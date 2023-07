Révélation: Découvrez quel signe astrologique est le meilleur compagnon de voyage selon les experts

“Avec le temps plus chaud et la détente qui vous appellent, il est peut-être temps de réserver un voyage. Mais la vraie question est, avec qui allez-vous ?

Certaines personnes sont toujours partantes pour l'aventure, essaieront n'importe quoi au moins une fois et aiment simplement se laisser aller et passer un bon moment. Ils veilleront à ce que vous voyiez tous les endroits les plus cool et que vous mangiez la meilleure nourriture. Ce sont les personnes avec lesquelles vous voulez passer des vacances, et il s'avère que l'astrologie pourrait être un facteur dans leur envie de voyager.”

Les meilleurs signes du zodiaque avec lesquels voyager : des planificateurs compétents aux mondains sauvages.

“Les Vierges sont soucieuses des détails et vivent pour l'organisation. ‘Ils font d'excellents compagnons de voyage car ils auraient probablement planifié tous les aspects du voyage jusqu'au bout', déclare Raquel Rodriguez, astrologue et fondatrice de Votre Zodiaque. ‘Ils adorent découvrir l'histoire locale et s'immerger dans de nouvelles cultures.' Bien qu'ils aient un horaire en place, les Vierges sont en fait très faciles à vivre lorsqu'elles voyagent. Si vous vous sentez dépassé, ils agissent comme une présence apaisante et s'assureront que vous profitez au maximum de vos prochaines vacances.”

“Les Poissons aiment échapper à la réalité, et il n'y a pas de meilleur moyen de le faire qu'en explorant le monde. ‘Gouvernés par Neptune, la planète de l'illusion, ces signes d'eau sont susceptibles d'attirer des expériences qui sont soit oniriques en elles-mêmes comme le mysticisme et la théâtralité, soit qui brisent vos illusions et vous invitent à comprendre de nouvelles parties du monde', déclare Eliza Day, lecteur intuitif et guide spirituel à Registre Nouveau départ. Ils n'auront pas d'horaire fixe – ils préfèrent suivre le courant – mais ils s'assureront que vos souvenirs sont significatifs.”

“En raison de sa grande personnalité, le Lion a besoin de voir et de faire le plus possible pendant ses vacances. ‘Ils aiment un itinéraire où ils peuvent voir autant de choses sur le voyage qu'il est humainement possible afin qu'ils puissent rentrer chez eux et dire ‘Nous avons emballé six jours de voyage en trois”, explique Lauren DeGolia, consultante en clarté et astrologue chez Registre Nouveau départ. Cela signifie qu'ils seront prêts pour à peu près n'importe quoi, et leurs vibrations royales de lion assureront que votre voyage a une touche de luxe. ‘Ils aiment les bonnes choses de la vie et sont excellents pour découvrir les endroits les plus élégants de n'importe quelle ville', déclare Rodriguez. Ainsi, vous n'obtiendrez rien de moins qu'une extravagance totale et un voyage inoubliable avec un compagnon Lion.”

“Le Sagittaire est le signe du zodiaque le plus aventureux, il est donc certain qu'il fera un fantastique compagnon de voyage. ‘Non seulement vous verrez les coins et recoins de villes auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais ils s'assureront d'ajouter un peu d'éducation et beaucoup de plaisir au voyage', déclare DeGolia. Même les voyages les plus basiques peuvent ressembler à une expérience d'un autre monde avec un Sag. Rodriquez les décrit comme des personnes ayant une soif inextinguible de connaissances et un optimisme inébranlable. Ils sont également gouvernés par Jupiter, la planète de l'expansion et de la chance, vous savez donc qu'ils chercheront à essayer tout ce qu'ils peuvent.”

“L'énergie de la Balance est idéale pour l'aventure car elle équilibrera le voyage avec une esthétique époustouflante [and] certains temps d'arrêt', explique DeGolia. Vous pourrez voir tous les sites touristiques, tout en vous relaxant. Et puisque les Balance aiment les bonnes choses de la vie, vous pouvez être sûr que le shopping et les repas sophistiqués seront au programme. Ces signes aériens ont un charisme facile qui attirera n'importe qui dans leur orbite. Ils peuvent se faire des amis où qu'ils aillent, et Day dit que vous ne devriez pas être surpris si vos nouvelles relations en cours de route vous offrent des opportunités, telles que vous lier d'amitié avec un instructeur de plongée, être invité à un karaoké ou recevoir des cadeaux inattendus.”

“Le Bélier est énergique, aventureux et spontané. Ils sont sans aucun doute le meilleur signe du zodiaque avec lequel voyager, donc si votre prochain voyage est avec un Bélier, dire oui est une évidence. ‘Ils sont un compagnon idéal pour ceux qui recherchent des sensations fortes et de l'excitation lors de leurs voyages', déclare Rodriguez. ‘Ils sont toujours prêts à explorer des destinations hors des sentiers battus et adorent essayer de nouvelles choses, ce qui peut mener à de nombreuses aventures de voyage passionnantes.' De plus, vous ferez l'expérience de choses que vous n'auriez jamais imaginées autrement. Ces signes de feu vous font vous sentir plus courageux et plus libre, dit Day à Best Life. Ils ne sont peut-être pas les meilleurs planificateurs, mais vous passerez un moment incroyable grâce à leur énergie inégalée.”

