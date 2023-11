Retraite confortable pour un couple : quel montant est nécessaire ?

La retraite est une étape importante de la vie, et il est essentiel de bien la préparer pour en profiter pleinement. Quel montant faut-il prévoir pour assurer une vie de retraite confortable pour un couple ?

Les critères pour déterminer le montant nécessaire

Pour déterminer le montant nécessaire à une vie de retraite confortable pour un couple, plusieurs critères sont à prendre en compte :

Le niveau de vie souhaité : il s'agit du premier critère à considérer. En effet, selon les aspirations et les besoins de chacun, le montant nécessaire pour vivre confortablement à la retraite peut varier.

Les dépenses prévisibles : certaines dépenses sont incompressibles, comme le logement, l'alimentation ou encore les frais de santé. Il est important d'évaluer ces dépenses pour estimer le montant nécessaire à la retraite.

Les projets et loisirs : voyages, hobbies, activités sportives… Les projets et loisirs ont un coût qu'il convient d'intégrer dans le calcul du montant nécessaire pour une retraite confortable.

L'inflation : l'évolution des prix et du coût de la vie doit être prise en compte dans l'estimation du montant nécessaire pour la retraite. En effet, l'inflation peut réduire le pouvoir d'achat des retraités.

Les sources de revenus à la retraite

Une fois les critères pris en compte, il convient d'identifier les sources de revenus qui permettront de financer la retraite :

La pension de retraite : elle est versée par les régimes de retraite obligatoires (régime général, régimes complémentaires) et dépend des cotisations versées tout au long de la carrière. La pension de retraite représente généralement une partie importante des revenus à la retraite.

Les revenus du patrimoine : ils peuvent être constitués par des placements financiers, des biens immobiliers ou encore des investissements dans des entreprises. Ces revenus peuvent compléter la pension de retraite et contribuer à assurer un niveau de vie confortable.

Les dispositifs d'épargne retraite : il existe plusieurs dispositifs d'épargne retraite (PER, PERP, Madelin…) qui permettent de se constituer une épargne en vue de la retraite. Les sommes versées sur ces dispositifs sont généralement bloquées jusqu'à la retraite et peuvent être converties en rente viagère ou en capital.

Estimation du montant nécessaire pour une retraite confortable

Selon les études et les experts, le montant nécessaire pour assurer une vie de retraite confortable pour un couple varie généralement entre 70% et 80% du dernier salaire net perçu avant la retraite. Cette estimation prend en compte la baisse des dépenses liées à l'activité professionnelle (transport, habillement, restauration…) et l'augmentation des dépenses liées aux loisirs et à la santé.

Ainsi, pour un couple dont le dernier salaire net cumulé avant la retraite est de 4 000 € par mois, le montant nécessaire pour une retraite confortable serait compris entre 2 800 € et 3 200 € par mois. Il est important de noter que cette estimation est indicative et peut varier en fonction des critères évoqués précédemment.

Comment préparer sa retraite pour assurer un niveau de vie confortable ?

Pour préparer sa retraite et assurer un niveau de vie confortable, plusieurs actions peuvent être envisagées :

Épargner régulièrement : mettre de l'argent de côté tout au long de sa carrière permet de se constituer une épargne qui pourra être utilisée à la retraite.

Investir dans l'immobilier : l'achat d'un bien immobilier peut générer des revenus locatifs à la retraite et contribuer à maintenir un niveau de vie confortable.

Souscrire à un dispositif d'épargne retraite : les dispositifs d'épargne retraite permettent de se constituer une épargne spécifique en vue de la retraite et de bénéficier d'avantages fiscaux.

Travailler plus longtemps : repousser l'âge de départ à la retraite peut permettre d'augmenter le montant de la pension de retraite et de disposer de revenus supplémentaires.

En conclusion, il est essentiel de bien préparer sa retraite pour assurer un niveau de vie confortable. L'estimation du montant nécessaire, la diversification des sources de revenus et l'anticipation des dépenses sont autant d'éléments à prendre en compte pour profiter pleinement de cette période de la vie.

