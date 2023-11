Régalez-vous avec ces 15 recettes d’escalopes de poulet délicieuses!

Découvrez 15 recettes d'escalopes de poulet savoureuses et faciles à réaliser pour régaler vos papilles et celles de vos convives.

1. Escalopes de poulet à la crème et aux champignons

Une recette classique et indémodable, les escalopes de poulet à la crème et aux champignons sont un véritable régal. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

Escalopes de poulet

Champignons de Paris

Crème fraîche épaisse

Oignon

Ail

Huile d'olive

Sel et poivre

Faites revenir les oignons et l'ail dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, ajoutez les champignons et laissez cuire quelques minutes. Ajoutez ensuite les escalopes de poulet préalablement salées et poivrées, puis la crème fraîche. Laissez mijoter à feu doux pendant environ 20 minutes.

2. Escalopes de poulet panées

Les escalopes de poulet panées sont un grand classique qui plaît toujours autant aux petits comme aux grands. Voici les ingrédients nécessaires :

Escalopes de poulet

Farine

Oeufs

Chapelure

Huile de friture

Sel et poivre

Trempez les escalopes de poulet dans la farine, puis dans les œufs battus et enfin dans la chapelure. Faites chauffer l'huile de friture et faites cuire les escalopes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.

3. Escalopes de poulet à la moutarde

Pour une touche d'originalité, essayez les escalopes de poulet à la moutarde. Vous aurez besoin de :

Escalopes de poulet

Moutarde à l'ancienne

Crème fraîche épaisse

Huile d'olive

Sel et poivre

Faites revenir les escalopes de poulet dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez ensuite la moutarde à l'ancienne et la crème fraîche, puis laissez mijoter à feu doux pendant environ 20 minutes.

4. Escalopes de poulet au curry

Les amateurs de saveurs épicées apprécieront cette recette d'escalopes de poulet au curry :

Escalopes de poulet

Poudre de curry

Oignon

Ail

Huile d'olive

Sel et poivre

Faites revenir les oignons et l'ail dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez ensuite les escalopes de poulet préalablement salées, poivrées et enrobées de poudre de curry. Laissez cuire quelques minutes de chaque côté.

5. Escalopes de poulet à la provençale

Cette recette d'escalopes de poulet à la provençale vous transportera directement dans le Sud de la France :

Escalopes de poulet

Tomates

Oignon

Ail

Herbes de Provence

Huile d'olive

Sel et poivre

Faites revenir les oignons et l'ail dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez ensuite les tomates coupées en dés, les herbes de Provence, puis les escalopes de poulet préalablement salées et poivrées. Laissez mijoter à feu doux pendant environ 20 minutes.

6. Escalopes de poulet au citron

Pour une touche d'acidité, essayez cette recette d'escalopes de poulet au citron :

Escalopes de poulet

Citron

Huile d'olive

Sel et poivre

Faites revenir les escalopes de poulet dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez ensuite le jus de citron et laissez cuire quelques minutes de chaque côté.

7. Escalopes de poulet à l'orange

Une recette sucrée-salée qui ravira les papilles :

Escalopes de poulet

Orange

Huile d'olive

Sel et poivre

Faites revenir les escalopes de poulet dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez ensuite le jus d'orange et laissez cuire quelques minutes de chaque côté.

8. Escalopes de poulet au miel et aux épices

Une recette sucrée-salée aux saveurs orientales :

Escalopes de poulet

Miel

Cannelle

Cumin

Huile d'olive

Sel et poivre

Faites revenir les escalopes de poulet dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez ensuite le miel, la cannelle et le cumin, puis laissez cuire quelques minutes de chaque côté.

9. Escalopes de poulet aux légumes du soleil

Une recette colorée et vitaminée :

Escalopes de poulet

Poivrons

Courgettes

Aubergines

Oignon

Ail

Huile d'olive

Sel et poivre

Faites revenir les oignons et l'ail dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez ensuite les légumes coupés en dés, puis les escalopes de poulet préalablement salées et poivrées. Laissez mijoter à feu doux pendant environ 20 minutes.

10. Escalopes de poulet au pesto

Une recette rapide et savoureuse :

Escalopes de poulet

Pesto

Huile d'olive

Sel et poivre

Faites revenir les escalopes de poulet dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez ensuite le pesto et laissez cuire quelques minutes de chaque côté.

11. Escalopes de poulet à la sauce tomate

Une recette simple et gourmande :

Escalopes de poulet

Sauce tomate

Oignon

Ail

Huile d'olive

Sel et poivre

Faites revenir les oignons et l'ail dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez ensuite la sauce tomate, puis les escalopes de poulet préalablement salées et poivrées. Laissez mijoter à feu doux pendant environ 20 minutes.

12. Escalopes de poulet à la sauce barbecue

Une recette qui sent bon l'été :

Escalopes de poulet

Sauce barbecue

Huile d'olive

Sel et poivre

Faites revenir les escalopes de poulet dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez ensuite la sauce barbecue et laissez cuire quelques minutes de chaque côté.

13. Escalopes de poulet au fromage et au jambon

Une recette gourmande et réconfortante :

Escalopes de poulet

Fromage (emmental, comté…)

Jambon

Huile d'olive

Sel et poivre

Faites revenir les escalopes de poulet dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez ensuite une tranche de jambon et une tranche de fromage sur chaque escalope, puis laissez cuire quelques minutes de chaque côté.

14. Escalopes de poulet aux épinards et à la ricotta

Une recette légère et savoureuse :

Escalopes de poulet

Épinards

Ricotta

Huile d'olive

Sel et poivre

Faites revenir les épinards dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez ensuite la ricotta et mélangez bien. Farcissez les escalopes de poulet avec ce mélange, puis faites-les cuire dans une poêle avec un peu d'huile d'olive.

15. Escalopes de poulet au roquefort

Une recette pour les amateurs de fromage :

Escalopes de poulet

Roquefort

Crème fraîche épaisse

Huile d'olive

Sel et poivre

Faites revenir les escalopes de poulet dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez ensuite le roquefort émietté et la crème fraîche, puis laissez mijoter à feu doux pendant environ 20 minutes.

