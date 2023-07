Révélation : le légume idéal pour perdre du poids !

L'estomac est considéré comme le deuxième cerveau du corps humain, car il possède un grand nombre de neurones situés dans le tube digestif. Cela souligne l'importance de maintenir une bonne alimentation, saine et équilibrée.

La tomate : le légume parfait pour perdre du poids

Il existe un légume parfait pour perdre du poids et que nous pouvons inclure dans plusieurs de nos repas quotidiens. De plus, vous l'avez plus près que vous ne l'imaginez : nous parlons de la tomate.

C'est l'un des aliments les plus utilisés dans la cuisine mondiale, il est accessible à tous, on peut le trouver dans n'importe quel supermarché et sa saveur est inégalée.

Il a de multiples bienfaits pour la santé : il contient des propriétés antioxydantes, aide à éliminer les toxines du corps et équilibre le taux de cholestérol du corps.

Valeur nutritive de la tomate

C'est une source de minéraux, de fibres et de vitamines. Il fonctionne également comme un excellent détoxifiant, nettoyant et brûleur de graisse naturel pour le corps, il vous aidera donc si votre objectif est de perdre du poids.

C'est un légume peu gras, il est donc idéal de l'ajouter à vos recettes, et il contient du lycopène, un pigment végétal qui lui donne sa couleur rouge caractéristique. C'est le principe actif de la tomate, et appartient à la famille des caroténoïdes.

Propriétés diurétiques de la tomate pour maigrir

Il est rassasiant : il contient une grande quantité d'eau et génère un effet de satiété. Avec une petite portion, vous vous sentirez rassasié et, de cette façon, vous pourrez réduire les portions que vous mangez. En même temps, il contient une quantité importante de fibres.

il contient une grande quantité d'eau et génère un effet de satiété. Avec une petite portion, vous vous sentirez rassasié et, de cette façon, vous pourrez réduire les portions que vous mangez. En même temps, il contient une quantité importante de fibres. Peu calorique : 100 grammes de tomate ne contiennent que 23 calories. Cela vous permettra de ne plus vous soucier des portions que vous devez consommer, puisque vous pourrez manger la quantité que vous souhaitez. De plus, il ne contient ni cholestérol, ni graisses saturées, ni sodium.

100 grammes de tomate ne contiennent que 23 calories. Cela vous permettra de ne plus vous soucier des portions que vous devez consommer, puisque vous pourrez manger la quantité que vous souhaitez. De plus, il ne contient ni cholestérol, ni graisses saturées, ni sodium. Brûle les graisses : Contient de la vitamine C et du lycopène, composants qui aident au bon fonctionnement du métabolisme des lipides. Ceci, à son tour, aide à brûler les graisses et à les convertir en énergie.

Contient de la vitamine C et du lycopène, composants qui aident au bon fonctionnement du métabolisme des lipides. Ceci, à son tour, aide à brûler les graisses et à les convertir en énergie. Purifie et détoxifie : La tomate aide à drainer les fluides accumulés dans le corps et à éliminer les toxines qui entravent la réalisation de la perte de poids.

La tomate aide à drainer les fluides accumulés dans le corps et à éliminer les toxines qui entravent la réalisation de la perte de poids. Améliore le transit intestinal : Les niveaux élevés de fibres contenues dans les tomates favorisent le transit intestinal et le processus digestif. Cela élimine les déchets et les toxines et prévient la constipation intestinale. À son tour, c'est un bon laxatif pour les cas de constipation.

Des recettes simples pour inclure la tomate dans notre alimentation

Inclure les tomates dans notre alimentation quotidienne est très simple, car il s'agit d'un aliment très polyvalent qui peut fonctionner à la fois comme accompagnement et comme plat principal. De plus, il est parfait pour les repas d'été.

Une option simple à faire et qui offre de très bons résultats est de manger de la soupe aux tomates pour le déjeuner et le dîner.

Les ingrédients dont nous avons besoin pour réaliser la recette sont :

2 tomates fraîches et mûres.

Jus d'un demi-citron.

400 ml d'eau.

Nous devons d'abord laver les tomates et les couper en morceaux moyens, puis les mélanger et ajouter le jus de citron et l'eau. Une fois le tout mélangé, on le passe au blender et c'est tout.

Si vous préférez qu'il ait une texture plus lisse, vous pouvez toujours le filtrer et enlever les grumeaux.

Vous pouvez également ajouter deux gousses d'ail et quelques feuilles de basilic ou de menthe, pour varier la recette et éviter de vous ennuyer.

