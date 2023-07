Révélation : Les 5 vêtements que vous lavez trop souvent et qui s’abîment vite !

Certes, la journée de lessive ira beaucoup plus vite si vous jetez le contenu de votre panier entier dans la machine à laver en une seule fois.

Mais bien sûr, laver vos vêtements sans discernement peut aussi signifier endommager accidentellement certaines de vos pièces de garde-robe préférées. Au lieu de cela, vous devrez trier vos vêtements – par couleur, oui – mais aussi en fonction de la fréquence à laquelle chaque article doit être lavé. En retirant les vêtements qui nécessitent un rinçage moins fréquent, vous pouvez leur éviter une usure inutile lors du cycle d'essorage et de la sécheuse. Poursuivez votre lecture pour savoir quels sont les cinq vêtements que vous mettez trop dans la lessive et comment en prendre soin à l'avenir.

Les soutiens-gorge : un lavage excessif pourrait les endommager

Les soutiens-gorge sont uniques en ce sens qu'ils comprennent généralement à la fois des matériaux délicats et une structure impitoyable. Malheureusement, le tissu et les armatures d'un soutien-gorge peuvent être endommagés par un lavage ou un séchage incorrect ou trop fréquent de l'article. “Un lavage excessif des soutiens-gorge peut entraîner une dégradation du tissu, une perte de couleur, un effilochage et des dommages, un affaiblissement des bandes élastiques et une perte de rembourrage et de doublure”, déclare Rick Rome, PDG et fondateur du service de blanchisserie et de nettoyage à sec à la demande. Lavage. “La plupart des gens devraient laver leurs soutiens-gorge toutes les deux ou trois fois, car cela aide à maintenir la fraîcheur. Le niveau d'activité, la transpiration et le climat peuvent influencer la fréquence à laquelle les soutiens-gorge doivent être lavés. Par exemple, les soutiens-gorge de sport peuvent avoir besoin d'être lavés plus souvent pour éliminer la transpiration et les odeurs”, note-t-il. En général, Rome dit qu'il est considéré comme la meilleure pratique de laver les soutiens-gorge à la main, car cela est plus doux pour les tissus délicats et aide à prolonger la durée de vie. “Si les soutiens-gorge doivent être lavés en machine, placez-les dans un sac à lingerie en filet pour les empêcher de s'accrocher à d'autres vêtements et éviter qu'ils ne se déforment”, conseille-t-il. “Enfin, si les soutiens-gorge ont besoin d'un rafraîchissement entre les lavages, vous pouvez utiliser des vaporisateurs pour lingerie et les aérer à l'extérieur au lieu d'un cycle de lavage complet. Les soutiens-gorge ne doivent pas être séchés en machine, même à basse température, car cela pourrait endommager les armatures et les tissus. Posez-les à plat sur une serviette ou accrochez-les sur un étendoir pour éviter d'étirer les bretelles.”

Les jeans : ne les lavez pas trop souvent !

Les jeans sont l'un des rares vêtements que beaucoup de gens portent tout au long de la semaine, et les experts disent que c'est très bien. Si vos jeans vont directement dans le panier après chaque utilisation, vous les lavez beaucoup trop souvent, disent-ils à Best Life. “Les jeans sont généralement fabriqués à partir de tissu denim durable et les laver trop souvent peut entraîner une décoloration et une perte de forme”, explique Max Ciampi, directeur de la ligne de vêtements pour hommes. Compagnie de Savile Row. “Des lavages fréquents peuvent également accélérer la dégradation du tissu, ce qui réduit la durée de vie de vos jeans.” Pour éviter cela, Ciampi suggère de laver les jeans toutes les quatre à six utilisations, ou lorsqu'ils sont visiblement sales ou tachés. “Commencez par retourner les jeans avant de les laver pour préserver leur couleur et utilisez de l'eau froide et un cycle doux pour réduire l'usure”, conseille-t-il.

Les chandails : moins de lavages pour une meilleure conservation

Les experts disent que la plupart des gens devraient également laver leurs chandails moins fréquemment et prendre plus de précautions lorsqu'ils le font. “Les pulls, en particulier ceux en laine ou en fibres délicates, peuvent perdre leur forme et devenir sujets au boulochage s'ils sont lavés trop fréquemment. Un lavage excessif peut également provoquer un rétrécissement et une augmentation du boulochage, en particulier avec des tissus délicats comme le cachemire”, explique Ciampi. Pour les garder en parfait état, vous pouvez laver vos pulls à la même fréquence que vos jeans, toutes les quatre à six utilisations, sauf s'ils sont visiblement sales. “Les aérer entre les utilisations est un bon moyen de les garder au frais”, suggère Ciampi. “Le lavage à la main est une bonne méthode pour les pulls délicats, ou vous pouvez utiliser un cycle délicat avec de l'eau froide lors du lavage en machine. Utilisez un sac à linge en filet pour les protéger des frottements.”

Les manteaux et les vestes : attention au lavage trop fréquent

Les manteaux et les vestes, en particulier ceux avec isolation ou revêtements spéciaux, doivent également être lavés avec parcimonie, dit Ciampi. Il recommande de nettoyer les vêtements d'extérieur uniquement lorsque cela est nécessaire, par exemple lorsqu'ils sont visiblement sales ou après une utilisation prolongée dans des conditions difficiles. “Ceux-ci ne doivent pas être lavés trop fréquemment, car un lavage excessif peut endommager l'isolation, réduire leur imperméabilité à l'eau et causer une usure visible des fermetures à glissière et autres quincailleries”, note-t-il.

Les maillots de bain : lavage selon l'environnement

La fréquence à laquelle vous lavez votre maillot de bain dépend de l'endroit où vous le portez, dit Rome. En fait, dans certains scénarios, il est parfaitement acceptable de sauter le cycle de lavage et de laisser sécher votre combinaison au soleil. “Les maillots de bain ne nécessitent qu'un lavage toutes les trois à cinq utilisations lorsque vous nagez en eau douce, comme une rivière ou un lac, ou une piscine non chlorée”, explique Rome. “Cependant, lorsque vous nagez dans un océan, une piscine d'eau salée ou au chlore, les maillots de bain doivent être lavés immédiatement après la baignade car ils peuvent endommager le tissu et faire pâlir la couleur.” Lorsque vous lavez votre maillot, Rome recommande d'utiliser de l'eau froide – “l'eau chaude peut étirer les microfibres du maillot de bain” – ainsi qu'un détergent à lessive doux. Cela éliminera le sable et le chlore de la combinaison, sans endommager les fibres. Un léger lavage des mains devrait également faire l'affaire. Cependant, Rome conseille de sauter le cycle de séchage en ce qui concerne les maillots de bain. “Les maillots de bain en machine à haute température peuvent facilement endommager la combinaison et briser les chaînes de polymères à l'intérieur du matériau. La meilleure façon de sécher les maillots de bain est de les poser à plat ou de les suspendre pour qu'ils s'égouttent.”

Il est important de prendre soin de vos vêtements et de ne pas les laver trop souvent. En suivant ces conseils pour les soutiens-gorge, les jeans, les chandails, les manteaux et les maillots de bain, vous pouvez prolonger leur durée de vie et les garder en bon

