Relations familiales : 5 limites essentielles à établir avec vos beaux-parents, conseillent les thérapeutes

Lorsque vous vous marierez, la relation la plus difficile que vous devrez apprendre à gérer ne sera peut-être pas celle entre vous et votre conjoint.

Cela pourrait, en fait, être entre vous et les parents de votre partenaire. Les beaux-parents sont de toutes formes et de toutes tailles, du brutalement autoritaire au presque inexistant. Mais que vous vous entendiez ou non, il est essentiel d'avoir des limites en place. En discutant avec des thérapeutes, nous avons recueilli des informations sur les endroits où il est approprié et même nécessaire de tracer la ligne. Lisez la suite pour découvrir cinq limites que vous devriez avoir avec vos beaux-parents.

Discutez et convenez des limites concernant les visites, les nuitées et la vie privée

Vous et votre conjoint êtes autorisés à avoir votre propre espace personnel sans avoir à faire de sacrifices. Sanam Hafeez, PsyD, un Neuropsychologue basé à New York et directeur de Comprehend the Mind, dit qu'il est crucial que vos beaux-parents respectent cela pour que votre relation reste saine. Dans cet esprit, vous devez leur faire savoir ce que vous considérez comme acceptable en ce qui concerne les visites, car de nombreuses personnes ont des perspectives différentes. “Discutez et convenez des limites concernant les visites, les nuitées et la vie privée”, conseille Hafeez. “Clarifiez les zones de votre maison qui sont interdites ou établissez des directives sur le délai de préavis dont vous avez besoin avant l'arrivée des invités.”

Donnez des directives claires sur les appels téléphoniques

Cependant, vous n'avez pas seulement besoin d'énoncer vos préférences pour les événements en personne. Jennifer Kelman, LCSW, une thérapeute familial travaillant avec JustAnswer, dit qu'il est également important de limiter les appels téléphoniques de vos beaux-parents. Cela devrait inclure d'être clair sur quand et à quelle fréquence ces appels sont acceptables. “Sans cette limite, les parents de votre conjoint peuvent appeler plusieurs fois par jour et à des heures inappropriées juste pour s'enregistrer”, prévient-elle. “Vous pouvez demander à votre conjoint de lui faire savoir que même s'il l'aime, un appel quotidien ou des SMS constants prennent du temps sur votre relation avec votre conjoint.” C'est une limite que beaucoup de gens ont du mal à verbaliser parce qu'ils s'inquiètent de la façon dont leurs beaux-parents le prendront, explique Kelman. “Mais ensuite, ils se sentent agacés lorsque le troisième appel de la journée arrive juste à l'heure du dîner”, dit-elle. “Pour la santé de votre relation avec votre conjoint, cette limite doit être définie si les appels sont fréquents et à des moments inappropriés.”

Établissez des frontières autour des problèmes de couple

Les parents de votre partenaire n'ont pas à faire partie de vos désaccords, surtout parce qu'ils sont susceptibles d'avoir un parti pris en faveur de leur propre enfant. Si vous constatez qu'ils essaient de s'impliquer dans des problèmes entre vous deux, vous ne pouvez pas laisser passer, selon Kelman. “Une fois cette frontière brisée, il n'y a plus de retour en arrière, et vous recevrez des conseils sur la façon de négocier les difficultés lorsqu'elles surviennent”, prévient-elle. “Cette limite est cruciale, et cruciale à établir dès le début car il sera difficile de la ramener une fois que cette dynamique sera établie.” Cela ne doit pas être fait durement, cependant. “Vous pouvez simplement dire d'une manière aimante : ‘Je sais que vous venez d'un lieu d'amour, mais il est important que nous travaillions à travers les choses sans l'apport des autres. Je t'aime pour vouloir être utile, mais nous voulons garder notre relation entre nous », recommande Kelman.

Définissez vos limites physiques

Vous devriez également être en mesure de définir des attentes claires en ce qui concerne vos propres préférences physiques, selon Kaytee Gillis, LCSW, une psychothérapeute agréé qui travaille avec des survivants de traumatismes familiaux et relationnels. “Ce sont des limites concernant votre corps et la façon dont vous voulez être touché. Par exemple, cela pourrait impliquer si vous êtes à l'aise ou non pour les câlins”, explique Gillis. Cela peut même s'étendre aux préférences physiques en ce qui concerne vos enfants ou vos animaux de compagnie, comme si vous êtes d'accord ou non pour laisser d'autres personnes les tenir ou les étreindre, ajoute-t-elle.

Définissez des frontières financières

Trouver votre assise financière en tant que couple marié peut prendre un certain temps, mais faites attention à ne pas laisser vos beaux-parents intervenir. “Les questions d'argent peuvent souvent provoquer des tensions”, déclare Hafeez. “Discutez de sujets tels que les prêts, le soutien financier ou la participation aux décisions financières majeures. Soyez transparent sur vos attentes et vos limites, et établissez des limites qui correspondent à vos objectifs et valeurs financiers.” Cela inclut également l'établissement d'une limite autour des cadeaux financiers que vous accepterez, ajoute Kelman. “Les beaux-parents donneront de l'argent, des voyages, des maisons, mais ces cadeaux peuvent être assortis de conditions”, explique-t-elle. Par exemple, s'ils achètent une maison pour vous et votre conjoint, ils pourraient essayer de vous faire sentir comme si vous étiez obligé de passer toutes les vacances avec eux à cause de cela. “Bien qu'il puisse être facile à court terme d'accepter les cadeaux, méfiez-vous des conditions qui peuvent les accompagner”, prévient Kelman.

En établissant ces cinq limites avec vos beaux-parents, vous serez en mesure de maintenir une relation saine et harmonieuse. Il est important de communiquer ouvertement et clairement avec eux, en gardant à l'esprit ce qui est le mieux pour vous et votre conjoint. Parfois, cela peut être difficile, mais en établissant des limites dès le départ, vous vous assurez que votre relation de couple reste forte et épanouissante.

3.8/5 - (13 votes)