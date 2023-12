Répandez la joie des fêtes avec ces 30 recettes de sablés de Noël

Les fêtes de fin d'année approchent et il est temps de penser aux délicieuses gourmandises que nous allons préparer. Parmi elles, les sablés de Noël sont incontournables. Voici 30 recettes pour égayer vos tables de fête et ravir les papilles de vos convives.

Les classiques indémodables

Les sablés de Noël traditionnels sont toujours appréciés et faciles à réaliser. Voici quelques recettes incontournables :

Sablés vanille : un grand classique, avec une pâte sablée parfumée à la vanille et saupoudrée de sucre glace.

un grand classique, avec une pâte sablée parfumée à la vanille et saupoudrée de sucre glace. Sablés au beurre : une recette simple et gourmande, avec du beurre, du sucre et de la farine.

une recette simple et gourmande, avec du beurre, du sucre et de la farine. Sablés aux épices : un mélange de cannelle, gingembre, clou de girofle et muscade pour un goût unique.

Les sablés aux fruits

Pour changer des traditionnels sablés, pourquoi ne pas ajouter des fruits dans vos recettes ? Voici quelques idées :

Sablés aux amandes : une délicieuse pâte sablée aux amandes effilées et parfumée à l'amande amère.

une délicieuse pâte sablée aux amandes effilées et parfumée à l'amande amère. Sablés aux noisettes : une recette gourmande avec des noisettes concassées et du pralin.

une recette gourmande avec des noisettes concassées et du pralin. Sablés aux raisins secs : des petits biscuits moelleux et parfumés, avec des raisins secs macérés dans du rhum.

Les sablés au chocolat

Le chocolat est toujours une valeur sûre pour les gourmands. Voici quelques recettes de sablés au chocolat :

Sablés tout chocolat : une pâte sablée au cacao, garnie de pépites de chocolat noir ou au lait.

une pâte sablée au cacao, garnie de pépites de chocolat noir ou au lait. Sablés marbrés : une pâte sablée nature et une pâte sablée au cacao, entremêlées pour un effet marbré.

une pâte sablée nature et une pâte sablée au cacao, entremêlées pour un effet marbré. Sablés fourrés au chocolat : des biscuits sablés garnis d'une ganache au chocolat noir ou au lait.

Les sablés aux saveurs exotiques

Pour sortir des sentiers battus, osez les saveurs exotiques dans vos sablés de Noël :

Sablés à la noix de coco : une pâte sablée parfumée à la noix de coco râpée et garnie de copeaux de coco.

une pâte sablée parfumée à la noix de coco râpée et garnie de copeaux de coco. Sablés au citron vert : des biscuits acidulés et parfumés, avec du zeste de citron vert et du sucre glace.

des biscuits acidulés et parfumés, avec du zeste de citron vert et du sucre glace. Sablés à l'orange : une recette gourmande avec des zestes d'orange et un glaçage à l'orange.

Les sablés aux épices et aux herbes

Les épices et les herbes peuvent apporter une touche originale à vos sablés de Noël :

Sablés à la cannelle : une pâte sablée parfumée à la cannelle et saupoudrée de sucre à la cannelle.

une pâte sablée parfumée à la cannelle et saupoudrée de sucre à la cannelle. Sablés au romarin : des biscuits parfumés au romarin, avec une pointe de fleur de sel.

des biscuits parfumés au romarin, avec une pointe de fleur de sel. Sablés à la lavande : une recette originale avec des fleurs de lavande séchées et du sucre glace.

Les sablés vegan et sans gluten

Pour satisfaire tous les régimes alimentaires, voici quelques recettes de sablés vegan et sans gluten :

Sablés vegan à la noisette : une pâte sablée à base de farine de riz et de purée de noisettes, sans œufs ni produits laitiers.

une pâte sablée à base de farine de riz et de purée de noisettes, sans œufs ni produits laitiers. Sablés sans gluten aux amandes : une recette à base de farine de riz et de poudre d'amandes, sans gluten.

une recette à base de farine de riz et de poudre d'amandes, sans gluten. Sablés vegan au chocolat : des biscuits au cacao et à la compote de pommes, sans œufs ni produits laitiers.

Avec ces 30 recettes de sablés de Noël, vous avez de quoi régaler vos convives et leur offrir un moment gourmand et festif. N'hésitez pas à varier les plaisirs en mélangeant les saveurs et les textures, et surtout, amusez-vous en cuisine !

