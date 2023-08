Sucré ou salé? Comment vos envies peuvent révéler le sexe de votre enfant!

Savoir quelle sera votre date d'accouchement est une information qui rend toutes les femmes enceintes très curieuses, mais c'est déjà un point sur lequel elles ont plus d'informations, sachant que la durée d'une grossesse est généralement de 37 à 42 semaines. Cependant, on ne sait rien du sexe du bébé jusqu'à quelques mois plus tard.

Vers 18 semaines de gestation, le sexe du bébé peut être confirmé avec précision, bien qu'il puisse également arriver que le jour de l'accouchement, la famille reçoive une surprise.

18 semaines sans connaître le sexe du bébé, c'est plusieurs jours, plusieurs heures et plusieurs minutes pendant lesquels chaque membre de votre famille exprime à quel point il veut que ce soit une fille, mais aussi à quel point il est sûr que ce sera un garçon.

Si vous ne pouvez pas attendre que le médecin vous le confirme, voici quelques astuces maison pour prédire le sexe de votre bébé et pouvoir dissiper tout doute. Des méthodes qui ont été utilisées depuis nos grands-mères, quand même les experts ne le savaient pas, jusqu'à nos mères.

Forme du ventre

L'une des méthodes les plus connues et peut-être les plus efficaces pour savoir si le bébé que vous attendez est un garçon ou une fille est la forme du ventre. Un détail si insignifiant qu'il a longtemps été un élément prémonitoire.

La croyance populaire est basée sur le fait que si une femme enceinte a un ventre pointu, elle attend un enfant. En revanche, si votre ventre est rond, votre bébé sera une fille.

Sucré ou salé

Les fringales pendant la grossesse ne sont pas un mythe, c'est une réalité qui touche une grande partie des femmes enceintes. Les goûts peuvent changer radicalement pendant la grossesse, vous pouvez en venir à détester des aliments que vous considériez auparavant comme vos favoris.

L'une des façons de connaître le sexe du bébé est basée sur ces envies, sur ces aliments que le corps demande. Si tu n'arrêtes pas de manger du chocolat et des sucreries, tu attends une fille.

Si, au contraire, vous n'avez envie que de choses salées ou amères, comme du fromage ou de la viande, ce sera un enfant. Aussi, s'il est certain que vous attendez un garçon, vous aurez plus envie de manger que si vous attendez le sexe opposé.

Tour de bague

Une des astuces pour découvrir cet inconnu est d'attacher un anneau à une corde comme s'il s'agissait d'un pendule, la femme enceinte doit s'allonger et une autre personne doit poser le pendule sur son ventre.

Si l'anneau se déplace en ligne droite, de droite à gauche, le bébé sera un garçon. Si, au contraire, l'anneau tourne en rond, on pense que ce sera une fille.

Essai d'huile

Pour continuer les tests il y en a aussi un avec l'huile. Cela peut être de l'huile de noix de coco, de l'huile d'olive ou tout ce que vous avez à la maison, une fois que vous avez votre allié, nous pouvons passer à la deuxième étape.

La femme enceinte doit s'allonger sur une surface droite et une autre personne doit verser quelques gouttes d'huile sur son ventre. S'il n'y a pas de mouvement et que l'huile reste en place, c'est une fille.

Cependant, si les gouttelettes coulent rapidement dans le ventre, c'est un garçon !

Pieds chauds ou froids ?

Curieusement, la température des pieds de la personne enceinte est aussi une indication du sexe du bébé qu'elle va avoir.

Si pendant la grossesse, la maman a froid aux pieds, même s'il fait chaud, c'est qu'elle va peut-être avoir un enfant. Cela fonctionne aussi dans l'autre sens, si vous les avez à température ambiante ou au chaud, vous aurez une fille.

Tableau chinois

Tout comme dans les calendriers mayas, des événements historiques ou exceptionnels de la culture ont été enregistrés, il existe un tableau dans la culture chinoise pour enregistrer si le bébé que vous attendez sera un garçon ou une fille.

Une méthode traditionnelle avec laquelle vous n'avez besoin que de deux informations : l'âge de la femme lorsqu'elle est tombée enceinte et le mois au cours duquel le bébé a été conçu. Si la case sur laquelle vous atterrissez est rose, ce sera une fille. Si, dans ce cas, il est bleu, ce sera un garçon.

En Chine, ce calendrier était très important pendant de nombreuses années, car les familles avaient besoin d'avoir un fils qui puisse les aider au travail. Ils ont utilisé cette méthode pour obtenir ce qu'ils voulaient.

Il existe de nombreuses façons et méthodes pour savoir quel sera le sexe du bébé, voici quelques-unes des plus connues. Maintenant, quand on te demandera ce que tu penses que tu vas avoir, que ce soit un garçon ou une fille, tu connaîtras déjà la réponse et tu pourras répondre fermement : “Je pense que je vais avoir…”

.

3.8/5 - (13 votes)