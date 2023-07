Renforcer le métabolisme pour perdre du poids : mythe ou réalité ?

Le rêve de nombreuses personnes qui cherchent à perdre du poids est d'améliorer leur métabolisme basal, ce qui leur permettrait d'augmenter leur consommation d'énergie sans effort particulier. La question est : est-il vraiment possible de modifier notre métabolisme à volonté ? Jetons un éclairage sur ce sujet complexe.

Comprendre le rôle de notre métabolisme

Le métabolisme désigne l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans nos cellules, assurant ainsi le maintien de nos fonctions vitales. Comme l'explique Emily Willingham dans Scientific American, le métabolisme représente le “bourdonnement basique de la vie”. Que nous soyons actifs ou au repos, nos cellules consomment constamment de l'énergie pour faire circuler le sang, faire fonctionner le cœur et les poumons, et pour transformer les aliments et les nutriments en énergie.

C'est un processus qui fonctionne 24h/24 et 7j/7, même quand nous sommes au repos ou endormis, convertissant les aliments et les nutriments que nous consommons en l'énergie dont nous avons besoin pour survivre.

La complexité du métabolisme

Il faut noter qu'il existe une perception courante selon laquelle un métabolisme plus élevé ou plus rapide signifie que vous pouvez manger plus et faire moins d'exercice, car votre poids restera stable quelle que soit votre activité. Cependant, ce sujet est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Comme l'explique Samuel Urlacher, anthropologue et biologiste évolutif humain à l'Université de Baylor au Texas, notre consommation d'énergie dépend de notre âge et du nombre de nos cellules actives.

Ainsi, l'énergie utilisée par chacune de ces cellules dépend de la fonction qu'elle remplit dans notre corps. Par exemple, les cellules qui forment les muscles, les nerfs ou le tissu hépatique utilisent plus d'énergie que celles qui forment la graisse.

Le rôle des muscles dans le métabolisme

Si l'on cherche à augmenter son métabolisme, il faut se concentrer sur les muscles. En effet, plus nous avons de muscles, plus nous avons de cellules musculaires qui consomment de l'énergie, ce qui peut augmenter notre métabolisme au repos. Cependant, comme le rappelle Herman Pontzer, anthropologue évolutif de l'Université de Duke, il existe toujours des différences individuelles dans cette masse musculaire, car il n'y a pas deux métabolismes identiques.

Deux personnes du même poids, mais avec des proportions de graisse différentes, peuvent consommer la même quantité de calories et avoir des résultats de prise de poids différents.

En fin de compte, l'optimisation du métabolisme ne se réduit pas à la recherche d'une pilule magique ou d'un régime alimentaire miracle. C'est un processus complexe qui dépend de nombreux facteurs, notamment l'âge, le nombre de cellules actives, le type de cellules et notre composition corporelle. Alors, avant de chercher à “booster” votre métabolisme, il peut être utile de comprendre comment il fonctionne réellement.

