Sécurité domestique : Découvrez comment empêcher les intrusions avec une astuce simple

À certaines périodes de l'année, nous nous retrouvons avec une plus grande présence de mouches et d'autres insectes qu'à d'autres, mais en été, après les mois de printemps où il a tendance à pleuvoir plus fréquemment, il est courant d'avoir affaire à eux.

Les mouches sont des insectes qui contaminent les aliments sur lesquels elles s'installent avec leur salive, en plus de déféquer aux endroits où elles se perchent. Comme si cela ne suffisait pas, ils se perchent avec leurs pieds sur toutes sortes de surfaces, transportant toutes sortes de bactéries, virus, germes et maladies d'un endroit à un autre. Pour cette raison, il est essentiel de se débarrasser de ces types d'insectes et de les éloigner de notre maison. Pour cela, nous allons vous donner quelques conseils.

1. Comment empêcher les mouches d'entrer dans la maison

Pour empêcher les mouches d'entrer dans notre maison, il existe différents remèdes maison qui peuvent être utilisés pour les chasser et les empêcher de devenir une nuisance. Certains des meilleurs remèdes sont les suivants :

Sacs d'eau

L'un des remèdes maison les plus classiques pour effrayer les mouches consiste à utiliser des sacs d'eau. Pour ce faire, vous devez remplir d'eau des sacs en plastique transparents et les attacher avec une ficelle, puis les accrocher aux cadres de porte, aux plafonds, aux étagères ou aux colonnes, ce qui est une méthode très efficace. Bien qu'il n'y ait aucune preuve scientifique à l'appui, on pense que la lumière qui se reflète dans l'eau lorsque les rayons du soleil la traversent crée un effet visuel qui a un grand impact sur les yeux des mouches, les rendant ainsi fuyez. C'est le même phénomène qui se produit avec les CD suspendus, couramment utilisés pour effrayer les insectes et les oiseaux.

Citrons et clous de girofle

Cette méthode est aussi simple que de couper plusieurs citrons en deux et de coller quelques clous de girofle sur les côtés. Ensuite, les moitiés des citrons doivent être placées près des fenêtres, des étagères, des tables et des comptoirs, empêchant ainsi les mouches d'entrer dans la maison.

Vinaigre de pomme

Les mouches aiment les odeurs fortes et le vinaigre est très efficace pour les tuer. Il s'agit d'un produit qui peut être utilisé pour créer un attrape-mouche. Pour cela il faudra prendre une bouteille en plastique coupée en deux, à laquelle on ajoutera un peu de vinaigre. Ensuite, il sera placé de manière à ce que les mouches viennent à lui et se fassent piéger. Si vous faites partie de ces personnes qui ne supportent pas l'odeur du vinaigre, vous avez la possibilité de vous tourner vers l'eau sucrée, qui est également efficace lorsqu'il s'agit de lutter contre ces insectes. Il est recommandé de les utiliser sur les terrasses, les patios et les jardins.

Vodka

Un autre remède consiste à mettre un peu de vodka dans un récipient, car sa forte odeur aide à effrayer les mouches, étant une méthode beaucoup plus efficace qu'il n'y paraît.

2. Utiliser des plantes aromatiques

L'un des meilleurs moyens d'empêcher les mouches d'entrer dans la maison est de placer des plantes aromatiques qui repoussent les mouches et autres insectes autour de notre maison, une astuce qui fonctionne et qui, en plus, dans certains cas, peut rafraîchir l'environnement et peut même être utilisée pour cuisson.

Certaines des meilleures plantes pour éviter la présence de ces insectes et d'autres dans notre maison sont : la citronnelle, la sauge, le calendula, le laurier, le basilic, la menthe, la lavande, le romarin, l'absinthe et la menthe.

3. Autres méthodes pour se débarrasser des mouches

En plus des remèdes maison mentionnés ci-dessus, il existe d'autres méthodes pour se débarrasser des mouches :

Papier tue-mouche

Parmi les remèdes que nous pouvons utiliser pour nous débarrasser des mouches dans notre maison, il y a le papier tue-mouches. Pour ce faire, il faut découper des bandes pas trop étroites de papier pain ou un sac en papier, dans lequel il faudra faire un petit trou dans chaque bande, puis y passer une corde puis l'accrocher. Maintenant, vous devrez utiliser une casserole pour chauffer un verre d'eau, un autre de sucre et trois cuillères à soupe de miel à feu moyen, en remuant jusqu'à obtenir un mélange collant. Ensuite, vous devrez verser le mélange dans une assiette et imprégner les bandes avec la concoction créée, pour enfin accrocher les bandes et apprécier comment les mouches tombent dans le piège, auquel elles resteront collées.

Vaporisateur de vinaigre

Attaquer les mouches à l'aide d'un vaporisateur de vinaigre est une excellente option pour lutter contre ces insectes qui peuvent être si ennuyeux. Bien que dans ce cas, cela ne les éliminera pas, cela ralentira leurs mouvements, ce qui peut être d'une grande aide pour leur extermination ultérieure. C'est une alternative écologique et économique aux insecticides conventionnels.

Appât lait, sucre et poivre

Un autre des pièges simples à préparer et qui sont très efficaces consiste à utiliser un appât à base de lait, de sucre et de poivre. Pour ce faire, il suffit de chauffer à feu doux pendant 15 minutes environ 500 ml de lait avec quatre cuillères à soupe de sucre et trois cuillères à soupe de poivre, en remuant de temps en temps pour que les différents ingrédients s'intègrent parfaitement les uns aux autres. Une fois ce temps écoulé, il sera temps d'ajouter le mélange dans différents plats, qui devront être répartis stratégiquement dans la maison. En peu de temps, vous pourrez apprécier comment les mouches sont piégées dans le liquide, étant ainsi une méthode efficace pour tuer ces insectes à l'intérieur de votre maison.

3.8/5 - (13 votes)