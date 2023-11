Réveillez-vous du bon pied avec ces 11 recettes de petit-déjeuner faciles à réaliser

Commencez votre journée avec un petit-déjeuner délicieux et facile à préparer grâce à ces 11 recettes qui raviront vos papilles et vous donneront l'énergie nécessaire pour affronter la journée.

1. Smoothie bowl aux fruits

Un smoothie bowl est une option saine et rapide pour le petit-déjeuner. Il vous suffit de mixer des fruits frais ou surgelés avec du yaourt, du lait ou du jus de fruits. Versez le mélange dans un bol et ajoutez des toppings de votre choix, tels que :

Des fruits frais coupés

Des graines de chia ou de lin

Du granola

Des noix et des amandes

2. Porridge aux fruits rouges

Le porridge est un incontournable du petit-déjeuner sain et consistant. Faites cuire des flocons d'avoine avec du lait ou de l'eau, puis ajoutez des fruits rouges frais ou surgelés. Vous pouvez également ajouter :

Du miel ou du sirop d'érable pour sucrer

Des graines de chia pour un apport en fibres

Des noix pour un croquant savoureux

3. Tartines à l'avocat et au saumon fumé

Pour un petit-déjeuner riche en protéines et en bonnes graisses, optez pour des tartines à l'avocat et au saumon fumé. Tartinez de l'avocat écrasé sur du pain grillé, puis ajoutez des tranches de saumon fumé. Complétez avec :

Un filet de jus de citron

Des câpres ou des oignons rouges émincés

Un peu de fromage frais pour une touche crémeuse

4. Yaourt grec aux fruits et au granola

Le yaourt grec est une excellente source de protéines pour bien commencer la journée. Ajoutez simplement des fruits frais coupés et du granola pour un petit-déjeuner équilibré et délicieux. Vous pouvez également incorporer :

Du miel ou du sirop d'érable pour sucrer

Des graines de chia ou de lin pour un apport en fibres

Des noix et des amandes pour un croquant savoureux

5. Omelette aux légumes

Une omelette aux légumes est une option rapide et nutritive pour le petit-déjeuner. Faites revenir des légumes de votre choix (poivrons, oignons, tomates, épinards…) dans une poêle, puis ajoutez des œufs battus et faites cuire jusqu'à ce que l'omelette soit bien prise. Vous pouvez également ajouter :

Du fromage râpé pour plus de gourmandise

Des herbes fraîches pour un goût plus prononcé

Des tranches de jambon ou de bacon pour une touche de viande

6. Pancakes aux fruits

Les pancakes sont un classique du petit-déjeuner gourmand. Préparez une pâte à pancakes et ajoutez des fruits frais ou surgelés avant de cuire les pancakes dans une poêle. Servez-les avec :

Du sirop d'érable ou du miel

De la crème fouettée ou du yaourt

Des noix et des amandes pour un croquant savoureux

7. Muesli maison

Le muesli est un mélange de flocons d'avoine, de fruits secs, de graines et de noix que vous pouvez préparer à l'avance et conserver dans un bocal hermétique. Pour le petit-déjeuner, servez-le avec du lait ou du yaourt et ajoutez des fruits frais. Vous pouvez également incorporer :

Des copeaux de noix de coco pour une touche exotique

Des pépites de chocolat pour plus de gourmandise

Des épices comme la cannelle ou la vanille pour parfumer

8. Bowl de quinoa aux fruits

Le quinoa est une alternative sans gluten aux céréales traditionnelles. Faites cuire du quinoa et laissez-le refroidir, puis ajoutez des fruits frais coupés et du lait ou du yaourt. Vous pouvez également ajouter :

Du miel ou du sirop d'érable pour sucrer

Des graines de chia ou de lin pour un apport en fibres

Des noix et des amandes pour un croquant savoureux

9. Gaufres aux fruits et au yaourt

Les gaufres sont une option gourmande pour le petit-déjeuner. Préparez une pâte à gaufres et faites cuire les gaufres dans un gaufrier. Servez-les avec des fruits frais coupés et du yaourt. Vous pouvez également ajouter :

Du sirop d'érable ou du miel

De la crème fouettée pour plus de gourmandise

Des noix et des amandes pour un croquant savoureux

10. Pudding de chia aux fruits

Le pudding de chia est une option sans cuisson qui se prépare la veille. Mélangez des graines de chia avec du lait ou du yaourt, puis laissez reposer au réfrigérateur pendant la nuit. Le matin, ajoutez des fruits frais coupés et dégustez. Vous pouvez également incorporer :

Du miel ou du sirop d'érable pour sucrer

De la vanille ou de la cannelle pour parfumer

Des noix et des amandes pour un croquant savoureux

11. Bagel au cream cheese et aux fruits

Le bagel est une option rapide et délicieuse pour le petit-déjeuner. Tartinez du cream cheese sur un bagel grillé, puis ajoutez des fruits frais coupés, tels que des fraises ou des tranches de pêche. Vous pouvez également ajouter :

Du miel ou du sirop d'érable pour sucrer

Des graines de chia ou de lin pour un apport en fibres

Des noix et des amandes pour un croquant savoureux

