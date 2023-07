Révélez votre talent de pâtissier avec cette astuce virale pour découper un gâteau ! Vos invités seront bluffés !

En apparence, cela semble facile, mais couper correctement un gâteau nécessite de la précision et une autre technique.

La plupart du temps, les tartes sont rondes et les morceaux que nous coupons sont triangulaires. Mais que se passe-t-il lorsque le gâteau a une certaine hauteur ou comprend des garnitures ou une forme carrée…

En plus de l'astuce précédente et comme c'est le cas avec le jambon ou le fromage, la coupe parfaite d'un gâteau abrite un monde souterrain de clés dont il faut tenir compte :

Nombre d'invitations

La première chose à savoir pour bien répartir les portions du gâteau est le nombre d'invités qui vont en profiter. Et ainsi nous définissons combien de pièces à couper et quelle sera la taille.

Façon traditionnelle

Combien de fois avez-vous coupé votre gâteau avec un couteau dentelé à la main et au centre ? Mais combien de fois avez-vous été frustré parce que ces coupes ne se sont pas avérées identiques ou comme vous l'espériez ? L'essentiel est d'avoir les outils nécessaires comme une pelle à gâteau spéciale ou une planche à découper, ainsi qu'un couteau dentelé. Il sert également un autre couteau de même longueur, une cuillère ou une fourchette avec laquelle vous pourrez aller marquer les découpes que vous ferez sur votre gâteau.

Existe-t-il un moyen de couper un gâteau scientifiquement ? Eh bien, cela existe et cela nous ramène à l'année 1906 où Francis Galton, un scientifique britannique, a imaginé comment satisfaire tous nos invités, mais aussi comment faire en sorte que les morceaux qui restent ne se dessèchent pas.

Méthode scientifique

Et quelle est votre méthode ? En coupant le gâteau en deux, bout à bout. Une fois cela fait, M. Galton propose de faire une autre coupe exactement identique, en parallèle. Deux portions en forme de croissant, que l'on joindra lors du stockage de notre gâteau au frigo, en évitant que le lendemain il y ait des morceaux secs.

Autres formules

Les emporte-pièces préconisent que le fil dentaire est idéal pour faire une coupe propre et facile dans les gâteaux éponge. Bien sûr, cette technique ne fonctionne bien qu'avec de petits gâteaux. Bien sûr, dans certaines boutiques spécialisées vous pourrez trouver des moules à laminer, sorte d'anneaux qui s'ajustent à la taille de votre gâteau.

En suivant ces astuces, vous réussirez à couper votre gâteau de manière parfaite à chaque fois, impressionnant ainsi vos convives et ravissant leurs papilles.

Clés pour couper le gâteau

En plus de l'astuce précédente et comme c'est le cas avec le jambon ou le fromage, la coupe parfaite d'un gâteau abrite un monde souterrain de clés dont il faut tenir compte :

Nombre d'invitations

La première chose à savoir pour bien répartir les portions du gâteau est le nombre d'invités qui vont en profiter. Et ainsi nous définissons combien de pièces à couper et quelle sera la taille.

Façon traditionnelle

Combien de fois avez-vous coupé votre gâteau avec un couteau dentelé à la main et au centre ? Mais combien de fois avez-vous été frustré parce que ces coupes ne se sont pas avérées identiques ou comme vous l'espériez ? L'essentiel est d'avoir les outils nécessaires comme une pelle à gâteau spéciale ou une planche à découper, ainsi qu'un couteau dentelé. Il sert également un autre couteau de même longueur, une cuillère ou une fourchette avec laquelle vous pourrez aller marquer les découpes que vous ferez sur votre gâteau.

Méthode scientifique

Existe-t-il un moyen de couper un gâteau scientifiquement ? Eh bien, cela existe et cela nous ramène à l'année 1906 où Francis Galton, un scientifique britannique, a imaginé comment satisfaire tous nos invités, mais aussi comment faire en sorte que les morceaux qui restent ne se dessèchent pas. Et quelle est votre méthode ? En coupant le gâteau en deux, bout à bout. Une fois cela fait, M. Galton propose de faire une autre coupe exactement identique, en parallèle. Deux portions en forme de croissant, que l'on joindra lors du stockage de notre gâteau au frigo, en évitant que le lendemain il y ait des morceaux secs.

Autres formules

Les emporte-pièces préconisent que le fil dentaire est idéal pour faire une coupe propre et facile dans les gâteaux éponge. Bien sûr, cette technique ne fonctionne bien qu'avec de petits gâteaux. Bien sûr, dans certaines boutiques spécialisées vous pourrez trouver des moules à laminer, sorte d'anneaux qui s'ajustent à la taille de votre gâteau.

En suivant ces astuces, vous réussirez à couper votre gâteau de manière parfaite à chaque fois, impressionnant ainsi vos convives et ravissant leurs papilles.

Elizabeth Daza Cardenas, une experte en découpage de gâteaux

Dans les réseaux, nous trouvons des moyens de couper un gâteau, qui, en raison de sa simplicité et de son habileté, est devenu viral. C'est le cas d'Elizabeth Daza Cardenas (@elidaca_21). L'instagramer coupe un grand gâteau à l'aide d'une planche ou d'une base pour couper les aliments et d'un couteau. La pièce rectangulaire est à nouveau divisée en trois morceaux. Le résultat est impeccable pour le plus grand plaisir de vos convives.

3.8/5 - (13 votes)