale pour créer des bordures ou des petits topiaires. Son feuillage vert foncé apporte une touche d'élégance à votre jardinière.

: cette plante compacte et dense est idéale pour créer des bordures ou des petits topiaires. Son feuillage vert foncé apporte une touche d'élégance à votre jardinière. L'heuchère (Heuchera) : avec ses feuilles colorées et ses fleurs en épis, l'heuchère est une plante très décorative. Elle se décline en plusieurs variétés aux couleurs variées, allant du vert au pourpre en passant par le bronze.

: avec ses feuilles colorées et ses fleurs en épis, l'heuchère est une plante très décorative. Elle se décline en plusieurs variétés aux couleurs variées, allant du vert au pourpre en passant par le bronze. Le lierre (Hedera helix) : cette plante grimpante au feuillage vert foncé est parfaite pour habiller les bords de votre jardinière et créer un effet de cascade.

: cette plante grimpante au feuillage vert foncé est parfaite pour habiller les bords de votre jardinière et créer un effet de cascade. La fougère (Polystichum) : avec ses frondes élégantes et son feuillage vert foncé, la fougère apporte une touche de fraîcheur à votre composition.

: avec ses frondes élégantes et son feuillage vert foncé, la fougère apporte une touche de fraîcheur à votre composition. Le skimmia (Skimmia japonica) : cette plante arbustive au feuillage vert brillant et aux fleurs parfumées est idéale pour ajouter une touche de couleur et de parfum à votre jardinière.

Conseils pour entretenir et agencer vos jardinières

Pour que vos plantes à feuillage persistant restent belles et en bonne santé, il est important de suivre quelques conseils d'entretien :

Arrosage : veillez à arroser régulièrement vos plantes, surtout en période de sécheresse. Les jardinières ont tendance à se dessécher rapidement, il est donc important de vérifier l'humidité du terreau régulièrement.

: veillez à arroser régulièrement vos plantes, surtout en période de sécheresse. Les jardinières ont tendance à se dessécher rapidement, il est donc important de vérifier l'humidité du terreau régulièrement. Engrais : apportez un engrais adapté à vos plantes une fois par mois pour favoriser leur croissance et leur floraison.

: apportez un engrais adapté à vos plantes une fois par mois pour favoriser leur croissance et leur floraison. Taille : taillez régulièrement vos plantes pour maintenir leur forme et stimuler leur croissance. N'hésitez pas à supprimer les feuilles abîmées ou jaunies.

Pour agencer harmonieusement vos jardinières, voici quelques astuces :

Variez les hauteurs : pour créer un effet de profondeur, disposez les plantes les plus hautes au centre de la jardinière et les plantes plus basses sur les côtés.

: pour créer un effet de profondeur, disposez les plantes les plus hautes au centre de la jardinière et les plantes plus basses sur les côtés. Jouez avec les textures et les couleurs : associez des plantes aux feuillages différents (lisses, dentelés, panachés) et aux couleurs variées pour créer un effet visuel intéressant.

: associez des plantes aux feuillages différents (lisses, dentelés, panachés) et aux couleurs variées pour créer un effet visuel intéressant. Pensez à l'équilibre : veillez à répartir les plantes de manière équilibrée dans la jardinière, en tenant compte de leur taille et de leur port.

Les avantages des plantes à feuillage persistant en jardinière

Opter pour des plantes à feuillage persistant dans vos jardinières présente plusieurs avantages :

Un effet décoratif toute l'année : contrairement aux plantes à feuillage caduc, les plantes à feuillage persistant conservent leurs feuilles en hiver, ce qui vous permet de profiter d'un extérieur agréable même en période froide.

: contrairement aux plantes à feuillage caduc, les plantes à feuillage persistant conservent leurs feuilles en hiver, ce qui vous permet de profiter d'un extérieur agréable même en période froide. Une facilité d'entretien : les plantes à feuillage persistant nécessitent généralement moins d'entretien que les plantes à feuillage caduc, car elles perdent moins de feuilles et sont souvent plus résistantes aux maladies et aux parasites.

: les plantes à feuillage persistant nécessitent généralement moins d'entretien que les plantes à feuillage caduc, car elles perdent moins de feuilles et sont souvent plus résistantes aux maladies et aux parasites. Une protection contre le vent et le froid : en hiver, les plantes à feuillage persistant peuvent servir de brise-vent et protéger les plantes plus fragiles du froid.

En choisissant des plantes à feuillage persistant pour vos jardinières, vous êtes assuré de profiter d'un extérieur esthétique et accueillant tout au long de l'année. N'hésitez pas à varier les espèces et les couleurs pour créer des compositions originales et harmonieuses.

3.8/5 - (13 votes)