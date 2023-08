Révélation : l’astuce insoupçonnée des hôtels qui perturbe vos vacances dès le troisième jour

L'astuce des hôtels pour économiser sur les forfaits vacances “tout compris”

Pendant l'été, les réservations d'hôtel augmentent chez de nombreux citoyens qui se rendent dans des destinations côtières pour profiter de quelques jours de congé. Alors que les plages sont remplies de serviettes et de parasols, les touristes se baignent sur la côte en profitant des températures élevées.

Lors du choix d'une destination, la plupart des gens tiennent compte du prix. Pour cette raison, beaucoup de ceux qui voyagent choisissent des forfaits vacances avec “tout compris” dans les chaînes hôtelières. Ainsi, vous pouvez avoir une pièce qui comprend également de la nourriture. Une excellente option pour pouvoir avoir la tranquillité d'esprit d'être en compagnie de la famille ou des amis sans se soucier de cuisiner. De plus, cela n'implique pas la dépense supplémentaire d'avoir à manger dans un endroit différent chaque jour.

Les avantages du forfait “tout compris”

Tout cela sonne certainement bien. Petit-déjeuner, déjeuner ou dîner dans un buffet ouvert qui propose une grande variété de plats pour essayer tout ce que nous voulons et quand nous le voulons, dans les heures établies pour préparer ces repas. Bien que comme toute autre entreprise, il ne faut pas oublier que les hôtels ont aussi leurs astuces pour faire des économies. C'est ce qui se passe avec le forfait vacances « tout compris », qui cherche à obtenir le maximum d'avantages possibles tout en réduisant les coûts.

La réalité des repas à l'hôtel a une astuce psychologique. Lors du choix de la nourriture, celle-ci est sélectionnée en fonction de votre faim à ce moment-là. En effet, lorsqu'il s'agit de répéter un plat ou de garder quelque chose à emporter, on a tendance à penser que c'est un avantage du fameux forfait vacances. Au contraire, les hôtels ont un plan de consommation bien conçu lorsqu'ils proposent le forfait “tout compris” aux clients. Un mécanisme basé sur le calcul du coût réel des aliments à consommer, afin qu'il se reflète dans les dépenses et les avantages.

L'astuce du “troisième jour”

C'est une formule qui apparaît pendant le troisième jour des vacances. Au début, les clients arrivent avec l'envie de manger et d'essayer toutes sortes de plats. Les plats et les portions augmentent sur les tables, même si au fil des jours cette quantité diminue. C'est dû à un effet psychologique qui fait qu'au fur et à mesure que l'on se familiarise avec la nourriture, le corps n'en demande plus autant. Un effet contraire à ce que l'on souhaite obtenir lorsque cette option de vacances est contractée, puisque l'idée initiale est généralement de manger de grandes quantités de nourriture.

Comme l'a souligné le directeur corporatif du service de restauration d'une chaîne hôtelière bien connue, Rubén Úbric, si le séjour dure une semaine, le sentiment de vouloir manger tout ce que vous voulez ne dure que les deux premiers jours. En ce sens, on calcule avec modération ce que l'on mange après avoir passé quelques heures d'excès. C'est le piège des hôtels qui savent qu'il y aura moins de consommation par les clients, donc moins de dépenses pour les chaînes hôtelières.

Les forfaits vacances “tout compris” sont une option attrayante pour de nombreux touristes qui souhaitent profiter de leurs vacances sans se soucier de la cuisine. Cependant, il est important de se méfier des astuces mises en place par les hôtels pour réduire les coûts. L'astuce du “troisième jour”, qui consiste à diminuer les quantités de nourriture proposées au fil du séjour, est un exemple de ces stratégies. En comprenant ces tactiques, les voyageurs peuvent prendre des décisions éclairées lorsqu'ils réservent leur forfait vacances.

