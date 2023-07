Risquez-vous une amende ou une arrestation à l’aéroport? Découvrez les 6 objets interdits souvent oubliés dans vos sacs!

Préparer un voyage peut être stressant. Mais une fois que vos valises sont faites et que vous êtes à l'aéroport, lorsqu'il semble que la seule chose qui vous sépare de votre destination est un vol en avion, vous devez encore faire face à la file d'attente de sécurité. Avez-vous pensé à enlever vos chaussures ?

Avez-vous bien mis votre ordinateur portable dans un bac séparé ? Ce qui semble le plus ralentir les voyageurs, cependant, ce sont les objets interdits par la TSA (Transportation Security Administration) qu'ils oublient de retirer de leurs sacs. La TSA a une longue liste de choses que vous ne pouvez pas emporter avec vous lors du contrôle de sécurité, et ces objets interdits déclenchent des alarmes qui peuvent nécessiter un contrôle supplémentaire. Lorsque cela se produit, vous mettez non seulement votre propre sécurité et celle des autres voyageurs en danger de manquer des vols, mais vous risquez également une amende, voire une arrestation, pour avoir laissé certains objets dans votre bagage. Pour éviter tout problème potentiel, nous avons parlé à des experts en voyages pour savoir quels sont les objets interdits par la TSA que les gens oublient souvent dans leur sac. Lisez la suite pour découvrir six objets interdits par la TSA que vous oubliez d'enlever de votre sac.

Voici une liste d'objets que vous ne devez pas transporter dans votre bagage à main.

1. Un tire-bouchon

Que vous prévoyiez d'ouvrir une bouteille de vin dans votre chambre d'hôtel ou que vous rameniez un cadeau que vous avez acheté pour un être cher en vacances, assurez-vous de ne pas essayer d'apporter un tire-bouchon dans l'avion. “Ne mettez pas un tire-bouchon dans votre bagage à main,” avertit Cheryl Nelson, spécialiste de la préparation aux voyages et fondatrice de Prepare with Cher. De nombreux tire-bouchons sont accompagnés d'une petite lame, ce qui les rend interdits par la TSA, selon Nelson. Ils ne peuvent être transportés que dans vos bagages enregistrés, et ils doivent toujours “être enveloppés ou emballés de manière sécurisée pour éviter de causer des blessures aux manutentionnaires de bagages et aux inspecteurs,” confirme l'agence sur son site web. (Les tire-bouchons sans lame sont autorisés dans vos bagages enregistrés et à main, cependant.) Vanessa Gordon, PDG de la publication numérique East End Taste Magazine spécialisée dans les voyages et la gastronomie, déclare à Best Life avoir souvent oublié d'enlever cet objet interdit de son sac. “J'ai été arrêtée par la TSA au moins trois fois au cours des deux dernières années avec un tire-bouchon“, admet-elle. “Je trouve que lorsque je voyage n'importe où dans le monde, j'aime toujours déguster une bouteille de vin local dans chaque région ou destination où je me trouve. Souvent, on me donne un tire-bouchon lorsque j'achète une bouteille de vin ou il y en a un dans ma chambre d'hôtel lorsque l'on m'offre une bouteille de vin en guise de cadeau de bienvenue.”

2. Un spray au poivre

Beaucoup de gens se font également piéger par un spray au poivre à l'aéroport, car ils le gardent à leur porte-clés. “Il est tellement facile d'oublier de le retirer avant de quitter la maison,” dit Nelson. “Mais le spray au poivre n'est pas autorisé dans les bagages à main et sera confisqué.” Il y a même des restrictions lorsqu'il s'agit de le mettre dans vos bagages enregistrés, selon le site web de la TSA. Vous êtes autorisé à avoir un conteneur de 4 fl. oz. de lacrymogène ou de spray au poivre dans votre bagage enregistré, à condition qu'il soit “équipé d'un mécanisme de sécurité pour empêcher une décharge accidentelle,” précise l'agence. “Les aérosols de défense personnelle contenant plus de 2 pour cent en masse de gaz lacrymogène (CS ou CN) sont interdits dans les bagages enregistrés.”

