Science et bonheur : découvrez les 8 habitudes quotidiennes qui rendent plus heureux !

La preuve en est que les troubles dépressifs en France continuent de croître au-dessus de 4%. Et c'est que, dans le bonheur, il n'y a pas de place pour les modes ou les pressions sociales, mais au contraire, il est directement lié à nos émotions, nos sentiments et nos façons de voir la vie.

Précisément si ce dont vous avez besoin est d'empêcher l'insatisfaction ou la tristesse d'envahir votre vie, en plus de ne pas hésiter à demander l'aide d'un psychologue expert ou d'un psychologue si vous en avez besoin, nous vous encourageons à mettre en pratique ces clés et principes fondamentaux pour réussir à atteindre le bonheur professionnels extraits et basés sur les dernières recherches sur le bonheur.

8 habitudes quotidiennes pour être plus heureux selon la science

Ces habitudes simples que vous pouvez inclure dans votre quotidien vous aideront à intégrer progressivement le bonheur dans votre vie. Prends note.

Parler de soi-même positivement

Un autre aspect important pour être plus heureux est de se parler de manière positive et gentille. C'est une façon de prendre soin de soi et d'être bienveillant avec soi-même, mais aussi d'être heureux en renforçant son estime de soi.

Socialiser

Selon des recherches menées par Harvard, l'un des points communs que les gens heureux ont est précisément d'être plus connecté avec leurs amis et leur famille et d'avoir des relations de qualité avec eux. Ces personnes, comme l'expose également National Geographic, vivent plus longtemps, atteignent plus facilement leurs objectifs vitaux et ont une vie beaucoup plus saine.

Faites de l'exercice physique

Faire du sport régulièrement est également important pour atteindre un bon état de santé. C'est une habitude avec laquelle vous prendrez non seulement soin de votre corps, mais aussi de votre santé mentale, car faire de l'activité physique augmente la production d'endorphines, selon la May Clinic. Ce sont précisément ces neurotransmetteurs dans le cerveau qui nous aident à nous sentir bien et à réduire le stress.

Profitez du temps à l'extérieur

Selon les résultats d'une étude publiée par Springer Link, être à l'extérieur est lié à un plus grand bien-être émotionnel, ce qui, par rapport au temps passé devant un écran, est plutôt lié à un niveau de bonheur inférieur.

Avoir une bonne habitude de sommeil

Bien dormir et se reposer suffisamment sont essentiels pour pouvoir affronter la journée avec enthousiasme et bonne humeur, mais surtout avec bonheur. Une tâche en suspens pour les Espagnols, puisque selon la Société espagnole de neurologie, 48 % de la population adulte affirme ne pas avoir un sommeil de qualité. Un aspect dont il est essentiel de prendre soin pour évacuer le stress, avoir moins d'émotions négatives et mieux affronter les défis du quotidien, selon le portail Better Sleep.

Une autre façon d'obtenir le bonheur et le repos est lorsque notre esprit se souvient d'un moment heureux avant de dormir, l'activité neuronale de la personne peut devenir assez similaire au moment de bonheur qu'elle a vécu dans le passé. Cela produit une libération de dopamine, l'un des neurotransmetteurs liés au plaisir dont nous vous avons déjà parlé. Ceci est responsable de l'augmentation de notre bien-être et de notre motivation à vivre des moments plus agréables.

Câlin plus et mieux

Recevoir ou donner des câlins est également associé à une amélioration de l'humeur des gens et aussi à un plus grand bonheur loin des conflits, comme en témoigne un article de la revue scientifique Plos One. L'explication à cela se trouve dans le fait que le contact physique aide à libérer de l'ocytocine et la sérotonine, deux des hormones responsables du bonheur et du bien-être.

Exercice pratique

Según el psicólogo Alberto Soler, un exercice pratique pour travailler sur notre bonheur commence par réfléchir à ce que vous avez fait pendant la journée et dont vous êtes le plus fier, mais aussi à ce que vous auriez aimé faire différemment tout au long de la journée. Deux réflexions que cet expert vous encourage à écrire dans un cahier et qui ne prendront que quelques minutes.

Des relations solides

Il docteur en psychologie Tal Ben-Shahar, explique également que l'une des clés du succès pour être heureux est que les gens heureux se caractérisent généralement par des relations intimes solides. Quelque chose qui inclut les relations amoureuses, mais aussi celles des amis et de la famille.

