Reste de purée? 11 recettes rapides et faciles pour ne rien gaspiller!

Ne jetez plus vos restes de purée! Découvrez 11 recettes rapides et faciles pour les transformer en délicieux plats et ainsi éviter le gaspillage.

1. Galettes de purée

Les galettes de purée sont une option simple et rapide pour utiliser vos restes de purée. Il vous suffit d'ajouter un œuf, un peu de farine et des herbes aromatiques à votre purée, puis de former des galettes que vous ferez dorer à la poêle. Servez-les avec une salade verte pour un repas léger et savoureux.

2. Gratin de purée

Le gratin de purée est une autre idée gourmande pour recycler vos restes. Pour cela, mélangez votre purée avec des légumes cuits (brocolis, chou-fleur, épinards…), ajoutez du fromage râpé et enfournez le tout jusqu'à ce que le dessus soit bien gratiné. Vous pouvez également ajouter des morceaux de jambon ou de saumon pour un plat plus complet.

3. Purée farcie

La purée farcie est une recette originale qui consiste à garnir des légumes (tomates, poivrons, courgettes…) avec votre reste de purée mélangé à de la viande hachée ou du thon. Parsemez de fromage râpé et faites cuire au four pour obtenir un plat délicieux et réconfortant.

4. Croquettes de purée

Les croquettes de purée sont une variante des galettes, mais avec une panure croustillante. Formez des boulettes avec votre purée mélangée à un œuf et de la farine, roulez-les dans la chapelure et faites-les frire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Servez-les avec une sauce tomate maison ou une mayonnaise épicée.

5. Purée en verrines

Pour un apéritif original, présentez votre purée en verrines. Superposez des couches de purée, de crème fraîche, de saumon fumé ou de jambon cru, et terminez par une couche de ciboulette ciselée. Vos invités seront ravis de déguster ces verrines gourmandes et colorées.

6. Purée en quiche

La purée peut également servir de base pour une quiche sans pâte. Mélangez votre reste de purée avec des œufs battus, du lait et du fromage râpé, puis ajoutez des légumes cuits et/ou des morceaux de viande. Versez le tout dans un moule à tarte et enfournez jusqu'à ce que la quiche soit bien dorée.

7. Purée en soupe

Pour un repas réconfortant, transformez votre purée en soupe en la diluant avec un bouillon de légumes ou de volaille. Ajoutez des morceaux de légumes, des herbes aromatiques et des épices pour donner plus de saveur à votre soupe. Servez bien chaud avec du pain grillé.

8. Purée en omelette

Mélangez votre purée avec des œufs battus, des oignons émincés et du fromage râpé pour obtenir une omelette consistante et savoureuse. Faites cuire à la poêle et servez avec une salade verte pour un repas rapide et équilibré.

9. Purée en beignets

Les beignets de purée sont une idée gourmande pour utiliser vos restes. Mélangez votre purée avec un œuf, de la farine et du sucre, puis formez des boulettes que vous ferez frire dans l'huile chaude. Saupoudrez de sucre glace avant de servir pour un dessert original et délicieux.

10. Purée en muffins

Pour un goûter ou un petit-déjeuner gourmand, préparez des muffins à base de purée. Mélangez votre reste de purée avec de la farine, du sucre, des œufs et de la levure, puis incorporez des pépites de chocolat ou des fruits secs. Versez la pâte dans des moules à muffins et enfournez jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.

11. Purée en crêpes

Enfin, la purée peut également servir de base pour des crêpes salées ou sucrées. Mélangez votre reste de purée avec de la farine, des œufs et du lait, puis faites cuire les crêpes à la poêle. Garnissez-les selon vos envies (jambon, fromage, champignons, Nutella, fruits…) et régalez-vous!

En somme, il existe de nombreuses façons de recycler vos restes de purée pour en faire des plats savoureux et originaux. N'hésitez pas à expérimenter et à adapter ces recettes en fonction de vos goûts et de ce que vous avez dans votre frigo. Bon appétit!

3.8/5 - (13 votes)