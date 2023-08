Qu’est-ce que le syndrome de l’homme irritable et comment cela peut affecter votre relation ?

Un anniversaire, c'est mûrir, évoluer, mais aussi vivre des changements dans notre environnement, dans notre vie professionnelle, familiale, amicale…

Toutes sortes de transformations auxquelles nous sommes peut-être plus ou moins préparés, mais ce n'est pas toujours facile surtout quand les sautes d'humeur s'en mêlent. C'est le cas de l'âge compris entre 40 et 50 ans. Une étape de la vie de chaque homme au cours de laquelle la testostérone commence à décliner, mais qui peut aussi s'accompagner de sensations de manque d'énergie, de faible motivation, d'une diminution du désir sexuel et même de sautes d'humeur importantes. Toute une image d'irritabilité constante à laquelle des centaines d'hommes en Espagne sont souvent confrontés et qui est connue sous le nom de syndrome de l'homme irritable ou andropause. Nous vous expliquons comment l'identifier, comment y faire face et comment cela pourrait influencer votre relation.

Qu'est-ce que le syndrome de l'homme irritable ou andropause ?

Tout d'abord, il est important de mentionner que le terme andropause n'est pas équivalent à la ménopause chez l'homme, puisqu'il est simplement utilisé au sens figuré pour désigner le déficit en testostérone chez l'adulte. Quant à ce qu'on appelle le syndrome de l'homme irritable ou irritabilité masculine, il s'agit d'un tableau de la dépression avec quatre caractéristiques fondamentales : sensibilité exagérée, colère, frustration et angoisse. Des symptômes qui peuvent aussi être liés à une certaine hostilité, ressentiment, anxiété, colère, impatience, diminution des manifestations d'affection, sentiment d'échec… Il s'agit d'un syndrome qui touche 50 % des hommes de plus de 45 ans et qui, selon les données de l'American Association of Clinical Endocrinologists, touche 33 % des hommes de plus de 75 ans. Un syndrome associé à une série de changements biochimiques et hormonaux qui génèrent du stress et d'autres problèmes dérivés, qui pourrait également être lié à la “crise des années 40” populaire, mais qui n'a pas vraiment d'âge diagnostique en tant que tel chez les hommes.

D'où vient le syndrome de l'homme irritable ?

Normalement, nous parlons d'une étape pleine de changements physiques, psychologiques et sociaux, dans laquelle il y a un faible degré d'acceptation et d'adaptation et une certaine tendance à se sous-estimer. Un comportement qui, sans aucun doute, doit être travaillé pour s'en sortir et qui est aussi généralement associé à certains changements.

Changements hormonaux

Dans certains cas, une baisse du taux de testostérone peut être liée à une irritabilité accrue. Cette hormone sexuelle masculine joue plusieurs rôles dans le corps, comme la régulation de l'humeur et du comportement. Ce déclin peut se produire naturellement avec le vieillissement, mais pourrait également être lié à d'autres conditions médicales, à des troubles hormonaux, à des lésions testiculaires ou même à l'utilisation de certains médicaments.

Changements biochimiques dans la chimie du cerveau

Une autre substance responsable de ces changements est la sérotonine. Un niveau de sérotonine qui est généralement étroitement associé à l'alimentation et aux habitudes de consommation que nous avons. En fait, une étude menée au Massachusetts Institute of Technology a révélé qu'une alimentation riche en protéines et pauvre en glucides pouvait entraîner une irritabilité accrue chez les hommes. En diminuant drastiquement la sérotonine, un état dépressif, des envies de glucides, des troubles du sommeil et une tendance à l'irritabilité peuvent survenir.

Augmentation du stress

Tout changement dans notre vie quotidienne, bon ou mauvais, est généralement associé à un certain stress. Un stress qui dans ce cas, peut s'accompagner de tension, mais aussi d'angoisse ou d'irritabilité.

Problèmes émotionnels dans le couple

L'irritabilité augmente lorsque cette personne se sent également déconnectée d'une manière ou d'une autre de son partenaire, ce qui est assez courant dans certaines relations dans lesquelles la routine, le stress, le manque de communication ou la distance émotionnelle ne cessent de s'aggraver.

Comment le syndrome de l'homme irritable affecte-t-il le couple ?

Malheureusement, le syndrome de l'homme irritable est également l'une des causes les plus connues d'échec relationnel. Et c'est que lorsque l'un des membres du couple est constamment de mauvaise humeur et irrité, il peut devenir assez difficile d'établir une communication efficace et c'est quelque chose qui peut finir par désactiver progressivement cette complicité entre les deux personnes. Si cette irritabilité est également liée à un manque de désir sexuel, le couple peut devenir encore plus rancunier. Voici quelques-uns des effets les plus courants que la présence de ce syndrome peut avoir sur le couple :

Communications affectées

L'irritabilité peut rendre difficile la communication efficace dans la relation. L'homme atteint du syndrome irritable dans ce cas, peut réagir avec colère ou frustration face aux situations quotidiennes et c'est quelque chose qui peut créer des tensions et entraver la compréhension mutuelle.

Rien ne le satisfait ou n'est bien fait

Normalement, si le syndrome de l'homme irritable est présent, la personne qui en souffre trouvera constamment à redire à son partenaire et à ce qu'il fait. Cela créera un sentiment d'insatisfaction et un environnement tendu et négatif qui peut diminuer votre plaisir de la compagnie de l'autre.

Conflits fréquents

L'irritabilité peut entraîner une augmentation des conflits et des disputes dans le couple. Les réponses négatives et explosives peuvent conduire à des disputes qui peuvent être difficiles à résoudre.

Distance émotionnelle

Le couple peut se sentir éloigné émotionnellement si l'un des membres de la relation est constamment irritable. Ce manque de connexion émotionnelle peut affecter l'intimité et la proximité d'un couple.

Impact sur l'estime de soi du couple

Une irritabilité constante peut affecter l'estime de soi du couple, car ils peuvent se sentir responsables ou découragés par la difficulté à calmer ou à satisfaire l'autre.

Isolement social

Le couple peut éviter d'interagir avec d'autres personnes par souci de la réaction de l'homme irritable. C'est quelque chose qui peut conduire à un certain isolement social et limiter les interactions sociales ensemble.

Comment éviter le syndrome de l'homme irritable

Surtout dans les cas où cette baisse de testostérone est liée à la vieillesse, il n'y a pas grand-chose à faire pour éviter de souffrir de ce syndrome, car cette baisse de testostérone est encore quelque chose de naturel chez les hommes, tout comme cela se produit avec la baisse des œstrogènes chez les femmes. Malgré tout, il existe quelques astuces qui peuvent aider à rendre ce syndrome le moins gênant possible au quotidien :

Contrôlez vos hormones : En effectuant une analyse hormonale avec votre médecin, vous pourrez observer comment sont vos niveaux

