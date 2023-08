Révélez si votre partenaire vous étouffe d’amour ou vous manipule émotionnellement

Au milieu de l'ère de la technologie et des réseaux sociaux, de nouveaux termes continuent d'apparaître pour identifier les relations sociales et aussi l'amour, qui sont de plus en plus vécus à travers le réseau.

L'amour à travers les applications, les réseaux sociaux, les smartphones et les ordinateurs, où il y a de la place pour toutes sortes de belles expériences mais aussi, malheureusement, il y a de la place pour les toxiques. Le love bombing, également connu sous le nom de love bombing, est une pratique qui trouve ses origines dans une méthode de persuasion religieuse utilisée principalement dans les années 70 et qui a maintenant atteint nos jours pour cajoler aussi l'amour. Nous vous expliquons en quoi il consiste et comment l'identifier.

Caractéristiques principales

Les personnes qui appliquent cette pratique persuadent généralement la personne qu'elles veulent conquérir par des cadeaux, des messages trop affectueux, des promesses d'avenir et lui font croire qu'elles ont trouvé l'âme sœur… mais après avoir attiré la personne en question et l'avoir laissée porter loin, ils se fatiguent généralement et disparaissent sans laisser de trace.

Un schéma commun qui est généralement réalisé par des personnes qui, bien qu'elles projettent beaucoup de confiance en soi, n'en ont vraiment pas et dont la personnalité est généralement identifiée à celle d'une personne narcissique et ambitieuse.

Qu'est-ce que le love bombing ?

Le bombardement d'amour est un outil couramment utilisé pour manipuler quelqu'un par une surattention affective et affective dédiée à la personne que vous souhaitez attirer. Grâce à cette attention excessive et à ce bombardement amoureux, la personne devient généralement accro.

Mais lorsque ce bombardement amoureux s'arrête soudainement, la personne en question se sent souvent coupable, se reprochant habituellement que la relation ait mal tourné. C'est à ce moment là que la personne qui a utilisé le love bombing en profite pour manipuler et “punir” à volonté par le chantage émotionnel.

Quant à l'origine de ce terme, il a aussi une curieuse histoire. Et c'est que, bien que cela puisse sembler être un concept courant, la réalité est que son origine remonte aux années 70, lorsque les membres d'une secte américaine connue sous le nom d'Église de l'Unification des États-Unis ont commencé à utiliser cette technique pour attirer les membres de la secte.

Les dirigeants se sont consacrés à cajoler le reste des membres à travers ces surdoses d'affection, de sorte que les victimes ne se sentent en sécurité qu'au sein de cette organisation et rejettent toute hostilité du monde extérieur.

Phases du love bombing

Dans le love bombing, une série de phases communes sont normalement identifiées. Nous les listons pour vous :

Idéalisation : lors de la première phase, la personne qui réalise le love bombing crée généralement une image de conquérant, soignée au millimètre près, pour que la personne qu'elle veut conquérir se croie face à son âme sœur et soit totalement accroché à la personne. Une rencontre dans laquelle il y a normalement un excès de fascination et de dépendance exagérée, normalement causé par cet excès de bombardement amoureux à travers des détails, des gestes et de l'affection constants.

: lors de la première phase, la personne qui réalise le love bombing crée généralement une image de conquérant, soignée au millimètre près, pour que la personne qu'elle veut conquérir se croie face à son âme sœur et soit totalement accroché à la personne. Diminution des détails : les détails et les actes qui étaient auparavant montrés et manifestés de manière exagérée et presque cinématographique diminuent et commencent à se déséquilibrer. Dans le même temps, des commentaires et des comportements hostiles s'installent envers la personne qui était initialement destinée à être conquise, parfois aussi mêlés de manipulation voire de chantage. Tout cela, dans le seul but de culpabiliser l'autre.

: les détails et les actes qui étaient auparavant montrés et manifestés de manière exagérée et presque cinématographique diminuent et commencent à se déséquilibrer. Jeter : Du jour au lendemain, la personne qui a d'abord conquis décide de mettre fin à la relation. Une pause dans laquelle il n'y a pas de place pour des explications ou des conversations, mais dans laquelle l'autre disparaît ou est même bloqué sur tous ses réseaux sociaux comme s'il n'avait jamais existé. Une sorte de ghosting, dans lequel tout contact visuel ou physique est également évité.

