Retour de mon ex copain : Voici les raisons fréquentes qui expliquent cette tendance chez les hommes

L'amour est un sentiment très complexe, plein de circonstances et de moments qui peuvent mener à des tournants inattendus.

Pour une raison ou une autre, des ruptures peuvent survenir dans un couple, qui dans certains cas durent pour toujours et, dans d'autres, ces deux personnes se remettent ensemble après plus ou moins de temps. Si vous vous retrouvez à traverser une période difficile après avoir été quitté par un homme et que vous vous demandez si votre ex va revenir, sachez que, malgré le fait qu'il n'y a aucune garantie dans le domaine de l'amour, il existe une série de des signes qui vous permettront de savoir s'il y a une chance de relancer la relation. Nous vous apportons les trois raisons pour lesquelles les hommes reviennent toujours.

L'importance de la première pause

Un point clé à déterminer avant de donner une seconde chance à un ex-partenaire concerne la raison de la première rupture. La raison doit être connue et il est important de s'en souvenir en faisant une liste qui reprend toutes les raisons qui à l'époque vous poussaient tous les deux à séparer vos chemins, ainsi qu'en indiquant qui a quitté qui.

En plus d'être clair sur les causes de la rupture, les raisons qui nous poussent à lui donner une nouvelle opportunité doivent également être évaluées de manière exhaustive. Parmi les raisons des ruptures, il y a des raisons solubles et insolubles, des aspects pour lesquels il y a une solution et il peut y avoir un changement et d'autres qui à l'époque ne pouvaient plus être résolus et pour lesquels il n'y a rien à faire, des cas où il y a non Vous ne devez en aucun cas lui donner une autre chance. Par conséquent, vous devez toujours réfléchir avant d'agir, même dans le domaine de l'amour et des sentiments.

Maturité et améliorations en soi

De même, il y a plus de raisons pour lesquelles les hommes reviennent toujours, qui ont également à voir avec l'amélioration d'eux-mêmes et de leur propre maturité.

D'une part, si vous et lui avez connu un développement et une croissance personnels, en même temps que vous avez pu réfléchir sur les erreurs passées, il est très possible que votre ex pense qu'il est prêt à reprendre la relation, un décision que vous devrez être celui qui la prendra. Ce faisant, n'oubliez pas de réfléchir à la douleur que cela pourrait vous causer et aux raisons qui vous ont amené à séparer vos chemins.

De même, vous devrez évaluer leur éventuel changement d'attitudes et de comportements qui ont été à l'origine de problèmes dans votre couple. Si vous trouvez qu'il y a un engagement ou une preuve de leur part qu'ils s'amélioreront et mettront tout de leur côté pour que cette fois tout fonctionne bien.

Source de connexion émotionnelle et d'autres sentiments

Les hommes reviennent souvent pour différentes raisons, l'une étant liée à un lien émotionnel fort et à d'autres sentiments inachevés qu'ils doivent guérir. En ce sens, il y a deux aspects à évaluer, tels que :

Désir et nostalgie : cet ex-partenaire qui continue à montrer une sorte de signe indiquant le désir ou la nostalgie des moments passés ensemble dans le passé, c'est parce qu'au fond de lui, il ressent le besoin d'en profiter à nouveau. Cependant, il ne faut pas croire que cette personne veut revenir pour toujours, et même pas qu'elle a changé, car il se peut qu'elle veuille simplement s'amuser avec vous.

Communication continue : si votre ex continue à maintenir une communication constante avec vous, même si votre relation est terminée cela signifie qu'il maintient toujours une grande connexion sur le plan émotionnel ou beaucoup d'attachement. Par conséquent, vous devez être très attentif à tout type de signal. De plus, vous devez être très prudent, car parfois ces couples précédents continuent de vous parler pour éviter leur douleur, mais ils vous empêchent de quitter leur vie, et sans que la relation ne reprenne, vous faisant perdre votre temps à tous les deux.

Opportunité de retrouvailles

Il existe d'autres raisons qui peuvent vous amener à les rejoindre à nouveau. L'un d'eux concerne la proximité et la fréquence des rencontres. Et c'est que dans le cas où vous avez des cercles sociaux que vous partagez, que vous êtes des collègues de travail ou que vous menez un certain type d'activité commune, il est fort possible que cette proximité puisse réveiller des sentiments passés, surtout s'il voit que vous avez fait beaucoup de changements dans votre vie ou que vous avez réussi à continuer votre vie et même à avancer dans certains aspects déjà loin de là.

D'autre part, la disponibilité émotionnelle offre la possibilité que l'être produise une nouvelle rencontre. Si vous êtes tous les deux célibataires et émotionnellement disponibles, le fait qu'une réunion puisse avoir lieu rendra probable que votre ex continuera à vous chercher.

Une fois ces trois raisons pour lesquelles les hommes reviennent toujours prises en compte, il faut garder à l'esprit que le retour à une relation passée peut provoquer des émotions mitigées, et chaque situation doit être soigneusement évaluée avant de prendre des décisions importantes à cet égard.

Aunque con estas tres señales puedes llevar a pensar en que es posible una reconciliación, no será así en todos los casos, ya que cada situación y cada relación es única y no existe ningún truco de magia que pueda solventar todos los problemas y hacer que triunfe l'amour.

