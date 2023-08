Révélations astrologiques : Découvrez quel signe du zodiaque est le plus diplomate dans votre vie !

Il y a des gens qui sont naturellement diplomates. Lorsque deux amis se disputent, ils sont capables de négocier et de trouver une solution.

Lorsqu'ils ont besoin d'une faveur, ils sont capables de jouer sur l'empathie de l'autre personne et d'obtenir ce qu'ils veulent. Et lorsqu'ils abordent un sujet sensible au travail, ils sont capables de faire en sorte que chacun se sente compris pour avancer. Bien sûr, ces personnes se retrouvent parfois dans des carrières qui mettent à profit cette force – dans des domaines comme le droit, la politique et le travail social – mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, si vous souhaitez identifier facilement les personnes naturellement diplomates, vous voudrez peut-être regarder leur signe astrologique.

Le Cancer est très empathique et intuitif, deux traits nécessaires à la diplomatie. “Ils sont très attentifs à ce qu'ils disent, donc ils ne blessent personne”, déclare TikTokeur Amanda, tarologue professionnelle et astrologue. “Ils essaient également d'être très justes et médiateurs, écoutant les points de vue de chacun et essayant toujours de trouver des solutions aux problèmes.” Cependant, ils laissent parfois leurs émotions prendre le dessus sur eux, ce qui n'est pas idéal dans les situations où le sang-froid est essentiel.

Le Verseau tâtonne parfois dans les situations sociales, mais sa volonté de créer un avenir plus idéaliste et plus tolérant en fait un candidat sérieux pour le signe le plus diplomatique, explique Courtney Trethric, astrologue et tarologue à Harmonie interstellaire. “Les gens du Verseau sont généralement du genre à flotter entre les cliques sociales, étant amis avec tout le monde, car ils sont capables d'établir des relations dans de nombreux domaines de la vie”, explique Trethric. “Vous ne vous attendez peut-être pas à ce que le Verseau soit diplomate, mais lorsque vous voyez son énergie principale de Saturne, qui peut être structurée et basée sur des objectifs, et que vous la mélangez avec l'élément air, vous vous retrouvez avec une personne profondément compréhensive et diplomate avec un vision d'un avenir égal pour tous.”

Ce signe est réputé pour son empathie – parfois à la limite du psychique – et cela facilite sa diplomatie. “Les Poissons sont le signe le plus intuitif du moulinet du zodiaque et examinent souvent le langage corporel, les habitudes physiques et les habitudes linguistiques… lorsqu'ils prennent une décision concernant une personne”, explique Michele Tell, une travailleur de lumière, lecteur de tarot et éducateur. “Cela permet aux Poissons d'équilibrer ce qui est dit avec ce qui n'est pas dit, ce qui constitue une plate-forme diplomatique inattendue.” Les Poissons sont également la 12ème maison du zodiaque et une combinaison de tous les autres signes, ce qui leur confère une capacité unique à voir tous les points de vue. À partir de là, ils peuvent prendre des décisions éclairées.

Vous auriez de la chance d'avoir une Vierge à la table si vous étiez engagé dans des affaires diplomatiques. Ils sont émotionnellement ancrés et ont une capacité unique à conquérir n'importe quelle liste de choses à faire. “Les Vierges sont parmi les meilleures pour organiser, faciliter et mettre en œuvre des idées”, déclare Trethric. “Ils ont le don de voir les choses d'un point de vue raisonnable mais compréhensif, et aident souvent les autres à adopter une compréhension plus ancrée du monde qui les entoure.” En d'autres termes : ils feront toujours le travail.

Selon Tell, le Capricorne est le signe de terre ayant la plus grande capacité à équilibrer le sérieux et le fantaisiste, ce qui en fait des visionnaires extraordinaires toujours ancrés dans la réalité. « Ils voient la vie comme une histoire – un début, un milieu et une fin – et ne se lanceront pas dans un voyage sans « connaître » la fin dès le début », explique Tell. S'ils négocient un accord ou discutent de l'avenir d'une entreprise, ils examineront des données réelles pour prendre une décision véritablement éclairée. Ce signe est également diligent et travailleur, et arrivera toujours préparé.

Si vous êtes un fan d'astrologie, vous auriez probablement deviné que la Balance serait déclarée le signe le plus diplomatique : son archétype, après tout, est la balance. « Considérant toujours les deux côtés de la médaille et essayant d'équilibrer la balance, ils sont des dirigeants efficaces et se lancent souvent en politique ou créent des organisations à but non lucratif pour incarner leur amour de l'égalité », explique Trethric. “Les Balance sont un signe aérien et ont la capacité de voyager et de traverser même les situations les plus difficiles avec le pouvoir de voir les problèmes ou les problèmes depuis un lieu d'observation au lieu de prendre les choses personnellement.” Une fois qu'ils ont pris une décision, ils peuvent la communiquer au groupe de manière à rallier tout le monde. Ces résultats sont la marque d'un vrai diplomate.

