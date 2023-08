Révélez la beauté de votre parquet : un moyen simple pour éliminer les rayures avec un ingrédient commun à tous les foyers

Quiconque se targue d'avoir une maison belle et confortable sait que le parquet est l'un des éléments auxquels il faut prêter le plus d'attention.

C'est la première chose que les clients voient lorsqu'ils entrent dans la maison et ajoute un plus de sophistication aux chambres. Cependant, le temps et une utilisation régulière peuvent également lui faire perdre son éclat et des taches et rayures difficiles à enlever.

Une astuce infaillible pour redonner vie à votre parquet

Aujourd'hui chez VIVIR nous parlons d'un produit de base que nous utilisons quotidiennement pour préparer nos plats, mais qui a aussi suffisamment de potentiel pour devenir l'un de nos meilleurs alliés de nettoyage, si nous savons comment l'utiliser correctement.

Il y a quelque chose que le parquet aime plus que nettoyer la cire, les noix ou le vinaigre. L'huile est utilisée depuis des temps immémoriaux pour restaurer et nourrir le bois grâce à ses propriétés nettoyantes et antibactériennes. Il peut être utilisé dans ses différentes versions : olivier, teck, pin ou, surtout, tournesol, le plus recommandé à appliquer sur les sols endommagés.

Pour retrouver l'éclat du parquet, il suffit d'étaler quelques gouttes de cette huile sur un chiffon en coton ou un torchon et de frotter, en effectuant un mouvement circulaire, sur la zone abîmée du parquet.

Avec cette action simple, vous verrez comment, en quelques instants, les taches qui ont volé l'éclat de vos sols disparaissent depuis des années. Dans le cas de fissures, surtout si elles sont profondes et larges, il est possible que vous ne les éliminiez pas complètement, mais vous pourrez les camoufler efficacement et sans avoir à investir dans de nouveaux nettoyants.

Un ingrédient vedette pour redonner vie à votre parquet

Pour éviter d'en arriver là et de devoir payer une réparation coûteuse qui pourrait en réalité être évitée, les internautes ont ramené une vieille astuce de nettoyage qui ne manque jamais et qui demande peu d'efforts. Le meilleur? Que pour le mettre en pratique il suffit d'avoir un ingrédient vedette. Un, en plus, que nous avons tous dans le garde-manger.

Si vous remarquez que le sol a perdu sa couleur ces dernières années, ou qu'il a pris une teinte plus foncée qu'à l'origine, vous pouvez également ajouter quelques gouttes de vinaigre rouge au mélange pour l'aider à se colorer. C'est une méthode rapide et efficace qui peut également être appliquée à tout autre meuble en bois auquel vous souhaitez donner une nouvelle vie à la maison.

Avec cette nouvelle utilisation (qui n'est finalement pas si importante), l'huile devient une alternative idéale à d'autres produits commerciaux plus agressifs. Il faut considérer que le bois est un matériau très sensible qui nécessite un entretien quotidien et ni la fréquence ni la manière dont il est effectué ne peuvent être négligées.

D'autres recommandations de routine consistent à placer des tapis dans les zones de circulation les plus courantes, à utiliser des protecteurs sur les pieds des meubles et à les nettoyer délicatement à l'aide d'une vadrouille afin que les sols soient correctement conservés et continuent à donner vie aux pièces de votre maison. à l'aide d'une vadrouille.

Protégez votre parquet de l'humidité estivale

Dans la recherche constante de solutions pratiques qui résolvent nos tâches de nettoyage habituelles, une nouvelle astuce a vu le jour dans le but de nous aider à retrouver la splendeur de nos plateformes et sols cet été.

Durant la saison estivale, le bois affronte l'un de ses plus grands ennemis : l'humidité. A ces dates les températures augmentent, et avec elles, aussi la probabilité que l'eau soit absorbée par le bois et qu'elle finisse par monter, former des fissures et, dans le pire des cas, elle peut même pourrir.

