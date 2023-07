TikTok : La méthode virale pour vérifier la propreté d’une chambre d’hôtel

Pour tous les voyageurs, une question qui revient à chaque vacances est de savoir si la chambre d'hôtel est propre, en particulier pour ceux qui ont un budget plus serré. Et c'est que nous avons attendu toute l'année le repos souhaité et, par conséquent, nous ne voulons pas trouver quelque chose d'indésirable qui nous privera de sommeil.

La plupart d'entre nous tenons pour acquis que la pièce va être propre et qu'un processus de désinfection approprié a été effectué. Cependant, même dans les meilleurs hôtels, certains recoins sont parfois négligés et tous ne le prennent pas avec le même sérieux. Parfois, entre invité et invité, le seul changement apporté est celui des serviettes et des draps et rien d'autre.

La jeune tiktoker Alyssa a découvert une méthode infaillible pour savoir si une chambre d'hôtel est propre. Son astuce est de faire le “test de la serviette en papier”.

Le test de la serviette en papier

La tiktoker Alyssa (@alyssascleaningcompany) a partagé sur les réseaux sociaux une astuce simple pour vérifier la propreté d'une chambre d'hôtel. Son astuce, appelée le “test de la serviette en papier”, consiste à pulvériser la surface autour des toilettes avec un certain type de liquide et à l'essuyer avec un morceau de papier absorbant.

Comme la jeune femme le montre à la caméra, le résultat du test est un papier complètement noir et même poilu. “C'est pour ça que j'ai des problèmes de confiance”, conclut-elle dans la vidéo. Une astuce simple mais efficace pour évaluer rapidement la propreté d'une chambre d'hôtel.

En plus de cette astuce virale, il existe d'autres astuces qui n'impliquent pas de faire un test de ce type.

Les autres astuces pour évaluer la propreté d'une chambre d'hôtel

En consultant les avis d'autres voyageurs sur les hôtels, on peut rapidement savoir si la propreté laisse à désirer. Si plusieurs avis mentionnent que la propreté n'est pas au rendez-vous, il vaut mieux chercher une autre option.

Un autre indicateur de la propreté d'une chambre d'hôtel est la salle de bain. Si les surfaces comme le miroir, la poignée de porte ou les interrupteurs sont exempts d'empreintes digitales, cela peut être un signe que l'hôtel prend la propreté au sérieux. De plus, l'absence de poils sur le sol de la salle de bain est un bon indicateur de la propreté de la chambre.

Pour éviter les mauvaises surprises, il est recommandé d'apporter ses propres draps si possible. Sinon, il vaut mieux retirer le couvre-lit dès que possible, car il est rarement changé entre les clients. Les oreillers disponibles dans le placard sont généralement lavés, il est donc préférable de les utiliser plutôt que ceux qui sont déjà sur le lit.

Enfin, il est important de faire confiance à ses sens. Si quelque chose semble mal, il est préférable de le signaler à la réception. Il est recommandé de demander une autre chambre ou de demander à ce que les zones insatisfaisantes soient nettoyées à nouveau. Si aucune solution satisfaisante n'est proposée, il est possible de demander un remboursement ou de déposer une réclamation auprès du siège social de la chaîne hôtelière.

