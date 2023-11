Shampoing fait maison : 8 recettes 100% naturelles pour booster vos cheveux

Envie de passer aux shampoings faits maison pour prendre soin de vos cheveux tout en respectant l'environnement ? Découvrez 8 recettes 100% naturelles pour booster votre chevelure.

Pourquoi opter pour un shampoing fait maison ?

Les shampoings industriels contiennent souvent des ingrédients nocifs pour la santé et l'environnement, tels que les sulfates, les silicones ou les parabens. En fabriquant votre propre shampoing, vous avez la possibilité de choisir des ingrédients naturels et respectueux de votre cuir chevelu. De plus, le shampoing fait maison est généralement économique et écologique, car il génère moins de déchets plastiques.

Voici 8 recettes de shampoings 100% naturels pour tous types de cheveux :

1. Shampoing à l'argile verte et à l'huile essentielle de romarin

Ce shampoing est idéal pour les cheveux gras. L'argile verte absorbe l'excès de sébum, tandis que l'huile essentielle de romarin stimule la pousse des cheveux. Pour réaliser ce shampoing, mélangez :

3 cuillères à soupe d'argile verte en poudre

3 cuillères à soupe d'eau

5 gouttes d'huile essentielle de romarin

Appliquez sur cheveux mouillés, massez et rincez.

2. Shampoing au miel et à l'huile d'olive

Ce shampoing nourrissant convient aux cheveux secs et abîmés. Le miel hydrate et adoucit les cheveux, tandis que l'huile d'olive les nourrit en profondeur. Mélangez :

2 cuillères à soupe de miel

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

Appliquez sur cheveux mouillés, massez et rincez.

3. Shampoing au bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est un ingrédient polyvalent qui permet de nettoyer en douceur les cheveux. Pour réaliser ce shampoing, mélangez :

3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

3 cuillères à soupe d'eau

Appliquez sur cheveux mouillés, massez et rincez. Ce shampoing convient à tous types de cheveux.

4. Shampoing à l'avoine et à l'eau de rose

Ce shampoing apaisant est parfait pour les cuirs chevelus sensibles. L'avoine calme les irritations, tandis que l'eau de rose parfume délicatement les cheveux. Mélangez :

3 cuillères à soupe de flocons d'avoine

3 cuillères à soupe d'eau de rose

Appliquez sur cheveux mouillés, massez et rincez.

5. Shampoing au lait de coco et à l'huile de ricin

Ce shampoing fortifiant est idéal pour les cheveux fins et fragiles. Le lait de coco nourrit et hydrate les cheveux, tandis que l'huile de ricin favorise leur pousse. Mélangez :

3 cuillères à soupe de lait de coco

1 cuillère à soupe d'huile de ricin

Appliquez sur cheveux mouillés, massez et rincez.

6. Shampoing au savon noir et à l'huile essentielle de lavande

Ce shampoing purifiant est adapté aux cheveux normaux à tendance grasse. Le savon noir nettoie en profondeur, tandis que l'huile essentielle de lavande apaise le cuir chevelu. Mélangez :

3 cuillères à soupe de savon noir liquide

5 gouttes d'huile essentielle de lavande

Appliquez sur cheveux mouillés, massez et rincez.

7. Shampoing à l'aloe vera et à l'huile d'amande douce

Ce shampoing hydratant convient aux cheveux secs et bouclés. L'aloe vera apporte de l'hydratation, tandis que l'huile d'amande douce nourrit les cheveux. Mélangez :

3 cuillères à soupe de gel d'aloe vera

1 cuillère à soupe d'huile d'amande douce

Appliquez sur cheveux mouillés, massez et rincez.

8. Shampoing au rhassoul et à l'huile essentielle d'ylang-ylang

Ce shampoing volumateur est parfait pour les cheveux fins et plats. Le rhassoul nettoie en douceur et donne du volume, tandis que l'huile essentielle d'ylang-ylang stimule la pousse des cheveux. Mélangez :

3 cuillères à soupe de rhassoul en poudre

3 cuillères à soupe d'eau

5 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang

Appliquez sur cheveux mouillés, massez et rincez.

En adoptant ces recettes de shampoings faits maison, vous prendrez soin de vos cheveux tout en respectant l'environnement. N'hésitez pas à ajuster les quantités et les ingrédients en fonction de vos besoins et de vos préférences.

