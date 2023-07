Restez en forme au bureau : 7 étirements simples à faire sur votre chaise

Si vous travaillez sur un ordinateur pendant de longues heures chaque jour, il est fort probable que vous ressentiez des douleurs au dos.

En fait, une étude récente a révélé que près de la moitié des personnes qui travaillaient sur un ordinateur souffraient de douleurs au cou et au dos. Ces douleurs peuvent même devenir chroniques et entraîner une diminution de l'amplitude des mouvements. Mais ne désespérez pas, il existe plusieurs étirements simples que vous pouvez faire directement sur votre chaise de bureau pour soulager ces douleurs. Voici huit étirements en position assise qui vous aideront à rétablir votre bien-être et à soulager les maux de votre dos.

Étirement du cou et des épaules

Les étirements du cou et des épaules sont un excellent point de départ pour détendre les muscles tendus. Asseyez-vous bien droit sur votre chaise, inclinez doucement votre oreille droite vers votre épaule droite et étendez votre bras gauche vers le bas et sur le côté. Cet étirement permet d'allonger les muscles, de relâcher la tension et d'augmenter le flux sanguin dans la région, ce qui réduit l'inconfort et améliore le bien-être.

Traction du bras au-dessus de la tête

La traction du bras au-dessus de la tête est un autre étirement simple qui peut aider à améliorer votre flexibilité et à soulager la tension. Placez un bras au-dessus de votre tête, pliez le coude et attrapez-le avec l'autre main. Tirez légèrement le coude vers votre tête pour étirer les triceps. Cet étirement est idéal pour soulager l'inconfort au travail et favoriser la détente musculaire.

Torsion vertébrale assise

La torsion de la colonne vertébrale est un étirement qui peut faire des merveilles pour votre confort et votre mobilité. Asseyez-vous au bord de votre chaise, placez votre main droite sur votre genou gauche et tournez doucement le haut de votre corps vers la gauche en regardant par-dessus votre épaule gauche. Cette rotation de la colonne vertébrale aide à lutter contre la monotonie des postures assises statiques, soulage les maux de dos et les tensions, et peut même améliorer la digestion grâce à l'effet de massage sur les organes abdominaux.

Étirement assis des ischio-jambiers

Les ischio-jambiers serrés sont un effet secondaire courant de la position assise prolongée, ce qui peut entraîner des douleurs lombaires et une restriction de la mobilité. Pour étirer ces muscles, éloignez votre chaise de votre bureau, redressez une jambe devant vous avec le talon sur le sol et les orteils pointés vers le haut. Penchez-vous légèrement vers l'avant à partir des hanches jusqu'à ressentir un étirement à l'arrière de la cuisse. Cet étirement régulier des ischio-jambiers prévient les douleurs lombaires, améliore les performances physiques et facilite les mouvements quotidiens.

Étirement du poignet et de l'avant-bras

Les personnes qui passent beaucoup de temps à taper sur un clavier sont souvent sujettes à des microtraumatismes répétés tels que le syndrome du canal carpien. Pour soulager la tension accumulée dans les avant-bras et les poignets, étendez un bras devant vous paume vers le haut. Utilisez votre autre main pour tirer doucement les doigts vers le sol, en étirant le poignet et l'avant-bras. Cet étirement régulier peut prévenir l'inconfort, maintenir la santé des mains et des bras, et même améliorer votre vitesse de frappe.

Câlin d'ours

Le câlin d'ours est un étirement qui cible les muscles du haut du dos. Croisez vos bras sur votre poitrine et tenez votre épaule opposée dans chaque main. Vous pouvez également étirer un bras à la fois en appliquant une pression avec la main opposée. Cet étirement maintient la posture et favorise la mobilité tout en prévenant les douleurs.

Étirement du chiffre 4 assis

Bien que l'étirement en 4 soit généralement effectué en position allongée, il peut également être adapté à votre chaise de bureau. Placez votre pied gauche à plat sur le sol, puis posez votre cheville droite sur votre genou gauche. Penchez-vous lentement vers l'avant en gardant la colonne vertébrale droite pour étirer vos hanches. Cet étirement est idéal pour ouvrir les hanches, qui sont souvent maintenues à un angle de 90 degrés en position assise.

Vous n'avez plus d'excuse pour ne pas prendre soin de votre dos pendant les heures de travail. Essayez ces étirements faciles à réaliser sur votre chaise de bureau et retrouvez une meilleure posture et moins de douleurs. Prenez soin de votre bien-être et profitez d'une journée de travail plus confortable.

3.8/5 - (13 votes)