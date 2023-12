Repas du soir : 15 recettes légères pour terminer la journée en douceur

Vous cherchez des idées de repas légers pour le soir ? Découvrez 15 recettes savoureuses et faciles à réaliser pour terminer la journée en douceur et sans culpabilité.

1. Salade de quinoa aux légumes croquants

Le quinoa est une excellente source de protéines végétales et se marie parfaitement avec des légumes croquants comme les concombres, les poivrons et les tomates. Ajoutez un filet d'huile d'olive, du jus de citron et des herbes fraîches pour une salade rafraîchissante et nourrissante.

Quinoa cuit

Concombre

Poivron

Tomates cerises

Huile d'olive

Jus de citron

Herbes fraîches (persil, coriandre, menthe…)

2. Omelette aux légumes et fromage frais

Une omelette aux légumes est un repas du soir léger et rapide à préparer. Ajoutez-y du fromage frais pour une touche de gourmandise sans trop de calories.

Oeufs battus

Légumes de votre choix (épinards, champignons, tomates…)

Fromage frais (type chèvre ou feta)

Sel et poivre

3. Soupe froide de concombre et yaourt

Idéale pour les soirées d'été, cette soupe froide est à la fois légère et rafraîchissante. Mixez simplement du concombre avec du yaourt nature, de l'ail, du jus de citron et des herbes fraîches.

Concombre

Yaourt nature

Ail

Jus de citron

Herbes fraîches (aneth, menthe…)

Sel et poivre

4. Tartines au saumon fumé et fromage frais

Le saumon fumé est une source de protéines maigres et d'oméga-3. Tartinez du pain complet avec du fromage frais, ajoutez des tranches de saumon fumé et quelques câpres pour une touche d'acidité.

Pain complet

Fromage frais

Saumon fumé

Câpres

Aneth ou autres herbes fraîches

5. Salade de lentilles aux légumes rôtis

Les lentilles sont riches en fibres et en protéines végétales. Associez-les à des légumes rôtis au four pour un repas du soir léger et savoureux.

Lentilles cuites

Légumes de votre choix (carottes, courgettes, poivrons…)

Huile d'olive

Herbes de Provence

Sel et poivre

6. Brochettes de poulet mariné aux épices

Marinez des morceaux de poulet dans un mélange d'épices, de jus de citron et d'huile d'olive, puis faites-les griller sur des brochettes pour un repas du soir léger et parfumé.

Poulet en morceaux

Épices de votre choix (paprika, cumin, curry…)

Jus de citron

Huile d'olive

Sel et poivre

7. Courgettes farcies au quinoa et feta

Farcissez des courgettes évidées avec un mélange de quinoa cuit, de feta émiettée et d'herbes fraîches pour un repas du soir léger et gourmand.

Courgettes

Quinoa cuit

Feta

Herbes fraîches (persil, menthe…)

Sel et poivre

8. Carpaccio de betterave au chèvre frais et noix

Tranchez finement des betteraves cuites et disposez-les en rosace sur une assiette. Ajoutez des morceaux de chèvre frais, des noix concassées et un filet d'huile d'olive pour une entrée légère et colorée.

Betteraves cuites

Chèvre frais

Noix

Huile d'olive

Sel et poivre

9. Salade de pâtes complètes aux légumes et thon

Mélangez des pâtes complètes cuites avec des légumes crus ou cuits, du thon émietté et une vinaigrette légère pour un repas du soir complet et équilibré.

Pâtes complètes cuites

Légumes de votre choix (tomates, concombre, poivron…)

Thon en conserve

Vinaigrette légère (huile d'olive, vinaigre, moutarde…)

Sel et poivre

10. Wraps au poulet grillé, avocat et crudités

Garnissez des tortillas de blé complet avec du poulet grillé, de l'avocat tranché et des crudités pour un repas du soir léger et rassasiant.

Tortillas de blé complet

Poulet grillé

Avocat

Crudités (salade, tomates, concombre…)

Sauce légère (yaourt, citron, herbes…)

11. Salade de pois chiches à la méditerranéenne

Mélangez des pois chiches cuits avec des tomates cerises, des olives noires, du concombre et une vinaigrette au citron et à l'huile d'olive pour un repas du soir léger et riche en protéines végétales.

Pois chiches cuits

Tomates cerises

Olives noires

Concombre

Vinaigrette au citron et huile d'olive

Sel et poivre

12. Gratin de légumes au chèvre frais

Disposez des légumes de saison coupés en tranches fines dans un plat à gratin, ajoutez des morceaux de chèvre frais et enfournez pour un repas du soir léger et gourmand.

Légumes de saison (courgettes, aubergines, tomates…)

Chèvre frais

Huile d'olive

Sel et poivre

13. Rouleaux de printemps aux légumes et crevettes

Garnissez des galettes de riz avec des légumes crus coupés en julienne, des crevettes cuites et des herbes fraîches pour un repas du soir léger et frais.

Galettes de riz

Légumes crus (carottes, concombre, poivron…)

Crevettes cuites

Herbes fraîches (coriandre, menthe…)

14. Gaspacho de tomates et poivrons

Mixez des tomates, des poivrons, du concombre, de l'oignon et de l'ail avec du jus de tomate, du vinaigre et de l'huile d'olive pour un repas du soir léger et rafraîchissant.

Tomates

Poivrons

Concombre

Oignon

Ail

Jus de tomate

Vinaigre

Huile d'olive

Sel et poivre

15. Poke bowl au saumon, avocat et légumes croquants

Composez un poke bowl avec du riz complet, des morceaux de saumon cru marinés, de l'avocat tranché et des légumes croquants pour un repas du soir léger et équilibré.

Riz complet cuit

Saumon cru mariné (soja, citron, huile de sésame…)

Avocat

Légumes croquants (concombre, radis, carottes…)

Sauce légère (yaourt, citron, herbes…)

3.8/5 - (13 votes)