3. Des bâtons de randonnée

Si vous partez en voyage d'aventure ou si vous prévoyez simplement de faire de l'exercice pendant vos vacances, faites attention à ce que vous mettez dans votre bagage. Les gens oublient souvent qu'ils ne sont pas autorisés à apporter des choses comme des bâtons de randonnée lors du contrôle de sécurité à l'aéroport, explique Marcus Clarke, un expert en voyages travaillant avec Actual Travel Guide. “Ils peuvent être considérés comme des armes potentielles et ne sont donc pas autorisés dans les bagages à main“, explique-t-il. “Vérifiez toujours si vous les avez avec vous dans vos bagages si vous prévoyez une randonnée à votre destination.”

4. Des boules à neige

Les boules à neige peuvent faire le souvenir de vacances parfait. Mais assurez-vous d'avoir de la place dans votre valise enregistrée pour emporter la vôtre, car il est interdit aux voyageurs de transporter la plupart des boules à neige dans leurs bagages à main. “Elles contiennent souvent plus de liquide que ce qui est autorisé, et les éléments à l'intérieur peuvent obstruer les images claires sur la machine à rayons X“, note Jens Johansson, un expert en voyages ayant plus de 10 ans d'expérience dans le secteur et fondateur d'Airport Information. Si votre boule à neige semble contenir moins de 3,4 onces de liquide, vous êtes autorisé à la mettre dans votre bagage à main si l'ensemble, y compris la base, peut tenir dans votre sac de liquides attribué, selon le site web de la TSA. “Chaque passager ne peut apporter qu'un seul sac d'un quart avec des contenants de 3,4 oz ou moins”, rappelle l'agence aux voyageurs. “Les boules à neige plus grandes doivent être placées dans les bagages enregistrés.”

5. Des ciseaux

Les ciseaux restent dans le sac de nombreux voyageurs, en particulier les parents qui les utilisent pour “leur toilette ou pour prendre soin de leurs enfants“, selon James Brockbank, expert en voyages et fondateur de The Family Vacation Guide. Mais à moins qu'ils ne soient d'une taille spécifique, ce type d'objet tranchant est également “considéré comme dangereux et interdit de les avoir à bord pour des raisons de sécurité,” avertit Brockbank. Des ciseaux plus petits peuvent être autorisés dans le contrôle de sécurité, selon le site web de la TSA. “S'ils sont placés dans un bagage à main, ils doivent mesurer moins de 4 pouces à partir du pivot“, indique l'agence.

6. Des bouteilles d'eau

À ce stade, presque tous les voyageurs savent qu'ils sont interdits de transporter des bouteilles d'eau à travers la ligne de la TSA. Malgré cela, c'est l'une des choses dont les gens sont souvent pris au piège lors des contrôles de sécurité, selon Nelson. “Pour faire simple, il est facile d'oublier cela“, dit-elle. Mais la TSA attrape toujours les bouteilles d'eau. Comme l'explique Nelson, les bouteilles d'eau sont soumises à la règle 3-1-1, tout comme tout autre liquide. Mais vous pouvez les emporter dans votre sac s'il n'y a plus de liquide à l'intérieur, selon le site web de la TSA. “De nombreux aéroports ont maintenant des bacs où vous pouvez vider les liquides à la TSA, donc c'est un bon rappel”, note Nelson.

En résumé, lorsque vous vous préparez à voyager, assurez-vous de vérifier minutieusement votre bagage à main pour retirer tous les objets interdits par la TSA. Les tire-bouchons, les sprays au poivre, les bâtons de randonnée, les boules à neige, les ciseaux et les bouteilles d'eau sont quelques-uns des objets fréquemment oubliés et susceptibles d'être confisqués lors du contrôle de sécurité à l'aéroport. Pour éviter tout retard ou problème, il est essentiel de se familiariser avec les règles de la TSA et de prendre le temps de préparer correctement son bagage à main avant le départ.

