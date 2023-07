TikTok : Guide facile pour un nettoyage sans effort des cadres et coins des fenêtres

Nous le savons tous, chaque élément de notre maison nécessite une attention particulière lorsqu'il s'agit de le nettoyer.

Certains doivent être désinfectés régulièrement, tandis que d'autres sont souvent oubliés. Parmi les zones négligées, on retrouve souvent les carreaux, les parois de la douche, les lampes et les parties supérieures des meubles. Cependant, il y a une autre partie qui est couramment oubliée : les cadres des fenêtres.

Les cadres des fenêtres sont exposés à de nombreux facteurs extérieurs et sont souvent négligés lors du nettoyage. En outre, il est souvent difficile de les inspecter correctement et de les désinfecter correctement.

Un hack génial pour nettoyer les cadres de fenêtres

Grâce aux réseaux sociaux, un hack de nettoyage viral a été découvert pour nettoyer facilement et efficacement les cadres de fenêtres. Cette astuce simple a conquis de nombreux utilisateurs sur TikTok en raison de sa simplicité et de son efficacité.

Pour nettoyer les cadres de fenêtres, vous aurez besoin d'une éponge et d'un ustensile de coupe, comme un couteau, un cutter ou une paire de ciseaux. L'idée est de découper une fente dans l'éponge de manière à ce qu'elle s'insère parfaitement entre les fentes du cadre.

Un nettoyage rapide et efficace

Pour une meilleure précision, vous pouvez même tracer le dessin du cadre sur l'éponge en utilisant les ciseaux. De cette façon, vous pourrez nettoyer rapidement et efficacement chaque recoin du cadre en un seul passage.

Cette astuce a été partagée sur TikTok par l'utilisateur @purdyandfigg, et depuis lors, elle est devenue virale sur le réseau social. De plus en plus de personnes l'adoptent et partagent leurs résultats impressionnants.

Pour consulter la vidéo originale du hack viral, vous pouvez visiter le profil de @purdyandfigg sur TikTok ici.

Il est important de prendre soin de chaque partie de notre maison lors du nettoyage. Avec cette astuce simple, vous pourrez facilement nettoyer les cadres de vos fenêtres et maintenir une maison propre et ordonnée.

