Restez au frais cet été sans climatisation grâce à cette astuce géniale pour votre maison

Les thermomètres continuent de grimper à mesure que le pays se rapproche de l'équateur de l'été, et voir émerger des méthodes alternatives à l'utilisation de la climatisation est devenu monnaie courante. Les Français veulent profiter plus que jamais du confort d'une maison fraîche et confortable, mais ils cherchent à le faire en économisant sur la facture d'électricité.

Cette année, 75% des foyers ont réduit leur consommation de climatisation, et 3 sur 4 utilisent la climatisation moins longtemps. C'est ce qu'indique la dernière étude publiée par Bosch à ce sujet, et confirmé par le retour dans notre quotidien d'une astuce qui permet de maintenir la maison à une température adéquate sans dépendre du coût des appareils électriques.

Le retour d'une astuce simple et efficace

Ce système est l'un des plus efficaces et des plus simples à appliquer pour rendre la température des bâtiments plus efficace. En fait, il est utilisé depuis des siècles, mais en raison du confort qu'offre la climatisation, nous avons cessé de l'utiliser dans de nombreuses maisons. Bien que si nous jetons un coup d'œil à la dernière facture d'électricité, c'est peut-être le moment de le refaire.

Le terme qui nomme ce concept a été inventé il y a des décennies dans le domaine de l'architecture bioclimatique. Dans la vie quotidienne de nos habitations, elle est aussi très simple à appliquer : on parle de ventilation transversale.

Ce système profite du flux naturel causé par l'air en créant des courants qui circulent dans les coins de la maison.

Pour les générer, vous devez ouvrir les fenêtres sur les côtés opposés de la structure de la maison, de sorte que l'air extérieur entre et circule dans les pièces, éliminant la chaleur qui s'y est accumulée tout au long de la journée.

Le secret de cette astuce réside dans la différence de pression qui se produit lors de la génération des courants. L'air chaud sort par les fenêtres ouvertes du côté opposé au vent, tandis que l'air frais entre par celles qui sont du côté venteux.

Conseils pour refroidir votre maison

Si vous cherchez à obtenir un débit d'air optimal qui vous permette de baisser la température de vos pièces, voici quelques recommandations à prendre en compte :

Ouvrez les fenêtres sur les côtés opposés de la maison pour créer des courants d'air frais constants.

L'orientation et l'emplacement des bâtiments sont également importants pour tirer le meilleur parti de la ventilation transversale. Les pièces d'angle sont particulièrement efficaces à cette fin.

Profitez des moments de la journée les plus appropriés, c'est-à-dire les plus frais, pour mettre en pratique cette méthode. Première chose le matin et le soir.

Nettoyez fréquemment les fenêtres et les zones qui les entourent afin que l'air puisse circuler sans restriction. De cette façon, vous favoriserez également la disparition des bactéries, champignons et acariens qui s'accumulent dans la maison et détériorent la santé.

Profitez de la nature qui vous entoure. S'il y a des arbres ou de la végétation à proximité de la maison, ceux-ci peuvent également servir d'ombre et aider à abaisser la température à l'intérieur de quelques degrés.

Une autre recommandation est de placer des auvents et des tissus (également dans des tons clairs) dans les zones où le soleil frappe directement.

