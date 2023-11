Rénovation et transformation d’une maison ancienne en Argentine : un projet architectural innovant

Découvrez comment deux architectes argentins ont réussi à transformer une maison ancienne avec jardin en un espace moderne et fonctionnel, tout en préservant son charme d'antan.

Le contexte du projet : une maison ancienne à rénover

En Argentine, les maisons anciennes sont souvent caractérisées par des espaces intérieurs sombres et cloisonnés, ainsi que par des jardins peu exploités. C'est dans ce contexte que deux architectes argentins ont été sollicités pour transformer une maison ancienne avec jardin, située dans un quartier résidentiel de Buenos Aires. Leur objectif était de créer un espace moderne et fonctionnel, tout en préservant l'âme et le charme de la bâtisse d'origine.

Le projet a nécessité une rénovation complète de la maison, incluant la démolition de certaines parties, la réorganisation des espaces intérieurs et l'aménagement du jardin. Les architectes ont également dû prendre en compte les contraintes liées à la structure existante, ainsi qu'aux réglementations locales en matière de construction.

La transformation de l'espace intérieur : luminosité et fluidité

Pour répondre aux besoins des propriétaires et aux exigences du mode de vie contemporain, les architectes ont repensé l'organisation des espaces intérieurs. Ils ont notamment créé un grand espace ouvert au rez-de-chaussée, regroupant le salon, la salle à manger et la cuisine. Cette nouvelle configuration permet une meilleure circulation de la lumière naturelle et une plus grande fluidité entre les différentes zones de vie.

Les matériaux utilisés pour la rénovation ont également été choisis avec soin, afin de respecter l'identité de la maison tout en apportant une touche de modernité. Ainsi, le sol en béton ciré contraste avec les murs en briques apparentes et les poutres en bois d'origine. De même, les menuiseries en aluminium noir viennent souligner les ouvertures et renforcer le caractère contemporain du projet.

L'aménagement du jardin : un espace extérieur repensé

Le jardin de la maison a également fait l'objet d'une attention particulière lors de la rénovation. Les architectes ont souhaité créer un espace extérieur à la fois esthétique et fonctionnel, en harmonie avec l'architecture de la maison. Pour cela, ils ont mis en place plusieurs éléments :

Une terrasse en bois, prolongeant le salon et offrant un espace convivial pour les repas en plein air

Un coin détente avec des transats et un hamac, idéal pour profiter du soleil et se relaxer

Un potager et des espaces verts, permettant aux propriétaires de cultiver leurs propres légumes et de profiter d'un environnement verdoyant

La végétation existante a également été préservée et mise en valeur, notamment grâce à l'installation d'un système d'éclairage extérieur. Ainsi, le jardin est devenu un véritable havre de paix, propice à la détente et à la contemplation.

Le résultat : une maison ancienne métamorphosée

Grâce à cette rénovation, la maison ancienne a été métamorphosée en un espace moderne et fonctionnel, tout en conservant son charme d'antan. Les propriétaires peuvent désormais profiter d'un intérieur lumineux et ouvert, ainsi que d'un jardin aménagé et verdoyant. Le projet est également un bel exemple de réhabilitation réussie, qui montre comment il est possible de transformer une maison ancienne en respectant son identité et son histoire.

En somme, cette transformation d'une maison ancienne avec jardin par deux architectes en Argentine démontre que l'innovation et le respect du patrimoine peuvent aller de pair. Ce projet architectural est une source d'inspiration pour tous ceux qui souhaitent rénover leur propre maison, en alliant modernité et tradition.

