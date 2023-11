Découvrez notre recette de hamburger maison pour un repas savoureux et fait-maison, avec des ingrédients simples et des astuces pour réussir à coup sûr votre burger préféré.

Les ingrédients nécessaires pour un hamburger maison

Pour réaliser un délicieux hamburger maison, il vous faudra les ingrédients suivants :

Des pains à hamburger : choisissez des pains de qualité, moelleux et légèrement briochés. Vous pouvez les acheter en boulangerie ou les faire vous-même.

: choisissez des pains de qualité, moelleux et légèrement briochés. Vous pouvez les acheter en boulangerie ou les faire vous-même. De la viande hachée : optez pour du bœuf haché à 15 % de matière grasse pour un steak juteux et savoureux. Comptez environ 150 g de viande par personne.

: optez pour du bœuf haché à 15 % de matière grasse pour un steak juteux et savoureux. Comptez environ 150 g de viande par personne. Des tranches de fromage : cheddar, emmental, comté… À vous de choisir le fromage qui vous plaît le plus !

: cheddar, emmental, comté… À vous de choisir le fromage qui vous plaît le plus ! Des légumes : tomates, salade, oignons rouges… Variez les plaisirs en fonction de vos envies et des saisons.

: tomates, salade, oignons rouges… Variez les plaisirs en fonction de vos envies et des saisons. Des condiments : ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce barbecue… Là encore, faites-vous plaisir en choisissant vos sauces préférées.

: ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce barbecue… Là encore, faites-vous plaisir en choisissant vos sauces préférées. Des cornichons : pour apporter une touche d'acidité et de croquant à votre hamburger.

La préparation des steaks hachés

Pour préparer vos steaks hachés maison, suivez ces étapes :

Assaisonnez la viande : dans un saladier, mélangez la viande hachée avec du sel, du poivre et, si vous le souhaitez, des épices (paprika, cumin…). Formez les steaks : divisez la viande en portions égales (environ 150 g chacune) et formez des boulettes. Aplatissez-les ensuite pour obtenir des steaks d'environ 1 cm d'épaisseur. Faites cuire les steaks : dans une poêle chaude avec un filet d'huile, faites cuire les steaks 2 à 3 minutes de chaque côté, selon la cuisson souhaitée. Ajoutez une tranche de fromage sur chaque steak en fin de cuisson et couvrez la poêle pour faire fondre le fromage.

Le montage du hamburger maison

Une fois tous les ingrédients prêts, il ne vous reste plus qu'à monter votre hamburger :

Toastez les pains : coupez les pains à hamburger en deux et faites-les griller légèrement au four ou dans une poêle. Tartinez les condiments : étalez une cuillère à soupe de sauce sur chaque moitié de pain. Ajoutez les légumes : déposez quelques rondelles de tomate, des feuilles de salade et des tranches d'oignon rouge sur la base du pain. Placez le steak : déposez le steak avec le fromage fondu sur les légumes. Ajoutez les cornichons : disposez quelques cornichons sur le steak. Fermez le hamburger : recouvrez le tout avec l'autre moitié du pain.

Astuces pour un hamburger maison réussi

Pour réussir à coup sûr votre hamburger maison, voici quelques astuces :

Préparez vos ingrédients à l'avance : coupez les légumes, préparez les sauces et formez les steaks avant de commencer la cuisson. Cela vous permettra de monter votre hamburger rapidement et de le déguster chaud.

: coupez les légumes, préparez les sauces et formez les steaks avant de commencer la cuisson. Cela vous permettra de monter votre hamburger rapidement et de le déguster chaud. Personnalisez votre recette : n'hésitez pas à varier les ingrédients et les sauces pour créer le hamburger qui vous ressemble. Vous pouvez également ajouter du bacon, des champignons, des avocats…

: n'hésitez pas à varier les ingrédients et les sauces pour créer le hamburger qui vous ressemble. Vous pouvez également ajouter du bacon, des champignons, des avocats… Accompagnez votre hamburger : pour un repas complet, servez votre hamburger maison avec des frites, une salade verte ou des légumes grillés.

En suivant cette recette et ces conseils, vous pourrez déguster un délicieux hamburger maison, savoureux et fait-maison. Alors, à vos tabliers et bon appétit !

