Régalez-vous avec ces 15 recettes gourmandes à base de reblochon

Découvrez 15 recettes savoureuses et originales pour sublimer le reblochon, ce fromage au lait cru de vache typique de la Haute-Savoie. De l'entrée au dessert, laissez-vous surprendre par ces idées gourmandes qui raviront les papilles des petits et des grands.

1. La tartiflette, un classique indémodable

Impossible de parler de reblochon sans évoquer la célèbre tartiflette. Ce plat traditionnel à base de pommes de terre, lardons, oignons et reblochon est un incontournable des repas conviviaux en famille ou entre amis. Pour une version plus légère, optez pour la tartiflette aux légumes avec courgettes, poivrons et tomates.

2. Les crozets au reblochon

Les crozets sont de petites pâtes carrées originaires de Savoie. Accompagnés de lardons, crème fraîche et reblochon, ils forment un plat réconfortant et savoureux. Vous pouvez également ajouter des champignons ou des épinards pour une touche de verdure.

3. La quiche au reblochon

La quiche est un plat polyvalent qui se prête à toutes les envies. Pour une version gourmande, garnissez votre pâte brisée de dés de reblochon, lardons, oignons et crème fraîche. Vous pouvez également ajouter des légumes de saison comme des poireaux, des courgettes ou des épinards.

4. Les feuilletés au reblochon

Les feuilletés au reblochon sont parfaits pour un apéritif convivial. Il suffit de découper des carrés de pâte feuilletée, de les garnir de reblochon et de les refermer en forme de chaussons. Vous pouvez également ajouter des lardons, des oignons caramélisés ou des morceaux de pomme pour une touche sucrée-salée.

5. Le gratin dauphinois au reblochon

Le gratin dauphinois est un plat traditionnel à base de pommes de terre et de crème fraîche. Pour une version encore plus gourmande, ajoutez des tranches de reblochon sur le dessus avant de passer le plat au four. Le fromage fondra et se mêlera délicieusement à la crème.

6. Les burgers au reblochon

Pour changer du traditionnel burger au cheddar, optez pour une version montagnarde avec du reblochon. Garnissez votre pain burger d'un steak haché, d'une tranche de reblochon, de quelques rondelles d'oignon rouge et d'une feuille de salade. Accompagnez le tout de frites maison et régalez-vous !

7. La raclette au reblochon

La raclette est un plat convivial par excellence. Pour changer du fromage à raclette traditionnel, essayez le reblochon. Il fondra à merveille sur vos pommes de terre et se mariera à la perfection avec la charcuterie et les cornichons.

8. Les roulés de jambon au reblochon

Pour un apéritif original, enroulez des tranches de jambon cru autour de morceaux de reblochon et faites-les cuire quelques minutes au four. Servez ces roulés chauds avec une salade verte pour une entrée gourmande et rapide à préparer.

9. La pizza au reblochon

Le reblochon s'invite également sur les pizzas pour une touche savoyarde. Garnissez votre pâte à pizza de sauce tomate, lardons, oignons, pommes de terre et tranches de reblochon. Enfournez et dégustez cette pizza montagnarde qui change de l'ordinaire.

10. Les pommes de terre farcies au reblochon

Évidez des pommes de terre cuites à la vapeur et garnissez-les de dés de reblochon, lardons et crème fraîche. Enfournez quelques minutes pour que le fromage fonde et servez ces pommes de terre farcies avec une salade verte.

11. Le cake salé au reblochon

Dans un cake salé, le reblochon apporte une touche de gourmandise et d'onctuosité. Ajoutez des dés de reblochon à votre pâte à cake, ainsi que des lardons, des noix et des herbes fraîches. Ce cake se déguste aussi bien chaud que froid, en entrée ou en plat principal accompagné d'une salade.

12. Les galettes de sarrasin au reblochon

Les galettes de sarrasin sont une spécialité bretonne qui se marie à merveille avec le reblochon. Garnissez vos galettes de tranches de reblochon, lardons et oignons, puis faites-les cuire à la poêle quelques minutes de chaque côté. Servez ces galettes gourmandes avec une salade verte.

13. Le risotto au reblochon

Le risotto est un plat italien crémeux à base de riz. Pour une version savoyarde, ajoutez du reblochon coupé en morceaux en fin de cuisson. Le fromage apportera une onctuosité incomparable à votre risotto. Accompagnez ce plat d'une salade verte pour un repas équilibré.

14. Les lasagnes au reblochon

Les lasagnes sont un plat convivial et réconfortant. Pour une version montagnarde, remplacez la béchamel par du reblochon coupé en tranches et intercalez-le entre les couches de pâtes, de viande hachée et de légumes. Enfournez et dégustez ces lasagnes gourmandes et originales.

15. Le soufflé au reblochon

Le soufflé est un plat délicat et aérien. Pour une version au reblochon, incorporez des dés de fromage à votre appareil à soufflé à base de béchamel et de blancs d'œufs montés en neige. Enfournez et dégustez ce soufflé léger et gourmand dès la sortie du four.

