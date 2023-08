Restaurez la sellerie de votre voiture en un clin d’œil : découvrez une méthode simple et rapide !

La voiture est aujourd'hui l'un des moyens de transport les plus utilisés et elle nous évite de nombreux ennuis lorsque nous ne prenons pas les transports en commun. Et pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui roulent.

Donner un aspect neuf à vos sièges de voiture

Et s'il est très facile de le tacher, ce qui n'est pas si simple, c'est de le nettoyer et de lui donner un aspect neuf. Un processus si fastidieux que nous finissons par louer plus que nous ne le devrions, jusqu'à aujourd'hui.

La sellerie est la deuxième housse de notre voiture, celle que tout le monde regardera en s'asseyant. C'est une tâche que nous devrions effectuer avec une certaine fréquence pour maintenir cette propreté.

Teindre le revêtement de la voiture est si simple que lorsque nous voulons nous en rendre compte, nous trouvons des taches dont nous ne savons même pas d'où elles viennent : la nourriture, les boissons ou une utilisation intensive sont quelques-unes des raisons qui salissent nos sièges.

Les sièges de n'importe quelle voiture sont très sensibles, vous ne pouvez pas les nettoyer avec quoi que ce soit car cela aggraverait la tache ou endommagerait le tissu, et vous ne pouvez pas non plus abuser des liquides car ils ne finiraient jamais de sécher, c'est-à-dire que vous il faut trouver l'endroit exact.

Aujourd'hui, nous allons vous montrer une manière très simple et rapide de nettoyer vos tissus d'ameublement et de leur donner l'impression qu'ils viennent d'être achetés. Tout ce dont nous avons besoin sont trois produits de nettoyage, un chiffon et un couvercle de casserole.

Le mélange magique pour un nettoyage en profondeur

Pour commencer avec notre mélange, la première chose dont nous avons besoin est de réchauffer un demi-litre d'eau, une fois prêt, nous le versons dans un récipient où nous verserons ensuite nos produits de nettoyage.

Ensuite, nous ajouterons à notre récipient une cuillère à soupe de détergent et une autre de bicarbonate de soude, entre chaque cuillère à soupe il est important de remuer pour que tout soit dissous.

Le dernier composant dont nous avons besoin est l'alcool nettoyant. Nous en ajoutons environ 100 millilitres dans le récipient et en option, si vous souhaitez que vos tissus d'ameublement sentent le vêtement fraîchement lavé, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de votre assouplissant. Une fois que nous avons notre mélange dans le récipient, nous pouvons passer à l'étape suivante.

Le tissu et le couvercle : des alliés pour un nettoyage efficace

Nos alliés dans cette dernière étape seront un chiffon et un couvercle de casserole. Ce qu'il faut faire, c'est introduire le chiffon dans le récipient pour qu'il soit imprégné de tous les produits de nettoyage mélangés à l'eau.

Et attention, retirez votre couvercle de la marmite et enveloppez-y le torchon. C'est-à-dire, placez le tissu et dessus la couverture, une fois ainsi emballez-le comme s'il s'agissait d'un cadeau. En haut, saisissez les extrémités du tissu ainsi que la poignée ou la valve du couvercle.

À l'aide de la housse, nous empêcherons le rembourrage d'absorber et d'accumuler de l'humidité. En ne laissant pas d'eau accumulée, le temps de séchage sera également beaucoup plus court et en moins de 15 minutes il sera sec.

Il existe d'autres types de composants de nettoyage qui laisseront également nos tissus d'ameublement comme neufs, comme la mousse sèche. Si après le nettoyage de nos sièges il y a une tache qui ne part pas, ce produit servira de dernière étape.

En tant que détachant, la mousse va se concentrer sur les parties les plus sales, les laissant sécher. Une fois qu'il aura agi pendant quelques minutes, nous devrons le retirer avec un chiffon sec.

Taches les plus courantes : comment les éliminer

Il existe des taches plus fréquentes que d'autres sur nos tissus d'ameublement et qui, de la même manière, sont plus fastidieuses à nettoyer. On parle de taches de boue, de café, de chewing-gum, de graisse ou d'huile.

Pour le café et la boue, le procédé est le même : un pinceau humidifié avec de l'eau. Dans le cas du café, nous ajouterons du nettoyant pour vitres à notre eau.

Passant aux chewing-gums, il est essentiel d'utiliser de la glace pour les durcir. Laissez un sachet avec quelques glaçons sur le chewing-gum et une fois qu'il est complètement dur, vous pourrez le décoller avec une spatule.

Enfin, pour les taches de graisse ou d'huile, il faudra faire un mélange avec de l'eau et du dégraissant. Soyez prudent avec ce dernier composant, puisqu'il faut en ajouter très peu. Une fois que nous l'avons, il ne reste plus qu'à le frotter avec une éponge ou un chiffon humide.

Si la sellerie de votre voiture est en cuir, il est recommandé d'utiliser de temps en temps une crème nourrissante spécifique pour votre sellerie. Le cuir est une texture qui s'abîme très facilement, les climats extrêmement froids et chauds, ainsi que la climatisation peuvent l'endommager.

Bien qu'ils soient conçus pour être très résistants, certains cuirs peuvent se dessécher avec le temps et se fissurer, l'application de la crème nourrissante permettra de conserver au cuir un aspect neuf et sans fissures.

