Restez au frais cet été : Les experts partagent 6 astuces pour mieux dormir lors des nuits chaudes

Se réveiller dans une mare de sueur n'est le scénario matinal préféré de personne. Si vous êtes quelqu'un qui se sent déjà un peu au chaud au lit, vous savez à quel point il est difficile de dormir confortablement lorsque le temps se réchauffe.

Être un dormeur chaud peut vous faire tourner et vous retourner, ce qui rend beaucoup plus difficile d'obtenir une bonne nuit de repos. Mais vous n'avez pas à accepter simplement une vie de privation de sommeil. En fait, les experts disent qu'il y a certaines choses que vous pouvez faire pour vous assurer que vous pouvez vous détendre et obtenir le sommeil dont vous avez besoin. Voici six conseils pour dormir plus frais les nuits chaudes.

Mangez de petits repas pour un meilleur sommeil

Vous pourriez être quelqu'un qui aime les dîners occasionnels en fin de soirée, mais cela pourrait être une recette pour un désastre. Martin Seeley, un spécialiste du sommeil et le fondateur de Mattress Next Day, dit que les gens devraient “essayer d'éviter de manger de gros repas juste avant le coucher” s'ils veulent se sentir plus frais la nuit. Pourquoi? “La digestion peut faire augmenter la température de votre corps pendant que vous essayez de dormir“, explique-t-il.

Restez bien hydraté

Manger est une chose, boire de l'eau en est une autre. Selon Jabe Brown, MSc, un spécialiste de la santé et fondateur de Melbourne Functional Medicine, rester bien hydraté peut “affecter de manière significative” la fraîcheur que vous ressentez lorsque vous essayez de dormir les nuits chaudes. “Notre corps est composé d'environ 60% d'eau, que nous utilisons pour divers processus physiologiques, y compris le maintien de notre température corporelle“, partage Brown. “Boire beaucoup d'eau pendant la journée garantit à notre corps les ressources dont il a besoin pour que nos systèmes de refroidissement internes fonctionnent efficacement.” Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devriez boire un gallon d'eau alors que vous vous préparez à vous coucher pour la nuit. Brown note que cela pourrait encourager plusieurs allers-retours aux toilettes pendant la nuit. “Au lieu de cela, concentrez-vous sur une bonne hydratation tout au long de la journée et ne prenez que quelques gorgées d'eau près de l'heure du coucher“, recommande-t-il.

Portez des chaussettes pour améliorer votre sommeil

La plupart d'entre nous essayons de porter le moins de vêtements possible lorsque nous avons chaud. Mais même si dormir avec des chaussettes peut sembler contre-productif, Jill Zwarensteyn, diplômée coach en sciences du sommeil et rédacteur en chef de Sleepadvisor.org, affirme que la science est là pour l'étayer. Selon Zwarensteyn, votre corps se prépare au sommeil en changeant sa température centrale de “niveaux d'éveil“, ce qui signifie des températures cutanées basses et une température centrale élevée, à des “niveaux de sommeil“, ce qui signifie des températures cutanées élevées et une température centrale basse. “Lorsque le corps modifie ces niveaux, une vasodilatation se produit. La vasodilatation élargit les vaisseaux sanguins et augmente la circulation sanguine, ce qui réduit la température corporelle centrale“, explique-t-elle. “Ainsi, si votre corps est incapable d'atteindre des températures cutanées élevées et une température centrale basse en raison d'une mauvaise circulation, votre début de sommeil peut être affecté. Par conséquent, le port de chaussettes peut aider à réguler ce processus et améliorer votre capacité à vous endormir.”

Surélevez vos jambes pour une meilleure circulation

Selon Tony Hu, un inscrit pédicure, experte en santé expérimentée et fondatrice de Family Wellness Footcare, recommande de placer un oreiller sous vos jambes pour les surélever légèrement pendant que vous dormez. “Cela peut améliorer la circulation sanguine, réduisant l'accumulation de chaleur dans les extrémités“, dit-il.

Prenez un bain chaud avant de vous coucher

Comme pour dormir avec des chaussettes, prendre un bain rapide dans l'eau chaude semble vous réchauffer. Mais Zwarensteyn dit qu'elle conseille également aux gens de prendre un bain chaud ou une douche juste avant de se coucher pour s'assurer une nuit de repos relaxante et rafraîchissante. “La recherche montre qu'un bain chaud ou une douche chaude avant de se coucher aidera à abaisser la température de votre corps, vous aidant à vous sentir au frais et à vous endormir plus rapidement“, dit-elle.

Évitez l'alcool avant de dormir

Beaucoup de gens optent pour un dernier verre avant de se coucher car ils pensent que cela les aidera à s'endormir plus rapidement. Mais Niall Sherwell, un spécialiste de la santé et écrivain pour Productivity Acceleration, dit que le verre de vin ou de whisky “perturbe le processus naturel de thermorégulation de votre corps“, ce qui peut à son tour rendre votre sommeil plus difficile. “L'alcool provoque l'expansion des vaisseaux sanguins près de votre peau, un processus connu sous le nom de vasodilatation, qui vous donne initialement une sensation de chaleur. Cependant, à mesure que l'alcool est métabolisé, ce processus s'inverse et peut entraîner une baisse de la température de votre corps, entraînant des sueurs nocturnes et des perturbations. dormir“, dit Sherwell. “Pour rester au frais et maintenir une température corporelle stable tout au long de la nuit, il est préférable de limiter la consommation d'alcool avant de se coucher.”

En suivant ces conseils simples, vous pouvez améliorer considérablement votre capacité à dormir confortablement les nuits chaudes. Alors n'acceptez pas simplement une mauvaise nuit de sommeil, prenez le contrôle de votre confort et profitez d'un sommeil réparateur même lorsque le temps est chaud.

