SunZia : le plus grand projet d’énergie propre aux États-Unis démarre avec un financement de 11 milliards de dollars

Le projet SunZia, gigantesque initiative d’énergie renouvelable dans le sud-ouest des États-Unis, a récemment bouclé un financement de 11 milliards de dollars et entamé la construction de l’ensemble de ses infrastructures. Cette opération marque un tournant majeur dans le secteur de l’énergie propre aux États-Unis.

Un projet monumental pour l’énergie renouvelable

Le projet SunZia se compose de deux volets majeurs : SunZia Wind, une immense ferme éolienne, et SunZia Transmission, une ligne de transmission à haute tension. Ensemble, ces deux infrastructures vont non seulement générer mais aussi acheminer une puissance considérable vers les États américains de l’Arizona et de la Californie, où la demande en énergie propre est croissante.

Daniel Elkort, vice-président exécutif de Pattern Energy, développeur californien du projet, a souligné l’importance de ce financement inédit : « L’ampleur du projet SunZia et de ce financement montre que le secteur des énergies renouvelables peut attirer des capitaux à des niveaux jusque-là réservés aux énergies traditionnelles. »

SunZia Wind : la plus grande ferme éolienne de l’hémisphère occidental

SunZia Wind est destinée à devenir la plus grande ferme éolienne de l’hémisphère occidental. Localisée dans les comtés de Torrance, Lincoln et San Miguel au Nouveau-Mexique, cette ferme de 3 500 mégawatts (MW) va fournir une source d’énergie propre essentielle pour l’Ouest des États-Unis. Elle générera une puissance suffisante pour alimenter des millions de foyers, contribuant ainsi à réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Pour assurer le bon déroulement des travaux, le projet emploiera plus de 2 000 ouvriers spécialisés dans divers métiers tels que la conduite d’équipements lourds, l’électricité et le génie civil. Ces emplois viennent soutenir l’économie locale et démontrent l’impact positif des projets d’énergie propre sur le développement régional.

SunZia Transmission : une infrastructure de pointe pour le transport d’énergie propre

La deuxième composante du projet, SunZia Transmission, consiste en une ligne de transmission en courant continu à haute tension (HVDC) de 550 miles (environ 885 km). Elle reliera le centre du Nouveau-Mexique au sud de l’Arizona, et aura la capacité de transporter jusqu’à 3 000 MW d’énergie propre. Ce réseau de transmission stratégique permettra d’acheminer efficacement l’énergie éolienne produite par SunZia Wind vers des zones urbaines où la demande en électricité augmente, notamment en début de soirée, lorsque la production renouvelable est souvent insuffisante.

En intégrant la ligne de transmission dans le même corridor que celui de la Western Spirit Transmission Line, SunZia Transmission montre une approche innovante et optimisée du transport d’énergie, minimisant ainsi l’impact environnemental de ces infrastructures majeures.

Un partenariat stratégique avec Vestas pour des turbines de pointe

Pour ce projet d’envergure, Pattern Energy a passé une commande ferme auprès de Vestas, leader mondial de la fabrication de turbines éoliennes, pour l’acquisition de 242 turbines V163-4,5 MW. Ces nouvelles turbines, de haute capacité et conçues pour une efficacité optimale, permettront d’atteindre une capacité de production de 1,1 gigawatt (GW). Il s’agit de la plus grosse commande de Vestas sur le marché américain et du plus grand projet éolien terrestre au monde pour l’entreprise danoise.

La livraison des turbines est prévue pour le premier trimestre 2025, et la mise en service finale est attendue au premier semestre 2026. Grâce à ces équipements de pointe, SunZia Wind bénéficiera d’une performance élevée et constante, même dans des conditions de vent modéré.

Les avantages du projet SunZia pour la transition énergétique aux États-Unis

Le projet SunZia présente de nombreux bénéfices, tant pour les communautés locales que pour la politique énergétique nationale :

Contribution à la décarbonation : SunZia permettra de remplacer des sources d’énergie fossiles par une électricité renouvelable, réduisant ainsi les émissions de CO₂ de manière significative.

: SunZia permettra de remplacer des sources d’énergie fossiles par une électricité renouvelable, réduisant ainsi les émissions de CO₂ de manière significative. Création d’emplois : Avec plus de 2 000 postes créés pendant la phase de construction, ce projet soutient l’emploi local dans des secteurs qualifiés.

: Avec plus de 2 000 postes créés pendant la phase de construction, ce projet soutient l’emploi local dans des secteurs qualifiés. Approvisionnement énergétique optimisé : Grâce à SunZia Transmission, l’énergie éolienne pourra être utilisée aux moments de forte demande, comblant ainsi les pics de consommation en soirée.

De plus, ce projet pourrait servir de modèle pour des initiatives similaires aux États-Unis, encourageant davantage d’investissements dans le domaine de l’énergie renouvelable et renforçant l’indépendance énergétique du pays.

SunZia : une avancée majeure dans les infrastructures d’énergie propre

Avec un financement sans recours de 11 milliards de dollars, SunZia devient l’un des projets d’énergie propre les plus importants et les plus audacieux jamais lancés aux États-Unis. Ce projet prouve que le secteur des énergies renouvelables est désormais capable de mobiliser des financements à grande échelle, autrefois réservés aux centrales de production classiques.

SunZia, en combinant une production éolienne massive à une infrastructure de transmission de haute capacité, marque une avancée significative pour la transition énergétique du pays. Alors que les États-Unis cherchent à atteindre leurs objectifs climatiques, des projets comme SunZia montrent la voie à suivre pour un avenir énergétique durable et plus respectueux de l’environnement.