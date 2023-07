Sublimez vos yeux bleus : découvrez les 5 meilleures couleurs de fard à paupières

Si vous cherchez à attirer l'attention sur vos yeux, expérimenter différents looks de fards à paupières est une bonne façon de commencer.

Mais vous voudrez être conscient de la couleur de vos yeux avant de choisir une nouvelle palette d'ombres. Si vous avez les yeux bleus, il existe des moyens simples de les faire ressortir. Selon les experts de la beauté, il s'agit de trouver la bonne teinte pour sublimer ce baby blues et de ne pas avoir peur de mixer un peu. Lisez la suite pour tous leurs conseils et pour découvrir les meilleures couleurs de fard à paupières à porter si vous avez les yeux bleus.

Des teintes neutres pour sublimer vos yeux bleus

Selon Aimee Carr, maquilleuse et fondatrice de maquillage vaudou, les couleurs comme le taupe, le marron ou le beige sont idéales pour les yeux bleus. “Ils mettent en valeur les nuances bleues des yeux et attirent vraiment l'attention sur la couleur”, explique-t-elle. Sophie Miller, experte en beauté et agente de contact avec les célébrités, confirme : “Ces couleurs offrent un effet subtil mais séduisant qui améliore la fraîcheur naturelle des iris bleus”. Elle suggère d'utiliser une teinte taupe mate dans le pli et une touche de champagne scintillant sur le couvercle pour un look de jour facile.

Les nuances de rose et de mauve pour un contraste délicat

Selon Azesha Ramcharan, maquilleuse chez Beauté Azesha Ramcharan, vous ne pouvez pas vous tromper avec une palette de nudes ou de neutres dans des teintes mates et chatoyantes. Les neutres plus foncés, comme le rose clair, le nude et le mauve, créent un joli contraste et mettent en valeur la beauté naturelle de l'œil. Ces couleurs sont aussi plus subtils si vous penchez pour un look “sans maquillage”.

Jouez avec les teintes de violet pour mettre en valeur vos yeux bleus

Le violet est proche du bleu dans la famille des couleurs, il y a donc de nombreuses possibilités de mettre en valeur vos yeux. “Des teintes comme la lavande, la prune et l'améthyste complètent parfaitement les yeux bleus”, déclare Liis Hainla, rédactrice en chef de VeganAvenue. Vous pouvez facilement créer un smokey eye avec des nuances de gris et de violet foncé, ou vous pouvez utiliser des violets plus clairs pour quelque chose de plus subtil. Sophie Miller suggère d'appliquer une teinte argentée chatoyante au coin interne de l'œil, puis de mélanger une lavande douce sur la paupière. Cela ajoute de la profondeur et de l'intensité qui ne manqueront pas de faire ressortir vos yeux bleus.

Des couleurs complémentaires pour un look captivant

Amii Galloway, maquilleur basé à Los Angeles, recommande d'utiliser la roue chromatique pour créer des regards époustouflants. Les couleurs opposées, telles que le bleu et l'orange, sont appelées couleurs complémentaires. “Pour rehausser les yeux bleus, je recommande d'utiliser des ombres à paupières aux tons chauds ou à base de bleu, tels que le rose rubis, la pêche, l'abricot, le corail, le cuivre, le bronze ou le chatoiement beige-rose”, explique-t-elle. Essayez d'utiliser des tons de cuivre sur le couvercle et des oranges plus vives ou plus rouillées sur le pli. “L'interaction des tons chauds contre la fraîcheur des yeux bleus crée un look captivant qui est parfait pour les soirées ou les occasions spéciales”, ajoute Sophie Miller.

Les ombres bleues : un choix sûr pour les yeux bleus

Il n'est pas surprenant que les ombres bleues se marient bien avec les yeux bleus. Selon Azesha Ramcharan, “la marine, le cobalt et l'outremer ajoutent une touche monochrome”. Et ces couleurs sont polyvalentes ; elle ajoute que “le bleu peut avoir l'air frais ou sensuel selon la teinte”. Si vous cherchez à amplifier encore plus le bleu, Aimee Carr explique que vous pouvez ajouter des touches d'argent ou d'or pour vous donner ce bel éclat. L'utilisation du bleu est une excellente option pour les personnes ayant des tons de peau plus froids.

