Signes révélateurs d’un complexe d’Œdipe ou d’Électre chez votre enfant

Le complexe d'Œdipe et d'Électre : comment reconnaître et gérer cette phase du développement chez l'enfant

Les enfants passent par différents stades de développement. Des étapes plus ou moins compliquées au cours desquelles ils peuvent même manifester plus d'affection pour l'un de leurs parents, ce qui est précisément l'objet du complexe d'Œdipe et d'Électre. Il s'agit d'un phénomène courant et naturel chez la plupart des enfants âgés de 3 à 6 ans, que connaissent également de nombreux pères et mères en Espagne avec leurs enfants. Que faire dans ces situations délicates ? Comment reconnaître les symptômes du complexe d'Œdipe et d'Électre ? Voici quelques conseils pour mieux comprendre et gérer cette phase du développement de votre enfant.

Qu'est-ce que le syndrome d'Œdipe ou d'Électre ?

Le complexe d'Œdipe et le complexe d'Électre (dans le cas des filles) sont deux concepts psychologiques proposés par Sigmund Freud pour décrire une phase particulière du développement de l'enfant. Ces concepts sont basés sur la théorie psychanalytique de Freud et leur existence a suscité un long débat et une discussion dans le domaine de la psychologie. Il pourrait être compris comme une sorte de “phase d'infatuation envers la mère ou le père” qui est assez fréquente à un âge précoce et particulièrement à un stade de développement entre 3 et 6 ans. Une grande admiration de l'enfant pour sa mère ou son père, qui se projette comme un désir et un amour absolus pour lui, à tel point qu'il commence généralement à rejeter la figure paternelle ou maternelle pour laquelle il ne ressent pas cette admiration. Normalement, le terme d'Œdipe se manifeste chez l'enfant et est généralement souligné par l'admiration de l'enfant pour sa mère. Le complexe d'Électre, quant à lui, adapte ce concept au cas des filles qui éprouvent une grande attirance, dans ce cas, pour le père.

Quelle est l'origine de ce terme ?

Le terme “complexe d'Œdipe” provient de la mythologie grecque. Œdipe est le personnage légendaire de la tragédie grecque, dont l'histoire a été racontée par Sophocle dans sa pièce “Œdipe roi”. L'histoire raconte qu'Œdipe, sans le savoir, tue son père et épouse sa mère, accomplissant ainsi la prophétie tragique. Mythe que Freud a utilisé pour illustrer et symboliser les conflits psychologiques et amoureux qu'il considérait comme se produisant dans l'enfance. Le complexe d'Électre, quant à lui, dérive du personnage d'Électre dans la mythologie grecque. Elle était la fille d'Agamemnon et de Clytemnestre, et son histoire a également été décrite dans plusieurs tragédies grecques. Dans ces récits, Électre cherche à venger la mort de son père en collaborant avec son frère Oreste pour assassiner sa mère. Un mythe que Freud utilisera également pour décrire ce complexe et ses processus psychologiques et émotionnels associés aux filles. Deux personnages mythologiques que Freud a pris comme métaphores pour expliquer ces types de conflits et leur dynamique psychologique dans le développement de l'enfant, mais pas comme des représentations littérales.

Symptômes du complexe d'Œdipe et d'Électre chez les garçons et les filles.

– Intérêt excessif pour le parent du sexe opposé.

– Jalousie envers le parent du même sexe.

– Identification au parent du même sexe.

– Sentiments de culpabilité et de honte par rapport aux sentiments d'amour envers le parent du sexe opposé.

– Agressivité et hostilité envers le parent du même sexe.

– L'enfant ne cesse de dire des phrases telles que “quand je serai grand, je me marierai avec maman ou papa” ou même “maman est à moi ou papa est à moi”.

– L'enfant est jaloux des marques d'affection de ses parents.

– Si le parent s'en va, l'enfant ne cesse de pleurer de façon inconsolable.

Comment gérer le complexe d'Œdipe et d'Électre chez l'enfant.

La colère et les crises sont fréquentes chez les enfants qui souffrent du complexe d'Œdipe et d'Électre, en particulier lorsque les parents sont affectueux l'un envers l'autre. Bien que cette étape soit normale dans le développement de l'enfant, il est également important qu'il puisse la surmonter de la meilleure façon possible. Pour cela, il est important d'encourager la communication avec eux, de leur donner de l'affection, mais aussi d'établir des limites et des règles avec eux. Tout cela lui apportera la sécurité, l'autonomie et la confiance en soi dont il a besoin pour bien se développer. Il ne faut jamais accorder trop d'importance aux actions de l'enfant, ni le ridiculiser pour les sentiments ou la jalousie qu'il peut éprouver. Il est essentiel que les parents puissent créer à la maison une sorte d'espace sûr dans lequel les plus jeunes n'ont pas peur d'exprimer ce qu'ils ressentent à tout moment, ainsi que de parler de leurs émotions négatives et positives. Un autre aspect important est que si vous avez des enfants du même âge et du même sexe, ils peuvent éprouver ce complexe en même temps, de sorte qu'en plus de ressentir de la rivalité envers l'un des parents, ils peuvent également l'éprouver envers le frère ou la sœur. La meilleure chose à faire est de leur accorder à tous deux la même attention et la même affection. Il est important de considérer cette période comme une autre phase de développement qui sera temporaire et, si nécessaire, d'avoir recours aux conseils et aux outils d'un psychologue expert.

