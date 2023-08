Révélation surprenante : Votre position de sommeil en dit long sur votre relation avec votre partenaire

Saviez-vous que selon un article publié par l'Institut français du sommeil, la position que vous adoptez pour dormir avec votre partenaire peut en dire beaucoup plus sur votre relation qu'il n'y paraît ?

En effet, la position que nous adoptons lorsque nous dormons à côté de notre partenaire peut en dire long sur notre relation. Que ce soit en câlin, en cuillère, sur le dos ou à part, chacune de ces positions a une signification profonde dans les relations amoureuses. Les psychologues ont réussi à décrypter ce que chaque posture peut révéler sur nous-mêmes et sur ce que nous ressentons envers notre partenaire.

Saviez-vous que dormir avec un partenaire peut favoriser un sommeil plus réparateur ?

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, partager un lit avec son partenaire présente une série d'avantages pour le sommeil individuel, comme l'ont révélé plusieurs études scientifiques. Le fait de coucher avec un partenaire présente de multiples avantages, tant pour la relation que pour notre bien-être personnel. En partageant un lit, nous éprouvons un repos plus agréable, une humeur améliorée, la compagnie réconfortante de l'être cher, un renforcement des liens affectifs avec notre partenaire, une diminution du stress et, bien sûr, une amélioration de l'intimité.

Cela peut sembler surprenant, mais quelques recherches ont été menées sur la relation entre le fait de partager le lit et la qualité du sommeil. Ces études se sont principalement concentrées sur l'analyse des mouvements corporels pendant la nuit et ont révélé que le fait de dormir en compagnie peut augmenter la phase REM du sommeil et permettre aux deux personnes de synchroniser leur structure de sommeil. Il est également suggéré que le co-sommeil peut améliorer la santé mentale, la mémoire et les capacités créatives de résolution de problèmes.

Que dit la position dans laquelle vous dormez sur votre relation ?

La position que nous adoptons lorsque nous dormons à côté de notre partenaire peut aussi en dire long sur la relation. Les experts en langage corporel suggèrent que ces postures peuvent même refléter l'état actuel de la relation, ce qui, à son tour, a un impact direct sur la qualité de notre sommeil.

Voici ce que chaque position de sommeil peut révéler sur votre relation :

Embrassé : L'une des façons les plus romantiques de partager le rêve en couple est de se faire un câlin. Cette position au repos révèle un amour, une affection et un engagement profonds entre les deux personnes. C'est une indication claire que la relation est à un moment exceptionnel, où le besoin de contact physique est puissant et où une vie intime pleine et satisfaisante est appréciée.

Cuillère à café : Dans cette position, les corps s'emboîtent parfaitement, fusionnant en un seul. Cela représente une harmonie exceptionnelle dans le couple et, sans aucun doute, se traduira par un repos agréable et de grande qualité.

Entrelacé : L'entrelacement de vos corps révèle un désir fort et une passion intense. Cette position est plus fréquente chez les couples qui en sont à leurs débuts et canalisent une tension intense entre eux. Chacun maintient son espace, mais ses pieds sont entrelacés dans une connexion intime.

Séparé: Dormir séparément suggère souvent une relation amoureuse qui nécessite une attention particulière. Cela pourrait provoquer des sentiments d'insatisfaction ou même une sorte de rejet, ce qui pourrait affecter la qualité du repos tant attendu.

La manière dont vous dormez avec votre partenaire peut révéler de nombreux aspects de votre relation. Que vous soyez en câlin, en cuillère, entrelacés ou séparés, cela montre l'amour, l'affection, l'engagement ou les problèmes potentiels que vous pouvez rencontrer. Il est intéressant de se pencher sur cette facette de notre vie de couple pour mieux comprendre notre relation et travailler ensemble pour la rendre plus épanouissante.

