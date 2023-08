Retour à la salle de sport en septembre : découvrez les 5 clés pour une reprise efficace !

Le retour des vacances signifie le retour à la routine. Alimentation, travail mais aussi exercice physique ne sont que quelques-uns des domaines dans lesquels on retrouve une certaine régularité, après les excès estivaux.

Une activité souhaitée

Comme le rappelle l'expert, la motivation augmente avec le plaisir. “Il est essentiel que vous l'aimiez et que vous attendiez avec impatience le moment de le mettre en pratique et que le temps passe vite est le meilleur indicateur de réussite. Passer le cours à regarder l'horloge et à calculer combien il reste à terminer indique que vous n'êtes pas au bon endroit“, explique l'expert.

En ce sens, il peut être essentiel d'essayer différentes disciplines si vous optez pour des cours collectifs ou une activité spécifique.

Attention à la fréquence

S'en tenir à un agenda peut être la clé pour créer une habitude et s'y tenir. Sara Álvarez est claire à ce sujet : “Je recommanderais toujours de commencer par un minimum de 3 jours par semaine, entrecoupés d'un jour de repos, pour permettre au muscle de récupérer. En dessous de cette fréquence, il est plus difficile de créer une bonne habitude.“

A court terme, c'est mieux

Comme le conseille l'expert, “il faut commencer par se fixer de petits objectifs hebdomadaires et ne pas vouloir tout couvrir trop rapidement. En ce sens, la figure de l'entraîneur personnel est essentielle“. Ne pas vous sentir aussi dépassé vous permet d'avancer en toute sécurité et efficacement.

Fixer l'ordre du jour

Vous devez bloquer l'agenda et essayer de marquer une heure fixe dans votre quotidien pour vous entraîner. Ce sera plus facile pour vous et il sera plus facile que cela devienne une routine comme une autre.

Quand on n'a pas de temps fixe, l'exercice ne devient pas une priorité et la plupart du temps il est relégué “pour plus tard” et absorbé par d'autres obligations”, conseille Álvarez.

Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism montre que faire du sport avant le petit-déjeuner est le meilleur moyen de multiplier les bienfaits pour la santé, notamment parce que l'on brûle plus de graisses que si l'on fait de l'exercice après le premier repas de la journée.

Le délai de 48 jours

Oubliez la loi des 21 jours. “Dans le cas de l'exercice physique, c'est de 48 à 66 ou de 8 à 10 semaines qu'il faut s'entraîner pour que le sport devienne un élément essentiel de sa vie et constate des résultats qui nous motivent encore plus. C'est précisément ce que propose le RETO48 méthodologie“, explique l'expert.

Conseils professionnels

“Eux seuls pourront faire un bilan objectif et élaborer un plan d'action personnalisé basé sur vos objectifs afin que les résultats soient appréciés le plus rapidement possible. Ce dernier est essentiel pour maintenir la motivation au début“, conclut Sara Álvarez.

